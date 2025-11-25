मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि पर आज 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी मनाई जा रही है. आज के दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं, जोकि इस दिन की महत्ता को और अधिक बढ़ाते हैं. आज ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास के साथ ही मंगलवार का दिन भी है.