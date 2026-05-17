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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: वृश्चिक राशि के छात्रों को करना होगा इंतजार, इस बात से बढ़ेगा तनाव

Vrishchik Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: वृश्चिक राशि के छात्रों को करना होगा इंतजार, इस बात से बढ़ेगा तनाव

Vrishchik Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: वृश्चिक के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 May 2026 06:00 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार में अचानक लाभ के अवसर मिल सकते हैं लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है. बिजनेस पार्टनरशिप में भरोसे की कमी विवाद पैदा कर सकती है इसलिए हर बात स्पष्ट रखना जरूरी होगा. जो लोग विदेश व्यापार, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, केमिकल, फार्मा या सिक्योरिटी से जुड़े हैं उन्हें इस समय नए अवसर मिल सकते हैं. बिजनेसवुमन के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई पहचान बनाने का रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस राजनीति से सावधान रहना होगा क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं. विदेश में नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है लेकिन परिवार से दूरी मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखना सफलता दिलाएगा.

पारिवारिक जीवन:

वीक स्टार्टिंग का यह समय गहरे बदलाव, नई शुरुआत और भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है लेकिन गुस्सा रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है. घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. संतान की उपलब्धि खुशी देगी लेकिन उनकी जिद परेशानी भी बढ़ा सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों को मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास बनाए रखना होगा. कलाकारों को किसी नए मंच से पहचान मिलेगी और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ सकती है. रिसर्च, टेक्निकल और गुप्त विषयों से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा. खिलाड़ी वर्ग को चोट और थकान से बचना होगा.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में अचानक लाभ और अचानक खर्च दोनों की स्थिति बन सकती है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है लेकिन निवेश करते समय सावधानी जरूरी होगी. शेयर मार्केट या जोखिम भरे निवेश में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. विदेश से जुड़े कार्यों और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाभ मिलने के संकेत हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी लेकिन शक और अधिकार की भावना तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करनी होगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें. कुछ लोगों के पुराने प्रेम संबंध फिर से चर्चा में आ सकते हैं.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर, तनाव, नींद की कमी और पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. मानसिक दबाव अधिक रहने के कारण थकान महसूस हो सकती है. यात्रा करते समय वाहन चलाने में सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी साबित होगी. खानपान संतुलित रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.

यात्रा

जून की छुट्टियों में धार्मिक यात्रा, पहाड़ी क्षेत्र या शांत प्राकृतिक जगह घूमने का प्लान बन सकता है. कुछ लोग अकेले यात्रा करके मानसिक शांति पाने की कोशिश करेंगे. विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती है. यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
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