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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMangla Gauri Vrat 2026: सावन शुरू, इस बार कितने मंगला गौरी व्रत आएंगे, पहला व्रत कब है

Mangla Gauri Vrat 2026: सावन शुरू, इस बार कितने मंगला गौरी व्रत आएंगे, पहला व्रत कब है

Mangla Gauri Vrat 2026: सावन इस बार 4 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे. स्त्रियां पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ, सफलता के लिए के लिए इस दिन देवी पार्वती की पूजा करती हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 31 Jul 2026 05:40 AM (IST)
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Mangla Gauri Vrat 2026: सावन शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक रहेगा. सावन में शिव पूजा के अलावा माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है, देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सावन में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है.

इस बार सावन में 4 मंगला गौरी व्रत किए जाएंगे. कब-कब हैं ये व्रत, स्त्रियां क्यों करती हैं मंगल गौरी की पूजा, इसका महत्व और नियम भी जान लें.

मंगला गौरी व्रत 2026 कब

पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 को है. धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से सुयोग्य वर की प्राप्ति और विवाह की बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में मंगल दोष दूर होता है.

दूसरा मंगला गौरी 11 अगस्त को, तीसरा 18 अगस्त और चौथा 25 अगस्त को रखा जाएगा. इसमें दूसरे मंगला गौरी व्रत पर मासिक शिवरात्रि और चौथा मंगला गौरी व्रत पर भौम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. ऐसे में शिव जी संग मां पार्वती की पूजा का दोगुना फल मिलेगा.

मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाता है

स्कंद पुराण में देवी गौरी की उपासना को सौभाग्य, आयु और समृद्धि देने वाली बताया गया है. व्रतराज में मंगला गौरी व्रत की कथा और पूजन विधि का वर्णन मिलता है. कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से पति पर आने वाले अकाल मृत्यु के संकट टलने और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है.

मंगला गौरी व्रत पूजा विधि

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान के बाद स्वच्छ या नए वस्त्र पहनें. इसके बाद माता मंगला गौरी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें. संकल्प मंत्र- मम पुत्रापौत्रासौभाग्यवृद्धये श्रीमंगलागौरीप्रीत्यर्थं पंचवर्षपर्यन्तं मंगलागौरीव्रतमहं करिष्ये.
  • पूजा स्थान पर एक चौकी रखें. उस पर पहले सफेद और फिर लाल वस्त्र बिछाकर माता मंगला गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
  • माता के सामने घी का दीपक जलाएं. परंपरा के अनुसार आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां लगाई जाती हैं. इसके बाद माता का ध्यान करें.
  • इसके बाद माता को चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कर षोडशोपचार पूजा करें.
  • मंगला गौरी व्रत में 16 संख्या का विशेष महत्व माना गया है. इसलिए माता को 16 मालाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 पान, 16 लड्डू, 16 चूड़ियां, सुहाग की सामग्री, फल और मिठाई अर्पित करें. साथ ही पांच प्रकार के सूखे मेवे और सात प्रकार के धान्य (गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर) भी चढ़ाएं.
  • पूजा पूरी होने के बाद मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करें. इस व्रत में सामान्यतः दिनभर माता पार्वती का स्मरण किया जाता है और एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा है.

(FAQ)

Q1. मंगला गौरी व्रत 2026 कब-कब रखा जाएगा?
उत्तर: साल 2026 में सावन के दौरान चार मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे. पहला 4 अगस्त, दूसरा 11 अगस्त, तीसरा 18 अगस्त और चौथा 25 अगस्त 2026 को रखा जाएगा.

Q2. मंगला गौरी व्रत कौन रख सकता है?
उत्तर: यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं. वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर और शीघ्र विवाह की कामना से भी यह व्रत करती हैं.

Q3. मंगला गौरी व्रत में माता को क्या अर्पित किया जाता है?
उत्तर: पूजा में माता मंगला गौरी को चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 16 मालाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 पान, 16 लड्डू, 16 चूड़ियां, सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, पांच प्रकार के सूखे मेवे और सात प्रकार के धान्य अर्पित करने की परंपरा है.

Q4. मंगला गौरी व्रत का महत्व क्या है?
उत्तर: धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत करने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है. यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Jul 2026 05:40 AM (IST)
Tags :
Shiv Ji Sawan 2026 Mangla Gauri Vrat 2026
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