Makar Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय अपने पुराने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं. बिजनेस पार्टनरशिप में विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी होगा क्योंकि छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं. जो लोग विदेश व्यापार, निर्माण कार्य, प्रॉपर्टी, मशीनरी, टेक्निकल सर्विस या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं उन्हें इस समय अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. बिजनेसवुमन के लिए यह समय अपने काम को नए स्तर तक ले जाने का रहेगा और कुछ लोगों को बड़े निवेशकों या प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिल सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय स्थिरता लेकर आएगा लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. विदेश में नौकरी करने वालों को नई सुविधा, वेतन वृद्धि या बेहतर अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है.

पारिवारिक जीवन:

वीक स्टार्टिंग मेहनत, धैर्य और धीरे-धीरे मिलने वाली सफलता का संकेत लेकर आएगा. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और घर के किसी सदस्य के कारण चिंता भी हो सकती है, लेकिन आपके धैर्य से स्थिति संभल जाएगी. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है और उनकी प्रगति परिवार को गर्व महसूस कराएगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुशासन और निरंतर मेहनत का रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं लेकिन आलस्य से बचना होगा. रिसर्च, टेक्निकल और मैनेजमेंट से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिलने के योग हैं. कलाकारों, लेखकों और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिलेगा. खिलाड़ी वर्ग को अभ्यास में निरंतरता रखनी होगी क्योंकि छोटी लापरवाही प्रदर्शन कमजोर कर सकती है.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में यह समय धीरे-धीरे मजबूती देने वाला रहेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. प्रॉपर्टी, मशीनरी और सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष आर्थिक लाभ मिल सकता है. निवेश सोच-समझकर करें और किसी भी कागजी काम को ध्यान से पढ़ें.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन कुछ लोगों को अपने साथी से भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. विवाहित लोगों को अपने रिश्ते में समय और समझदारी दोनों बढ़ाने की जरूरत होगी. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता आएगी. कुछ लोगों के रिश्ते परिवार की सहमति से आगे बढ़ सकते हैं.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य में कमर दर्द, जोड़ों की परेशानी, थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है. अत्यधिक काम और तनाव के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान अधिक काम का दबाव लेने से बचें और खानपान नियमित रखें. योग, प्राणायाम और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

यात्रा और छुट्टियां:

जून की आने वाली छुट्टियों में परिवार के साथ शांत जगह, धार्मिक स्थल या प्राकृतिक वातावरण में घूमने का प्लान बन सकता है. कुछ लोग अपने गांव या पैतृक स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं. यात्रा मानसिक शांति और नई ऊर्जा देने वाली साबित होगी.

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