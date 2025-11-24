हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Mandir Flag: राम मंदिर पर इस मुहूर्त में PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, क्यों फहराया जाता है मंदिर पर झंडा जानें

Ram Mandir Flag: राम मंदिर पर इस मुहूर्त में PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, क्यों फहराया जाता है मंदिर पर झंडा जानें

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: विवाह पंचमी पर 25 नवंबर 2025 को अयोध्या राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा. क्या है इस अनुष्ठान का महत्व, क्यों मंदिर की शिखर पर फहराया जाता है झंडा जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 Nov 2025 02:11 PM (IST)
Ram Mandir Flag Hosting 2025: 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी पर अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है. श्रीराम और माता सीता की विवाह वर्षगांठ पर रामनगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है. इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.कितनी बजे होगा ध्वजारोहण, क्या है इस अनुष्ठान का महत्व और

राम मंदिर ध्वजारोहण मुहूर्त

सुबह 11:58 से 12:30 बजे के शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार यह ध्वजारोहण मंदिर की पूर्णता का संकेत होगा.

शास्त्र अनुसार मंदिर पर ध्वजा लगाने का महत्व

  • शास्त्रों के अनुसार मंदिर के शिखर पर फहराती ध्वजा से दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मंदिर परिसर में सकारात्मक और पवित्र वातावरण बना रहता है.
  • मंदिर के शीर्ष पर ध्वजा लगाने उद्देश्य ये होता है कि मंदिर के भीतर विशिष्ट दैवीय शक्ति की उपस्थिति है, क्योंकि मंदिर का शिखर उसका सर्वोच्च बिंदु होता है. कहते हैं कि ये ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंदिर के गर्भगृह के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है.
  • मंदिर पर लगी ध्वजा दर्शाती है कि अब मंदिर पूरी तरह से तैयार है और भक्तों के लिए दैवीय चेतना का केंद्र बन गया है.

ध्वजा दर्शन करने के लाभ

मंदिर में लगा झंडा उस मंदिर की दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी इंगित करता है. धार्मिक ग्रंथो के अनुसार मंदिर में लहराते ध्वज के दर्शन कर लिए जाएं तो उसे संपूर्ण मंदिर में स्थित देवी-देवता  के दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलता है.

कैसी होगी राम मंदिर की ध्वजा ?

 राम मंदिर का ध्वज शास्त्रों और भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा के अनुरूप तैयार किया गया है. ध्वज का रंग केसरिया (भगवा) होगा. इस पर सूर्य देव का प्रतीक चिह्न अंकित होगा. राममंदिर के ध्वज की ऊंचाई 191 फीट होगी. मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित करना मात्र एक रस्म नहीं, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है.

Mokshada Ekadashi 2025: उत्पन्ना के बाद मोक्षदा एकादशी कब ? क्या इस व्रत से सच में मिलता है मोक्ष

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 24 Nov 2025 02:11 PM (IST)
Ayodhya RAM MANDIR NARENDRA MODI Flag Hosting
