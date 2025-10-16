हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दूसरी औरत को देखकर मन में आते हैं गंदे विचार! प्रेमानंद महाराज से जानिए मन को कैसे वश करें?

दूसरी औरत को देखकर मन में आते हैं गंदे विचार! प्रेमानंद महाराज से जानिए मन को कैसे वश करें?

Premanand Maharaj: मनुष्य के मन में गंदे विचार आना सामान्य बात है, लेकिन ये आपकी आदतों में शामिल हो जाए तो नाश का कारण बनता है. प्रेमानंद महाराज से जानिए गंदे विचारों पर नियंत्रण कैसे पाएं?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

Premanand Maharaj: मनुष्य का मन काफी चंचल है, जो कभी स्थिर नहीं होता है. मन में उठने वाले अच्छे और बुरे दोनों ही विचार हमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं. कई लोगों को दूसरी औरत को देखकर मन में गंदे विचार भी आते हैं. 

वृंदावन संत श्री प्रेमानंद महाराज से जानिए, दूसरी औरत को देखकर गंदे विचार आने पर क्या करना चाहिए? साथ ही मन को कैसे साधे की वासना की भावना जागृत न हो. 

नेत्रों की चंचलता को कैसे काबू करें?

वृंदावन स्थित श्री राधा हित केलि कुंज आश्रम में प्रतिदिन प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों के साथ एकांतिक वार्तालाप करते हैं. इस वार्तालाप के दौरान एक भक्त ने महाराज जी से सवाल करते हुए पूछा कि, नेत्रों की चंचलता को कैसे काबू में करें?

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि, चंचल मन को काबू आपको ही करना होगा. गलत व्यभिचार से बचने के लिए नासाग्र दृष्टि योग का अभ्यास करें. जिस भी भगवान में आस्था है, उनका नाम जप करें. 

स्पर्श, रूप, गंध कामनाओं ने सभी को वश में किया

महाराज जी ने आगे कहा कि, इस दृष्टि से क्या देखना चाहते हो? मल-मूत्र के द्वार, पूरा शरीर चमड़े से ढका है. क्या जिस सुख को भोगना चाहते थे, उसकी प्राप्ति हो गई! असली सुख तो भगवान नाम के रसामृत में है, उनके दर्शन पाने के लिए मन व्याकुल होना चाहिए.

स्पर्श,रूप, गंध की कामनाओं ने सभी को अपने वश में लपेट रखा है. अगर भगवान ने नेत्र दिए हैं तो उसका सदुपयोग करो, नहीं तो अगले जन्म भगवान नेत्रहीन बनाकर भेजेगा. नेत्र मिला है तो संत दर्शन और प्रभु के दर्शन करो. 

मन में गंदे विचार नष्ट कर देंगे- प्रेमानंद महाराज

अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पराई स्त्री के प्रति मन में गंदे विचार लाना पाप का भागीदारी बनाता है. किसी भी माताएं-बहनों को काम दृष्टि से देखोगे तो संपूर्ण शक्ति, पुण्य और तेज नष्ट हो जाएगी. 

आज की नई पीढ़ी मोबाइल में गंदी-गंदी चीजें देखकर ही गलत आचरण अपनाती जा रही है. महाराज जी ने कहा कि, मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छे कर्मों में मन लगाएं, नजरों का इस्तेमाल केवल राधा नाम और दिव्य दर्शन के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा शरीर का नाश होना तय है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Morning Thoughts Premanand Maharaj
