व्यापारियों को बाजार की मंदी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बड़ा जोखिम लेना समझदारी नहीं होगी। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में कोई ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी साख को नुकसान पहुंचा सकती है।
मीन साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर गहरा असर! जानें उपाय!
Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Pisces Weekly Horoscope 4-10 January 2026: मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन दबाव भरा रहने वाला है. करियर और कारोबार में जितनी उम्मीद कर रहे हो, उतनी सफलता मिलती नहीं दिख रही. काम का दबाव बढ़ेगा और परिणाम अपेक्षा से कम रहेंगे. यह समय शिकायत करने का नहीं, डैमेज कंट्रोल का है.
कार्यस्थल पर लापरवाही सीधे साख पर चोट कर सकती है. भावनाओं में बहकर या ढीला रवैया अपनाया तो पहले से बनी पहचान भी खतरे में पड़ सकती है. यह सप्ताह तुम्हारी प्रोफेशनल मैच्योरिटी की परीक्षा लेगा.
मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार के किसी सदस्य की कही बात तुम्हें चुभ सकती है. वरिष्ठ सदस्यों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं.
मीन साप्ताहिक लव राशिफल
लव लाइफ में सुधार संभव है, लेकिन शर्त साफ है पार्टनर की भावनाओं की कद्र करनी होगी. उपेक्षा या आत्मकेंद्रित रवैया रिश्ते को कमजोर कर देगा.
मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार की मंदी से जूझना पड़ सकता है. फुटकर कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी रहेगी. इस समय बड़ा जोखिम लेना समझदारी नहीं होगी.
मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में ज़रा भी ढील नहीं देनी चाहिए. एक छोटी गलती आपकी बनी-बनाई साख को नुकसान पहुंचा सकती है. प्रोफेशनलिज़्म ही बचाव है.
मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवाओं को निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा. फोकस भटका तो मौके हाथ से निकल सकते हैं.
मीन साप्ताहिक धन राशिफल
सप्ताह के उत्तरार्ध में खर्च बढ़ेगा. अनावश्यक चीजों पर पैसा गया तो बजट बिगड़ना तय है. नियंत्रण नहीं रखा तो आर्थिक तनाव बढ़ेगा.
मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव हावी रह सकता है. संतान से जुड़ी कोई समस्या चिंता का बड़ा कारण बनेगी, जिसका असर सेहत पर भी दिखेगा.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: पीला
उपाय: नियमित रूप से केले के पौधे को जल दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
व्यापार और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL