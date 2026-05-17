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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: धनु राशि के बिजनेसमैन के लिए सुनहरा समय, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

Dhanu Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: धनु राशि के बिजनेसमैन के लिए सुनहरा समय, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

Dhanu Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: धनु राशि के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 May 2026 06:10 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार में विदेश से जुड़े कामों में बड़ा लाभ मिल सकता है और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. बिजनेस पार्टनरशिप मजबूत होगी लेकिन पैसों के मामलों में स्पष्टता रखना जरूरी रहेगा. जो लोग शिक्षा, ट्रैवल, ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया या धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं उन्हें इस समय शानदार अवसर मिलने की संभावना है.

बिजनेसवुमन को अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के कारण नई पहचान मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी और प्रमोशन के योग बन रहे हैं. विदेश में नौकरी करने वालों को आर्थिक लाभ और सम्मान मिलेगा लेकिन काम का दबाव भी बढ़ सकता है. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन:

वीक स्टार्टिंग का यह समय विस्तार, नई उम्मीद और बड़े अवसरों से भरा रहेगा. परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल रहेगा लेकिन किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. घर में किसी शुभ कार्य या यात्रा की योजना बन सकती है. संतान की सफलता परिवार का गर्व बढ़ाएगी. भाई-बहनों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों के लिए यह समय उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. कलाकारों को विदेश या बड़े मंच से अवसर मिल सकता है. मीडिया, लेखन, अभिनय और कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों को प्रसिद्धि मिल सकती है. खिलाड़ी वर्ग को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और कुछ लोगों को पुरस्कार या चयन की खुशखबरी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में यह समय लाभकारी साबित होगा. विदेश या ऑनलाइन माध्यम से धन लाभ मिलने के संकेत हैं. निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा. कुछ लोगों को रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि यात्रा और लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संतुलित रखना आवश्यक रहेगा.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा लेकिन समय की कमी के कारण शिकायत हो सकती हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करनी होगी. पार्टनर के साथ यात्रा या खास समय बिताने का अवसर मिलेगा. कुछ लोगों के रिश्ते परिवार की सहमति से आगे बढ़ सकते हैं. भावनात्मक जुड़ाव रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य में पैरों का दर्द, पेट की समस्या और थकान परेशान कर सकती है. अधिक यात्रा और काम का दबाव शरीर को कमजोर महसूस करा सकता है. यात्रा शुभ रहेगी लेकिन मौसम परिवर्तन से बचना जरूरी होगा. पर्याप्त आराम, योग और संतुलित खानपान आपके लिए लाभकारी रहेगा. पानी पर्याप्त मात्रा में पीना और समय पर भोजन करना जरूरी होगा.

यात्रा

जून की छुट्टियों में लंबी यात्रा, धार्मिक स्थल या विदेश घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोग दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप का आनंद भी लेंगे. विदेश यात्रा से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिलने की संभावना है. यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज और खर्चों का विशेष ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026
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