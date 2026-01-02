हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मीन साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर गहरा असर! जानें उपाय!

मीन साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर गहरा असर! जानें उपाय!

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Pisces Weekly Horoscope 4-10 January 2026: मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन दबाव भरा रहने वाला है. करियर और कारोबार में जितनी उम्मीद कर रहे हो, उतनी सफलता मिलती नहीं दिख रही. काम का दबाव बढ़ेगा और परिणाम अपेक्षा से कम रहेंगे. यह समय शिकायत करने का नहीं, डैमेज कंट्रोल का है.

कार्यस्थल पर लापरवाही सीधे साख पर चोट कर सकती है. भावनाओं में बहकर या ढीला रवैया अपनाया तो पहले से बनी पहचान भी खतरे में पड़ सकती है. यह सप्ताह तुम्हारी प्रोफेशनल मैच्योरिटी की परीक्षा लेगा.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के किसी सदस्य की कही बात तुम्हें चुभ सकती है. वरिष्ठ सदस्यों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में सुधार संभव है, लेकिन शर्त साफ है पार्टनर की भावनाओं की कद्र करनी होगी. उपेक्षा या आत्मकेंद्रित रवैया रिश्ते को कमजोर कर देगा.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार की मंदी से जूझना पड़ सकता है. फुटकर कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी रहेगी. इस समय बड़ा जोखिम लेना समझदारी नहीं होगी.

मीन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में ज़रा भी ढील नहीं देनी चाहिए. एक छोटी गलती आपकी बनी-बनाई साख को नुकसान पहुंचा सकती है. प्रोफेशनलिज़्म ही बचाव है.

मीन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा. फोकस भटका तो मौके हाथ से निकल सकते हैं.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में खर्च बढ़ेगा. अनावश्यक चीजों पर पैसा गया तो बजट बिगड़ना तय है. नियंत्रण नहीं रखा तो आर्थिक तनाव बढ़ेगा.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव हावी रह सकता है. संतान से जुड़ी कोई समस्या चिंता का बड़ा कारण बनेगी, जिसका असर सेहत पर भी दिखेगा.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: पीला
उपाय: नियमित रूप से केले के पौधे को जल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Pisces Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope Meen

Frequently Asked Questions

व्यापार और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

व्यापारियों को बाजार की मंदी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बड़ा जोखिम लेना समझदारी नहीं होगी। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में कोई ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी साख को नुकसान पहुंचा सकती है।

