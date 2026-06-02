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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNautapa: नौतपा का आखिरी दिन कब? 9 दिनों के तप के बाद मौसम का अगला संकेत क्या

Nautapa: नौतपा का आखिरी दिन कब? 9 दिनों के तप के बाद मौसम का अगला संकेत क्या

Nautapa: नौतपा का 9 दिन 2 जून को पूरा हो जाएगा. ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार, नौतपा के बाद मौसम में बदलाव (Weather) के संकेत दिखने लगते हैं. जानें 2 जून के बाद मौसम को लेकर अगला संकेत क्या है?

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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Nautapa: पारंपरिक ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब 9 दिनों के नौतपा की शुरुआत होती है. 25 मई को सूर्य का गोचर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और नौतपा की शुरुआत हुई थी. नौतपा का आखिरी दिन 2 जून को रहेगा.

इस वर्ष नौतपा के 9 दिनों में शुरुआत दिन प्रचंड गर्मी वाले रहे, बीच में आंधी-तूफान आया और नौतपा के अंतिम पड़ाव में बारिश की बूंदों से तापमान सामान्य पर आ रहा.

फिलहाल कई राज्यों में बूंदा-बांदी जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है या सूर्य देव फिर से अपना प्रचंड प्रकोप दिखाएंगे. आइए जानते हैं नौतपा के 9 दिनों के तप के बाद मौसम का अगला संकेत क्या है?

नौतपा को लेकर पारंपरिक रूप से ऐसी कहावत है कि, नौतपा के नौ दिनों में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है यानी धरती जितनी तपती है, उतनी ही बेहतर वर्षा चक्र बनने की संभावना रहती है.

मई के आखिर और जून के शुरुआत में लोगों को गर्मी से खूब राहत मिल रही है. बारिश और हवा के कारण लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं. लेकिन नौतपा के खत्म होने के बाद यानी 2 जून के बाद मौसम को लेकर मौसम विभान का क्या अपडेट है आइए जानते हैं.

मौसम विभाग की माने तो नौतपा के आखिरी दिनों में बारिश और आंधी से लोगों को राहत मिली. लेकिन जून के बाद मौसम फिर से करवट लेगा (Weather 2 June 2026 Rain Forecast) और सूर्य अपना तेवर दिखाएंगे. जून के पहले हफ्ते ही तापमान बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें: Nautapa: नौतपा में लगाएं ये लकी प्लांट, हाई तापमान होगा कूल और बदलेगी किस्मत

नौतपा के 9 दिनों के तप के बाद मौसम का अगला संकेत क्या

  • नौतपा के बाद कुछ क्षेत्रों में तापमान भले ही थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वातावरण में नमी रहती है, जिसे आमतौर पर प्री-मानसून (Pre Monsoon 2026) के रूप में देखा जाता है. उत्तर भारत के कुछेक राज्यों में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिलता है.
  • ज्योतिष शास्त्र में नौतपा को प्रकृति के ताप संतुलन का महत्वपूर्ण समय माना जाता है. मान्यता है कि सूर्य की तीव्र किरणें धरती को गर्म करती हैं, जिससे वातावरण में ऊर्जा का संचार होता है और वर्षा चक्र को बल मिलता है. यही कारण है कि, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नौतपा को आने वाले मानसून का संकेत मानते हैं.
  • मई के आखिर और जून के शुरुआत में होने वाली बारिश को लेकर कई लोग ऐसा मानते हैं कि, नौतपा के बाद गर्मी पूरी तरह से खत्म हो जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है, नौतपा समाप्त होने के बाद भी जून के पहले पखवाड़े तक कई इलाकों में गर्मी और लू का असर बना रह सकता है.

ये भी पढ़ें: Nuatapa: प्रकृति का HEAT बैलेंस सिस्टम है नौतपा, ज्योतिष और साइंस से समझे 9 दिनों का तपशास्त्र

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 02 Jun 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
IMD Monsoon Heat Wave Nautapa WEATHER ALERT Rain ALert Nautapa 2026
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