Kumbh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी

व्यापार में तकनीक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. बिजनेस पार्टनरशिप में नए अवसर मिलेंगे लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है. जो लोग विदेश व्यापार, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, रिसर्च, मीडिया या स्टार्टअप बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें इस समय शानदार सफलता मिल सकती है.

बिजनेसवुमन के लिए यह समय अपनी अलग पहचान बनाने का रहेगा और उनकी रचनात्मक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाएगी. नौकरीपेशा लोगों को नई कंपनी से ऑफर मिल सकता है या कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. विदेश में नौकरी करने वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा लेकिन अकेलापन मानसिक तनाव दे सकता है.

पारिवारिक जीवन

वीक स्टार्टिंग नए विचार, नई योजनाएं और जीवन में अचानक बदलाव लेकर आएगा. परिवार में कुछ लोग आपकी सोच और फैसलों का विरोध कर सकते हैं लेकिन समय के साथ सभी आपकी बात समझ जाएंगे. घर में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा दोबारा हो सकती है, जिसे शांतिपूर्वक सुलझाना बेहतर रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा लेकिन उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

संतान की शिक्षा और करियर को लेकर खर्च बढ़ सकता है लेकिन भविष्य के लिए यह लाभदायक रहेगा. जून की छुट्टियों में दोस्तों या परिवार के साथ एडवेंचर ट्रिप, समुद्र किनारे या विदेश घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोग अचानक यात्रा का निर्णय भी ले सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा और रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय नए विषयों को सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने का रहेगा. कुछ विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई का अवसर भी मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा. कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म, संगीत और फोटोग्राफी से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि मिलने की संभावना है. खिलाड़ी वर्ग को अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा क्योंकि ध्यान भटकाने वाले लोग आसपास रहेंगे. करियर में नई दिशा मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक साबित हो सकता है. रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं और कुछ लोगों को अचानक आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है. हालांकि खर्चों में तेजी आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचना जरूरी होगा. निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. ऑनलाइन लेनदेन करते समय सतर्कता रखना जरूरी होगा.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे और कुछ लोगों को अपने रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है. विवाहित लोगों को अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करनी होगी ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें. कुछ रिश्तों में पुरानी नाराजगी खत्म हो सकती है और दोबारा नजदीकियां बढ़ेंगी. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और भरोसा बनाए रखना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य में तनाव, अनिद्रा, सिरदर्द और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. यात्रा करते समय वाहन और जरूरी सामान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. बदलता मौसम भी सेहत पर असर डाल सकता है, इसलिए खानपान और दिनचर्या संतुलित रखें. योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभदायक साबित होगी. ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों और मानसिक थकान की समस्या बढ़ सकती है.

पितृ पक्ष कब से शुरू

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.