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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHanuman Janmotsav 2026: प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में पांच दिन का उत्सव शुरू, दिवाली से पहले क्यों हो रहा विशेष आयोजन?

Hanuman Janmotsav 2026: प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में पांच दिन का उत्सव शुरू, दिवाली से पहले क्यों हो रहा विशेष आयोजन?

प्रयागराज, बड़े हनुमान मंदिर में 5 दिवसीय जन्मोत्सव शुरू. हवन, सुंदरकांड, 56 भोग व 1001 दीपों की महाआरती से सजेगा दरबार. छोटी दिवाली पर होगा मुख्य पर्व, संगम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 04 Nov 2026 10:18 AM (IST)
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56 भोग, 51 किलो का महालड्डू और 1001 दीपों की महाआरती: प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में सजेगा अलौकिक दरबार

प्रयागराज (Prayagraj), संगम तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध 'श्री बड़े हनुमान मंदिर' (लेटे हुए हनुमान जी) में पांच दिवसीय श्री हनुमत जन्मोत्सव महापर्व का आगाज वैदिक अनुष्ठानों और महागणपति हवन के साथ हो चुका है.

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बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर एवं मंदिर के महंत बलबीर गिरि के सानिध्य में पहले दिन सप्त शुद्धि, अथर्वशीर्ष महागणपति पाठ और अष्टद्रव्य हवन विधिवत संपन्न हुआ. दीपोत्सव से ठीक पहले संगम नगरी में शुरू हुए इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

दिवाली से पहले ही क्यों मनाया जाता है यहां जन्मोत्सव?

जहां देश के अधिकांश हिस्सों में हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, वहीं प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी (नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली) को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने की सदियों पुरानी परंपरा है. इसके पीछे दो प्रमुख पौराणिक मान्यताएं हैं:

वाल्मीकि रामायण की मान्यता: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पवनपुत्र हनुमान जी का प्राकट्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र में हुआ था. इसी कारण छोटी दिवाली के दिन बजरंगबली का जन्मोत्सव विशेष विधि-विधान से मनाया जाता है.

लंका विजय और सिंदूर अर्पण की कथा: पौराणिक आख्यानों के अनुसार, लंका में रावण और पाताल लोक में अहिरावण का संहार करने के बाद जब मारुति नंदन अत्यधिक थककर त्रिवेणी तट पर विश्राम करने पहुंचे, तब माता सीता ने उन्हें आरोग्य और अमरत्व का आशीर्वाद देते हुए अपनी मांग का सिंदूर अर्पित किया था. इसी विश्राम मुद्रा वाली दुर्लभ प्रतिमा के कारण इन्हें 'लेटे हनुमान' व 'प्रयागराज के कोतवाल' के रूप में पूजा जाता है.

पांच दिनों तक चलेंगे ये विशेष अनुष्ठान

  • पहला दिन (शुभारंभ): प्रातः 8:00 बजे से सप्त शुद्धि, अथर्वशीर्ष पाठ और अष्टद्रव्य हवन के साथ महापर्व का आगाज.
  • दूसरा व तीसरा दिन: दिनभर 'राम तारक मंत्र हवन' और अनवरत 'अखंड रामायण पाठ' का आयोजन.
  • चौथा दिन: सायं 5:00 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ और प्रभु को विशेष सिंदूर चोला अर्पण.
  • पांचवां दिन (मुख्य पर्व): महाभिषेक, 56 व्यंजनों का महाभोग, 1001 दीपों की भव्य महाआरती और रात्रि जागरण.

दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम:

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर और संगम तट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. दूर-दराज से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए सुव्यवस्थित बैरिकेडिंग और अलग-अलग प्रवेश-निकास द्वार बनाए गए हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
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