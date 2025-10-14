Dhirendra Krishna Shastri met Premananda Maharaj: प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर प्रतिक्रिया दी थी. हालांकि अब उनकी सेहत में सुधार है. जिसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज उनके आश्रम श्री राधा हित केलि कुंज पहुंचे.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज से प्रेम भावना के साथ मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही उनकी सेहत का हालचाल भी जाना.

प्रेमानंद महाराज से मिले धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री का वृंदावन दौरा सार्वजनिक न होकर व्यक्तिगत था. वृंदावन में जैसे ही लोगों को उनके आने की बात पता चली, उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों की भीड़ भी आश्रम के बाहर जमा हो गई.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से प्रेमानंद महाराज ने बातचीत में कहा कि, 'आपके द्वारा भगवत ज्ञान का प्रचार-प्रसार लोगों को भगवान से जोड़ने का काम कर रहा है. प्रेमानंद महाराज ने इस दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री से वृंदावन में कब तक रुकने के बारे में भी पूछा.

सनातन एकता यात्रा निकालेंगे धीरेंद्र शास्त्री

इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने प्रेमानंद महाराज को अपने वृंदावन आने का कारण बताते हुए कहा कि, सनातन एकता यात्रा के तहत दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल यात्रा करेंगे. इस यात्रा की पहल के लिए आपका आशीर्वाद लेना काफी महत्वपूर्ण है.

बता दें कि, प्रेमानंद महाराज से इस मुलाकात के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पदयात्रा निकालेंगे, जो 7 से 16 नवंबर तक चलेगी. जिसमें उनकी कोशिश यही रहेगी कि अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो.

कथावाचक श्री पुण्डरीक गोस्वामी ने की महाराज जी से मुलाकात

पंडित धीरेंद्र शास्त्री से एक दिन पहले कथावाचक श्री पुण्डरीक गोस्वामी जी अपनी पत्नी के साथ प्रेमानंद महाराज के दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाराज जी से मिलकर उनकी सेहत का हाल चाल जाना था.

