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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: परिवार में बढ़ सकता है तनाव, कारोबार में भूलकर भी न करें ये गलती, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: परिवार में बढ़ सकता है तनाव, कारोबार में भूलकर भी न करें ये गलती, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 06:20 AM (IST)
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Mithun Weekly Saptahik 3 to 9 August 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. कामकाज में कुछ रुकावटें आने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है. कई बार आपको लगेगा कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें. 

करियर और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों को भविष्य के बड़े लाभ के लालच में वर्तमान के नुकसान से बचना होगा. किसी भी नए निवेश या साझेदारी से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें. धातु, मशीनरी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव होने की आशंका है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास करें. माता-पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. सप्ताह के अंत तक घर का वातावरण पहले से बेहतर होने लगेगा. किसी रिश्तेदार से मुलाकात या शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और युवा वर्ग

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना होगा. यदि आप नई स्किल सीखने या किसी कोर्स में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं, तो सप्ताह का दूसरा भाग अनुकूल रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में तनाव रहने के आसार हैं. लव पार्टनर के साथ गलतफहमी या किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए धैर्य और खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की सेहत या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर चिंता रह सकती है. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां सामान्य होने लगेंगी और रिश्तों में मधुरता लौट सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और चोट या दुर्घटना से बचने का प्रयास करें. नियमित योग, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे. तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना लाभदायक रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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