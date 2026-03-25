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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

Happy Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: 26 मार्च को राम जन्मोत्सव का पावन पर्व मनाया जाएगा. आप भी अपनों को रामनवमी के खास दिन की संस्कृत में शुभकामनाएं जरूर भेजें और कहें- अस्तु शुभं रामनवमी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Mar 2026 02:10 PM (IST)
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Happy Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: राम नवमी का पावन दिन भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्रीराम के जन्म से जुड़ा है. चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अयोध्या राजा दशरथ के महल में रामलला का जन्म हुआ था. नवमी तिथि पर जन्म लेने के कारण भगवान राम के जन्मोत्सव को रामनवमी कहा जाता है. देशभर में रामनवमी का पावन पर्व बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है.

इस वर्ष राम नवमी गुरुवार, 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. हिंदू धर्म से जुड़े लोगों और विशेषकर राम भक्तों के लिए रामनवमी का दिन बेहद खास होता है. भक्त भगवान राम की पूजा-अर्चना करते हैं, रामायण पाठ करते हैं और श्रद्धा व उल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है.  

रामनवमी के शुभ दिन पर लोग एक दूसरे को इस दिन की बधाई भी देते हैं. लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अगर आप कुछ खास तरीके से अपने परिवार वालों, जानकारों या प्रियजनों को रामनवमी की बधाई देना चाहते हैं तो यहां देखिए संस्कृत में रामनवमी की शुभकामनाएं संदेश. संस्कृत में भेजे गए रामनवमी के ये संदेशों में न सिर्फ आध्यात्मिक भाव को प्रकट करते हैं बल्कि इसमें सनातन व भारतीय संस्कृति की झलक भी समाहित है.

यहां देखें संस्कृत में रामनवमी के बधाई संदेश और श्लोक, जिन्हें आप अपने प्रियजनों और परिवार वालों को वाट्सअप, फैसबुक आदि पर भेज सकते हैं. साथ ही अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं. रामनवी की हार्दिक शुभकामनाएं (Ramnavami 2026 Wishes Images in Sanskrit)

 

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम।।
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम।।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम।।
श्रीराम राम शरणं भव राम राम।।

रामनवमी 2026 शुभाशयाः


Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी।।

जय श्री राम


Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्।
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।।


Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्।
पीनवृत्त महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्।।

अस्तु शुभं रामनवमी!


Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम।
नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।


Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

जिमि सरिता सागर महुँ जाही।
जद्यपि ताहि कामना नाहीं।।
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ।
धरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ।।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।


Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमीहे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा।
गोविन्दा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा।।

हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते।
बैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिमाम्।


Ram Navami 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें राम जन्मोत्सव की शुभकामना, कहें अस्तु शुभं रामनवमी

रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥

"राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

ॐ आपदामप हर्तारम दातारं सर्व सम्पदाम, लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नामाम्यहम।
श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।।

 

नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजीत नव प्रीता,
मध्य दिवस अति शीत न घामा,
पवन काल लोक विश्रामा.

रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः।
राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषोत्तमम्॥

 

ये भी पढ़ें: Chaitra Navratri 2026 Wishes in Sanskrit: संस्कृत में भेजें चैत्र नवरात्रि की बधाई, कहें नवरात्रि शुभाशयाः
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About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
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Published at : 25 Mar 2026 02:10 PM (IST)
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