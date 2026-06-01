Singh Rashifal June 2026: 15 जून के बाद चमकेगी किस्मत! देखें मासिक राशिफल
Singh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए सिंह जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें
Singh June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे. आप स्वयं परिवार के सदस्यों को सहयोग करें. बुध एकादश तथा द्वादश भाव में रहेंगे, वाणी का प्रभाव मजबूत बनेगी. मंगल नवम भाव में है, पारिवारिक सहयोग मिलेगा लेकिन राहु-केतु के कारण बीच-बीच में विवाद बन सकता है. संतान का उन्नति होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापारी के लिए मिला जुला रहेगा. गुरु के सहयोग से अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो व्यापार में निखार आएगी. नए व्यापार की प्लान किए है, इस माह पोस्टपोन करें. नौकरी में थोड़ी परेशानी बन सकता है. सूर्य दशम भाव है, शनि की दृष्टि सूर्य पर है. नौकरी में ध्यान देना पड़ेगा. अधिकारी के साथ तालमेल ठीक रखें, विवाद से दूर रहें. कार्य क्षेत्र में ध्यान दें.
- शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थी के लिए जून के महीने में ग्रहों का सहयोग अच्छा है, उनका सहयोग मिलेगा. सूर्य दशम भाव में 15 जून तक रहेंगे, फिर एकादश भाव में संचरण करेंगे. शिक्षा में ग्रोथ करेंगे. प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगा. करियर में 15 जून के बाद सफलता मिलेगा. नए-नए लोगों से मुलाकात होगी.
- प्रेम जीवन: लव लाइफ में आनंद प्राप्त करेंगे. शुक्र और गुरु एकादश भाव में है, प्रेम संबंध को लेकर संतुष्ट रहेंगे. सिंगल हैं तो विवाह को लेकर प्रस्ताव मिल सकता है. शुक्र का प्रभाव अनुकूल है, रिश्ता मजबूत बनेगा. लिविंग रिलेशन में हैं तो रिश्ता मजबूत बनेगा. वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे. एक-दूसरे को रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत बनेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनेगी. सूर्य दशम भाव में है, शनि की दृष्टि दशम भाव पर है. खान-पान को लेकर सतर्क रहें. मंगल नवम भाव में है, बीच-बीच में हड्डी संबंधित परेशानी बनेगी. सुबह में टहले, तले-भुने भोजन नहीं करें.
- लकी नंबर: 7
- लकी कलर: पिला
- उपाय: भगवान विष्णु का पूजन करें. रविवार को गुड़ का दान करें.
Capricorn June Horoscope 2026: मकर जून मासिक राशिफल, बॉस रहेंगे मेहरबान, काम में मिल सकती है राहत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL