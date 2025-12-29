हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen January Horoscope 2026: मीन जनवरी मासिक राशिफल, मार्केट में साख बढ़ेगी, बढ़ेगा कद-पद

Meen January Horoscope 2026: मीन जनवरी मासिक राशिफल, मार्केट में साख बढ़ेगी, बढ़ेगा कद-पद

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना मीन राशि (Meen Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 07:15 PM (IST)
Meen January horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (January 2026) का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Meen Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मीन राशि के जातकों के लिए नए साल का पहला महीना उन्नतिकारक और लाभदायी साबित होने जा रहा है. इस माह आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होते हुए नजर आएंगे. माह के पूर्वार्ध में आपकी बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है. यदि आप इस माह अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिल सकती है.

यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन या वाहन क्रय करने की सोच रहे थे तो आपकी यह मनोकामना माह के प्रारंभ में पूरी हो सकती है. इस माह कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की खूब तारीफ होगी. समाजसेवा और राजनीति से जुड़े लोगों की मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रभावी लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे. माह के दूसरे सप्ताह में आपके करियर अथवा कामकाज में आमूलचूल बदलाव हो सकता है जो आपके लिए सकारात्मक साबित होगा.

माह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा. इस दौरान आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं. इस माह आपकी बाजार में साख बढ़ेगी. माह के उत्तरार्ध में खर्च की अधिकता रहेगी. इस दौरान आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा माह अनुकूल रहने वाला है. लव लाइफ शानदार बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे. सिंगल लोगों के लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की इंट्री हो सकती है. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन पीले चंदन का तिलक लगाएं.

Aries January Horoscope 2026: मेष जनवरी मासिक राशिफल, बढ़ेगा काम का प्रेशर, आएंगी ये चुनौतियां

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 07:15 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
