Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अयोध्या में आज यानी 25 नवंबर 2025, को ध्वजारोहण का उत्सव मनाया जाएगा. इस मौके पर अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा चुका है. अयोध्या कैंट से लेकर राम मंदिर तक बड़े-बड़े लाउडस्पीकरों पर राम भजन-कीर्तन और राम धुन लगातार शहर भर में गुंज रहे हैं.

शहर के तमाम घरों की छत पर भगवा रंग का पताका फहराया जा रहा है और लोग अपने घरों के बाहर दीपोत्सव मना रहे हैं.

शहर भर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण

शहर भर में करीब 50 जगहों पर LED स्क्रीनींग के जरिए राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को दिखाया जाएगा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे. ध्वजारोहण का कार्यक्रम मंदिर निर्माण पूरा होने का प्रतीक है.

ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले राम मंदिर के मुख्य गेटों को फूलों और लाइटिंग से खास सजावट की गई है. मंदिर को सजाने के लिए सैकड़ों ट्रकों के जरिए तमाम तरह के सुंगधित फूल लाए गए हैं, जिसमें कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के कारीगरों ने काम किया है. मंदिर की साफ-सफाई के लिए 24 घंटे सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है.

मंदिर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिसबल तैनात

मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चौराहा से लता मंगेशकर चौक तक पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है. वहीं, राम पथ पर डबल बैरिकेडिंग लगाकर सड़कों और गलियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. अयोध्या बॉर्डर पर 60 बैरिकेड पॉइंट बनाए गए हैं, जहां लगातार चेकिंग की जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे. एअरपोर्ट से हेलिकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी राम पथ से सटे साकेत डिग्री कॉलेज जाएंगे.

इसके बाद राम पथ से एक किमी का रोड शो निकाला जाएगा. वहीं दोपहर करीब 12 बजे मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ध्वज फहराएंगे. बीते दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को लेकर व्यवस्था का पूरा जायजा लिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में 10 बजे सबसे पहले सप्त मंदिर जाएंगे. इसके बाद महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी के मंदिर होते हैं शेषावतार मंदिर भी जाएंगे.

सुबह करीब 11 बजे माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के साथ फिर राम दरबार गर्भगृह और आखिर में रामलला के दर्शन करेंगे.

दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पवित्र धाम श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे.

राम ध्वज की खासियत

राम मंदिर का ध्वज रघुकुलों के प्रतीकों को दर्शाता है. केसरिया रंग का ध्वज 11 फुट ऊंचा और 22 फुट लंबा है. इस पर श्रीराम की वीरता को दर्शाता हुए चमकदार सूर्य की तस्वीर बनी हुई है. ध्वज पर ओम और कोविदार वृक्ष की छवि बनी हुई है.

