#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशहजाद पूनावाला ने दिया भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा? X के अकाउंट में किया बदलाव

शहजाद पूनावाला ने दिया भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा? X के अकाउंट में किया बदलाव

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला के X प्रोफाइल से बीजेपी का उल्लेख हटने के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 31 Jul 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर उनकी प्रोफाइल में हुए बदलाव के बाद उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, पार्टी या खुद शहजाद पूनावाला की ओर से अब तक इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है.

X प्रोफाइल में बीजेपी का नाम हटने के बाद बढ़ीं चर्चाएं

शहजाद पूनावाला ने अपने X अकाउंट की प्रोफाइल अपडेट की है. उनकी नई प्रोफाइल में भारतीय जनता पार्टी का कोई उल्लेख नहीं है. हालांकि, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का Lifelong Follower बताया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने गुरुवार को अपनी प्रोफाइल अपडेट की, लेकिन इसके पीछे कोई वजह सार्वजनिक नहीं की.

इस्तीफे की चर्चा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं

News 18 की रिपोर्ट के अनुसार शहजाद पूनावाला ने बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताए हैं. हालांकि अब तक न तो बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है और न ही शहजाद पूनावाला ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की पुष्टि की है. ऐसे में फिलहाल इसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया घटनाक्रम नहीं माना जा सकता.

कांग्रेस छोड़कर 2017 में बीजेपी में हुए थे शामिल

शहजाद पूनावाला ने वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़ दी थी. उस समय उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर सवाल उठाए थे. इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया.

सोशल मीडिया पोस्ट से पहले भी दिए थे संकेत

पिछले कुछ समय से शहजाद पूनावाला अपने X अकाउंट पर ऐसे वीडियो साझा कर रहे थे, जिनमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने के संकेत दिए थे. उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू के वीडियो बिना किसी कैप्शन के पोस्ट किए, जिनमें वह राजनीति और सार्वजनिक जीवन को लेकर अपनी सोच साझा करते नजर आए.

ये भी पढ़ें- 'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब

'राजनीतिक लक्ष्य और चुनावी लक्ष्य अलग हैं'

जनवरी 2025 के एक वीडियो क्लिप में शहजाद पूनावाला कहते सुनाई देते हैं कि राजनीतिक लक्ष्य और चुनावी लक्ष्य अलग-अलग होते हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई सांसद नहीं बनता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह समाज और देश के लिए योगदान नहीं दे सकता. उनके अनुसार, हर व्यक्ति अलग-अलग तरीकों से देश की सेवा कर सकता है और राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है.

2024 चुनाव को बताया था आखिरी चुनाव

एक अन्य वीडियो में शहजाद पूनावाला कहते हैं कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वह पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण चुनावों तक सक्रिय रहे. अब उन्हें लगता है कि सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने का समय आ गया है.

आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल शहजाद पूनावाला के बीजेपी छोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर तेज है, लेकिन पार्टी या पूनावाला की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में उनके इस्तीफे को लेकर अंतिम स्थिति आधिकारिक बयान आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शहजाद पूनावाला ने दिया भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा? X के अकाउंट में किया बदलाव
शहजाद पूनावाला ने दिया भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा? X के अकाउंट में किया बदलाव
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 10 Live: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा, सदन का कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा, सदन का कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
इंडिया
CJP मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजन कैमरे के सामने आए, बेटी बोली- 'मेरे पापा को...'
CJP मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजन कैमरे के सामने आए, बेटी बोली- 'मेरे पापा को...'
इंडिया
फिर गरमाया कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु को पानी छोड़ने के विरोध में कर्नाटक बंद की चेतावनी
फिर गरमाया कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु को पानी छोड़ने के विरोध में कर्नाटक बंद की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट: PM मोदी के मॉर्फ्ड फोटो पर एक्शन, इंस्टा फेसबुक पर FIR, Meta के इंडिया हेड का भी नाम
CJP प्रोटेस्ट: PM मोदी के मॉर्फ्ड फोटो पर एक्शन, इंस्टा फेसबुक पर FIR, Meta के इंडिया हेड का भी नाम
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
स्पोर्ट्स
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget