Bhilwara Rajasthan: राजस्थान में 'नौतपा' की शुरुआत के साथ ही सूर्यदेव ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. भीलवाड़ा में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन बेहाल है. इस तपिश और चिलचिलाती धूप के बीच, भीलवाड़ा के पंचमुखी मुक्तिधाम से आस्था की एक बेहद अनूठी और सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है.

यहां स्थित प्राचीन श्री मसानिया भेरुनाथ मंदिर में बाबा भैरवनाथ को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक अनोखा और दिव्य श्रृंगार किया गया है. मंदिर प्रशासन और भक्तों ने मिलकर बाबा भैरवनाथ को 'बाबा बर्फानी' का रूप दिया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.

3100 किलो बर्फ से सजा बाबा का दरबार

नौतपा के पहले दिन बाबा भैरवनाथ को पूरी तरह शीतल रखने के लिए मंदिर परिसर को बर्फ के पहाड़ में तब्दील कर दिया गया. बाबा भैरवनाथ के विग्रह को करीब 3100 किलोग्राम (31 क्विंटल) शुद्ध बर्फ से सजाकर अमरनाथ के 'बाबा बर्फानी' जैसा अलौकिक और दिव्य स्वरूप दिया गया. बर्फ से ढके बाबा के इस मनमोहक रूप ने मंदिर पहुंचने वाले हर श्रद्धालु का मन मोह लिया.

सिर्फ बाबा भैरवनाथ ही नहीं, बल्कि मंदिर परिसर में विराजमान बाबा गुप्तेश्वर महादेव और शमशान काली मां जगदंबा का भी बर्फ से विशेष और आकर्षक श्रृंगार किया गया. भीषण गर्मी के बीच बर्फ से ढके गर्भगृह के दर्शन पाकर भक्त निहाल हो उठे.

लीची के फलों का भोग और 108 लीटर शरबत का वितरण

गर्मी के इस मौसम में बाबा को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष छप्पन भोग और फलों का अर्पण किया गया. इस बार बाबा को मौसमी फल 'लीची' से सजाया गया और उसका भोग लगाया गया. इसके साथ ही, नौतपा की तपिश को देखते हुए बाबा भैरवनाथ को 108 लीटर ठंडे शरबत का भोग भी अर्पित किया गया. पूजा और आरती संपन्न होने के बाद इस शीतल शरबत को मंदिर आए सभी भक्तों और राहगीरों में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया, जिससे लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली.

क्या बोले मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु?

रवि कुमार सोलंकी (मंदिर पुजारी): "नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीलवाड़ा में तापमान काफी बढ़ गया है. हमारे पंचमुखी मुक्तिधाम स्थित प्राचीन श्री मसानिया भेरुनाथ मंदिर में यह परंपरा रही है कि हम बाबा को शीतलता प्रदान करें. इस बार 3100 किलो बर्फ से बाबा बर्फानी का स्वरूप तैयार किया गया है. बाबा को शांत और शीतल रखने के लिए 108 लीटर शरबत और ठंडी लीची का भोग लगाया गया है, जिसे बाद में भक्तों में बांट दिया गया."

मंदिर में दर्शन करने पहुंचे स्थानीय श्रद्धालु यश सिंह ने भी इस अनूठे आयोजन की तारीफ की.

यश सिंह (श्रद्धालु): "नौतपा का कहर और गर्मी इस समय अपने चरम पर है. ऐसे में श्री मसानिया भैरवनाथ का यह बर्फानी श्रृंगार न सिर्फ आंखों को सुकून दे रहा है, बल्कि मन को भी शांति दे रहा है. यह मनमोहक स्वरूप इतना अद्भुत है कि भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्त यहां दर्शन के लिए खिंचे चले आ रहे हैं."

धार्मिक और सामाजिक संदेश

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नौतपा के दौरान देवी-देवताओं को शीतल चीजें अर्पित करने से क्षेत्र में सुख-समृद्धि आती है और भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिलती है. मसानिया भेरुनाथ मंदिर का यह अनूठा प्रयास न केवल आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि इस भीषण गर्मी में आम लोगों को शरबत पिलाकर सामाजिक सेवा का एक बेहतरीन संदेश भी दे रहा है.

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