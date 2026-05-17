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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: कुंभ नई नौकरी मिलने के प्रबल योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: कुंभ नई नौकरी मिलने के प्रबल योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: कुंभ राशि के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 May 2026 06:25 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी

व्यापार में तकनीक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. बिजनेस पार्टनरशिप में नए अवसर मिलेंगे लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है. जो लोग विदेश व्यापार, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, रिसर्च, मीडिया या स्टार्टअप बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें इस समय शानदार सफलता मिल सकती है.

बिजनेसवुमन के लिए यह समय अपनी अलग पहचान बनाने का रहेगा और उनकी रचनात्मक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाएगी. नौकरीपेशा लोगों को नई कंपनी से ऑफर मिल सकता है या कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. विदेश में नौकरी करने वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा लेकिन अकेलापन मानसिक तनाव दे सकता है.

पारिवारिक जीवन

वीक स्टार्टिंग नए विचार, नई योजनाएं और जीवन में अचानक बदलाव लेकर आएगा. परिवार में कुछ लोग आपकी सोच और फैसलों का विरोध कर सकते हैं लेकिन समय के साथ सभी आपकी बात समझ जाएंगे. घर में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा दोबारा हो सकती है, जिसे शांतिपूर्वक सुलझाना बेहतर रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा लेकिन उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

संतान की शिक्षा और करियर को लेकर खर्च बढ़ सकता है लेकिन भविष्य के लिए यह लाभदायक रहेगा. जून की छुट्टियों में दोस्तों या परिवार के साथ एडवेंचर ट्रिप, समुद्र किनारे या विदेश घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोग अचानक यात्रा का निर्णय भी ले सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा और रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय नए विषयों को सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने का रहेगा. कुछ विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई का अवसर भी मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा. कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म, संगीत और फोटोग्राफी से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि मिलने की संभावना है. खिलाड़ी वर्ग को अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा क्योंकि ध्यान भटकाने वाले लोग आसपास रहेंगे. करियर में नई दिशा मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक साबित हो सकता है. रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं और कुछ लोगों को अचानक आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है. हालांकि खर्चों में तेजी आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचना जरूरी होगा. निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. ऑनलाइन लेनदेन करते समय सतर्कता रखना जरूरी होगा.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे और कुछ लोगों को अपने रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है. विवाहित लोगों को अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करनी होगी ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें. कुछ रिश्तों में पुरानी नाराजगी खत्म हो सकती है और दोबारा नजदीकियां बढ़ेंगी. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और भरोसा बनाए रखना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य में तनाव, अनिद्रा, सिरदर्द और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. यात्रा करते समय वाहन और जरूरी सामान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. बदलता मौसम भी सेहत पर असर डाल सकता है, इसलिए खानपान और दिनचर्या संतुलित रखें. योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभदायक साबित होगी. ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों और मानसिक थकान की समस्या बढ़ सकती है.

पितृ पक्ष कब से शुरू

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026
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