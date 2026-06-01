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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Rashifal June 2026: 15 जून के बाद चमकेगी किस्मत! देखें मासिक राशिफल

Singh Rashifal June 2026: 15 जून के बाद चमकेगी किस्मत! देखें मासिक राशिफल

Singh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए सिंह जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 01 Jun 2026 12:19 PM (IST)
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Singh June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे. आप स्वयं परिवार के सदस्यों को सहयोग करें. बुध एकादश तथा द्वादश भाव में रहेंगे, वाणी का प्रभाव मजबूत बनेगी. मंगल नवम भाव में है, पारिवारिक सहयोग मिलेगा लेकिन राहु-केतु के कारण बीच-बीच में विवाद बन सकता है. संतान का उन्नति होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापारी के लिए मिला जुला रहेगा. गुरु के सहयोग से अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो व्यापार में निखार आएगी. नए व्यापार की प्लान किए है, इस माह पोस्टपोन करें. नौकरी में थोड़ी परेशानी बन सकता है. सूर्य दशम भाव है, शनि की दृष्टि सूर्य पर है. नौकरी में ध्यान देना पड़ेगा. अधिकारी के साथ तालमेल ठीक रखें, विवाद से दूर रहें. कार्य क्षेत्र में ध्यान दें.
  • शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थी के लिए जून के महीने में ग्रहों का सहयोग अच्छा है, उनका सहयोग मिलेगा. सूर्य दशम भाव में 15 जून तक रहेंगे, फिर एकादश भाव में संचरण करेंगे. शिक्षा में ग्रोथ करेंगे. प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगा. करियर में 15 जून के बाद सफलता मिलेगा. नए-नए लोगों से मुलाकात होगी.
  • प्रेम जीवन: लव लाइफ में आनंद प्राप्त करेंगे. शुक्र और गुरु एकादश भाव में है, प्रेम संबंध को लेकर संतुष्ट रहेंगे. सिंगल हैं तो विवाह को लेकर प्रस्ताव मिल सकता है. शुक्र का प्रभाव अनुकूल है, रिश्ता मजबूत बनेगा. लिविंग रिलेशन में हैं तो रिश्ता मजबूत बनेगा. वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे. एक-दूसरे को रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत बनेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनेगी. सूर्य दशम भाव में है, शनि की दृष्टि दशम भाव पर है. खान-पान को लेकर सतर्क रहें. मंगल नवम भाव में है, बीच-बीच में हड्डी संबंधित परेशानी बनेगी. सुबह में टहले, तले-भुने भोजन नहीं करें.
  • लकी नंबर: 7
  • लकी कलर: पिला
  • उपाय: भगवान विष्णु का पूजन करें. रविवार को गुड़ का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Jun 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026
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