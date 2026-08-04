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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra: यूपी में डाक कांवड़ के साथ पुलिसवाले की दौड़ का VIDEO वायरल, कारण जान आप भी करेंगे सलाम!

Kanwar Yatra: यूपी में डाक कांवड़ के साथ पुलिसवाले की दौड़ का VIDEO वायरल, कारण जान आप भी करेंगे सलाम!

Kawar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा एक पुलिस जवान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी ड्यूटी और शिव भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला. डाक कांवड़ लेकर दौड़ते पुलिसकर्मी का ये वीडियो देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 04 Aug 2026 09:45 AM (IST)
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Kanwar Yatra 2026: सावन माह में पूरे देश में कांवड़ यात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है.. यात्रा सुचारू रूप से चले इसके लिए दिन-रात पुलिसकर्मी सड़कों पर ड्यूटी निभा रहे हैं.  हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायर हो रहा है, जिसमें ड्यूटी निभाते एक पुलिसकर्मी डाक कांवड़ लेकर तेजी से दौड़ता नजर आया. ड्यूटी के साथ उसकी शिवभक्ति का यह अनोखा नजारा लोगों का ध्यान खींच रहा है.

डाक कांवड़ के साथ दौड़ते पुलिस जवान का VIDEO वायरल

ये वायरल वीडियो यूपी का बताया जा रहा है. पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं. इसी बीच एक पुलिसा का जवान कुछ देर के लिए डाक कांवड़ लेकर कांवड़ियों के साथ तेज रफ्तार में दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है. कुछ दूर जाने के बाद वह डाक कांवड़ कांवड़ियों को लौटा देता है. ड्यूटी के साथ भक्ति का ये अनोखा संगम देख लोग पुलिस जवान की फिटनेस और सेवा की सहारना कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री सहित विभिन्न पवित्र स्थलों से गंगाजल लेकर लाखों शिवभक्त अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं.

क्या होती है डाक कांवड़

डाक कांवड़, कांवड़ यात्रा का सबसे कठिन और अनुशासित स्वरूप माना जाता है. इसमें शिवभक्त गंगाजल भरने के बाद बिना रुके और बिना कांवड़ को जमीन पर रखे तेज रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं.

आमतौर पर डाक कांवड़ में श्रद्धालु दौड़ते हुए या एक-दूसरे को कांवड़ सौंपते हुए यात्रा पूरी करते हैं, ताकि तय समय में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा सके.

कांवड़ यात्रा का जल कब चढ़ेगा

देशभर में कांवड़ यात्रा 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि पर समाप्त किया जाएगा. कांवड़िए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रातःकाल और प्रदोष काल तक जलाभिषेक करते हैं. इसी दिन लाखों शिवभक्त पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे.

सावन शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का मुहूर्त

सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है. शास्त्रों के अनुसार, सावन महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. इसलिए इस माह की शिवरात्रि पर किए गए जप, तप, व्रत, रुद्राभिषेक और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है.

  • सूर्योदय का समय - सुबह 5 बजकर 48 मिनट पर
  • लाभ चौघड़िया - सुबह 10 बजकर 47 मिनट - दोपहर के 12 बजकर 26 मिनट तक
  • अमृत चौघड़िया - दोपहर 12 बजकर 56 मिनट - 2 बजकर 6 मिनट तक
  • शुभ चौघड़िया - दोपहर 3 बजकर 35 मिनट - शाम के 5 बजकर 25 मिनट तक

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Aug 2026 09:45 AM (IST)
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Viral Video Dharm Kanwar Yatra 2026
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