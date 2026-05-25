Kal ka Rashifal 26 May 2026: बड़ा मंगल और सिद्धि योग का संयोग चमकाएगा 4 राशियों की किस्मत, पढ़ें कल का राशिफल
Kal ka Rashifal: मंगलवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, वित्त और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 26 मई 2026 का सटीक राशिफल और पंचांग.
Kal ka Rashifal: 26 मई 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति लेकर आने वाला है. कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल हस्त नक्षत्र रहेगा.
विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से सिद्धि और व्यातीपात योग का अद्भुत तालमेल देखने को मिलेगा. विशेष रूप से मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को इस योग का लाभ मिलेगा. कल मेष राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, वहीं कर्क राशि वालों को पुरानी समस्याओं और कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.
कल चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दोपहर में 11:57 से 12:50 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) रहेगा. हालांकि, दोपहर 03:42 से 05:22 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें.
आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.
मेष राशि (Aries)
कल का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखा कर काम में आगे बढ़ने के लिए रहेगा. आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं.
- Charity: परोपकार के कार्य में आपका खूब रुचि रहेगी. लोग भी काम में आपकी मदद करेंगे. यदि आपको किसी काम को लेकर समस्या आ रही थी, तो वह आपके पिताजी की मदद से दूर होगी.
- Advice:आप जल्दबाजी में किसी से कोई वादा ना करे, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी.
- Money: आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है,जिससे आपका धन खर्च बढ़ेगा.
- शुभ रंग: लाल, शुभ अंक: 9
वृषभ राशि (Taurus)
- Children: कल के दिन आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा. संतान से कोई गलती होने की संभावना है, इसलिए आप उनकी संगति की ओर भी विशेष ध्यान दें.
- Love: प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं.
- Business: बिजनेस में आप यदि साझेदारी में किसी काम को कर रहे थे, तो उसमें भी आपको पार्टनर से कोई धोखा मिलने की संभावना है.
- Student: आपको किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे.
- शुभ रंग: सफेद, शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
- Work: कल आप कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर अपने बॉस से बहसबाजी में ना पड़ें, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ सकता है.
- Health: आपको अत्यधिक तले भुने भोजन से परहेज रखने में फायदा है.
- Social: सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के काम से वाहवाही होगी. उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है.
- Family: आपको अपने आवश्यक काम को लेकर अपने भाइयों से मदद लेनी पड़ सकती है.
- Caution: आपके कुछ विरोधी आपके बनते काम में रोड़ा अटकाएंगे जिन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता से आसानी से मात दे पाएंगे. किसी नए मकान दुकान आदि की खरीदारी आप कर सकते हैं.
- शुभ रंग: हरा, शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
- Children: कल का दिन आपके लिए कुछ उलझन भरा रहेगा. आप संतान के करियर में आ रही समस्याओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं.
- Business: आपको किसी काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है. आप बिजनेस में कोई बदलाव करने के लिए भी सोच विचार करेंगे. आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा.
- Shopping: आप अपने लिए कुछ महंगे कपड़े, लैपटॉप मोबाइल आदि की खरीदारी कर सकते हैं.
- Money: आपको लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा.
- शुभ रंग: दूधिया सफेद, शुभ अंक: 7
सिंह राशि (Leo)
कल का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा.
- Family: आप जीवनसाथी की किसी आदत को लेकर परेशान रहेंगे, जो आपके बीच में लड़ाई की वजह बन सकती हैं. आपको अपने भाई व बहनों का पूरा साथ मिलेगा.
- Health: आप योग व व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अपना कर बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं.
- Caution: आपकी कोई बात परिवार के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है.
- Advise: आप आवश्यक काम को प्राथमिकता दें, तभी आपके काम समय से पूरे हो पाएंगे.
- Business: बिजनेस में आप किसी को पार्टनर बनाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं.
- शुभ रंग: सुनहरा, शुभ अंक: 1
कन्या राशि (Virgo)
कल का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.
- Advice: आप अपने मन से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं. फिर भी आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे. आप तनाव को अपने ऊपर हावी होने ना दें.
- Health: आपको कुछ मौसमी बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिनके कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे.
- Love: प्रेम जीवन जी रहे लोग किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.
- Family: आप माता-पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालें, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी.
- शुभ रंग: गहरा हरा, शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है.
- Money: आपको लेनदेन से संबंधित किसी योजना में बहुत मामलों में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी. किसी को धन उधार देने से बचें.
- Children: आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश करेगी, जिसे पूरा करने में आपको कुछ समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी आप आसानी से पूरा कर पाएंगे.
- Politics: राजनीति में कार्यरत लोगों के कामों में कुछ कमियां आ सकती है, इसलिए आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
- शुभ रंग: हल्का नीला, शुभ अंक: 8
वृश्चिक राशि (Scorpio)
कल आपको किसी काम को पूरा करने में समस्या आएगी.
- Children: आपको संतान की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है.
- Work: आप कार्य क्षेत्र में कोई गलती करने से बचे, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर भी पड़ सकता है.
- Family: परिवार में चल रही कलह आपका सिर दर्द बनेगी, जिसे आप मिल बैठकर दूर करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा. आप यदि परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई निर्णय लें, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं.
- Advice: आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहना होगा.
- शुभ रंग: मैरून, शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
- Advice: कल का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा. यदि अपने काम में जल्दबाजी दिखायी,तो इससे कोई नुकसान हो सकता है.
- Work: कार्यक्षेत्र में आप अपने बॉस को यदि कोई सलाह देंगे, तो वह उन्हें खूब पसंद आएगी। आपके काम में समस्या होगी. आप विदेश जाने की योजना बना सकते हैं.
- Study: विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिन्हें वह अपने अध्यापकों की मदद से आसानी से दूर कर पाएंगे, उनका मन पढ़ाई में खूब लगेगा.
- शुभ रंग: पीला, शुभ अंक: 4
मकर राशि (Capricorn)
- Financial: मकर राशि के जातक अपनी आय और व्यय में चल रही समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे. आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और आपके मन में उथल-पुथल बनी रहेगी, लेकिन आपको अपनी आय के बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लानी होगी, तभी आप अपनी दैनिक कामों को आसानी से कर पाएंगे.
- Children: आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.
- Advice: आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है.
- शुभ रंग: काला, शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
- Success: कल का दिन आपके लिए तरक्की के नए-नए मार्ग खोलेगा. आप अपने कामों में तेजी से आगे बढ़ेंगे.
- Business: बिजनेस में चल रही समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी. आप किसी वाहन की खरीदारी की प्लानिंग कर सकते हैं. यदि कोई आईडिया आये, तो उसे अपने बिजनेस में तुरंत आगे बढ़ाएं.
- Friends: मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे. किसी के कहने में आकर आप किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें,नहीं तो इसका असर आपके कामों पर पड़ सकता है.
- Family: परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे.
- शुभ रंग: नीला, शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
- Happiness: कल का दिन आपके लिए खुशियों से सराबोर रहेगा और आप फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि संतान को किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.
- Carrier: आप करियर में ऊंचाइयों को छुएंगे. आप अपने मन में अहंकार ना रखें और अपने काम में आत्मविश्वास रखकर आगे बढ़े.
- Travelling: आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी.
- Help: यदि आप अपने सहयोगियों से कोई मदद मांगेंगे, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी. आप माताजी से किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरा अवश्य करेंगी.
- शुभ रंग: केसरिया, शुभ अंक: 12
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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