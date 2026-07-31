शहजाद पूनावाला ने दिया भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा? X के अकाउंट में किया बदलाव

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर उनकी प्रोफाइल में हुए बदलाव के बाद उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, पार्टी या खुद शहजाद पूनावाला की ओर से अब तक इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है.

X प्रोफाइल में बीजेपी का नाम हटने के बाद बढ़ीं चर्चाएं

शहजाद पूनावाला ने अपने X अकाउंट की प्रोफाइल अपडेट की है. उनकी नई प्रोफाइल में भारतीय जनता पार्टी का कोई उल्लेख नहीं है. हालांकि, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का Lifelong Follower बताया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने गुरुवार को अपनी प्रोफाइल अपडेट की, लेकिन इसके पीछे कोई वजह सार्वजनिक नहीं की.

इस्तीफे की चर्चा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं

News 18 की रिपोर्ट के अनुसार शहजाद पूनावाला ने बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताए हैं. हालांकि अब तक न तो बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है और न ही शहजाद पूनावाला ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की पुष्टि की है. ऐसे में फिलहाल इसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया घटनाक्रम नहीं माना जा सकता.

कांग्रेस छोड़कर 2017 में बीजेपी में हुए थे शामिल

शहजाद पूनावाला ने वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़ दी थी. उस समय उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर सवाल उठाए थे. इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया.

सोशल मीडिया पोस्ट से पहले भी दिए थे संकेत

पिछले कुछ समय से शहजाद पूनावाला अपने X अकाउंट पर ऐसे वीडियो साझा कर रहे थे, जिनमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने के संकेत दिए थे. उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू के वीडियो बिना किसी कैप्शन के पोस्ट किए, जिनमें वह राजनीति और सार्वजनिक जीवन को लेकर अपनी सोच साझा करते नजर आए.

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'राजनीतिक लक्ष्य और चुनावी लक्ष्य अलग हैं'

जनवरी 2025 के एक वीडियो क्लिप में शहजाद पूनावाला कहते सुनाई देते हैं कि राजनीतिक लक्ष्य और चुनावी लक्ष्य अलग-अलग होते हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई सांसद नहीं बनता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह समाज और देश के लिए योगदान नहीं दे सकता. उनके अनुसार, हर व्यक्ति अलग-अलग तरीकों से देश की सेवा कर सकता है और राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है.

2024 चुनाव को बताया था आखिरी चुनाव

एक अन्य वीडियो में शहजाद पूनावाला कहते हैं कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वह पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण चुनावों तक सक्रिय रहे. अब उन्हें लगता है कि सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने का समय आ गया है.

आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल शहजाद पूनावाला के बीजेपी छोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर तेज है, लेकिन पार्टी या पूनावाला की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में उनके इस्तीफे को लेकर अंतिम स्थिति आधिकारिक बयान आने के बाद ही स्पष्ट होगी.