हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPBUH Meaning: इस्लाम में 'PBUH' का अर्थ क्या है? जानें इसका धार्मिक महत्व

PBUH Meaning: इस्लाम में 'PBUH' का अर्थ क्या है? जानें इसका धार्मिक महत्व

PBUH Meaning in Islam: इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अक्सर पैगंबर मुहम्मद साहब का नाम लेने से पहले लिखते या बोलते समय PBUH का प्रयोग करते हैं. जानिए इस्लाम धर्म में इसका क्या मतलब होता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Dec 2025 08:33 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

PBUH Meaning in Islam: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम (Islam) है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अक्सर पैगंबर मुहम्मद का नाम पढ़ते या सुनते वक्त उनके नाम के साथ 'PBUH' लिखते या बोलते हैं. बहुत से मुसलमानों को इसका मतलब पता नहीं होगा.

PBUH का मतलब, Peace Be Upon Him होता है, जिसका हिंदी में मतलब, 'अल्लाह उन पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल करें'

PBUH को अरबी में 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (SAW) कहा जाता है और इसे पैंगबर मुहम्मद साहब के नाम के बाद बड़े आदर के साथ लिया जाता है.'

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्थ और महत्व (PBUH Meaning and Importance)

PBUH का शाब्दिक अर्थ, 'पैगंबर मुहम्मद साहब पर अल्लाह अपनी रहमत और बरकत नाज़िल करे'.

PBUH का महत्व 

यह पैंगबर मुहम्मद साहब को ईश्वर का आखिरी दूत मानने और उनकी शिक्षाओं को पालन करने का रास्ता दिखाता है. 

यह मुसलमानों को पैगंबर मुहम्मद साहब की शिक्षाओं और सम्मान के प्रति गहरी आस्था व्यक्त करने का माध्यम है, जैसे कि कहा जाता है, उस पर शांति बनी रहे.

मुसलमानों के लिए पैगंबर साहब प्रेरणास्त्रोत् उदाहरण हैं, जिनका जीवन लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करता है. 

आज के डिजिटल दौर में PBUH का प्रयोग सोशल मीडिया पर लेख, ब्लॉग और धार्मिक कंटेंट के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है. यह मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि हर किसी के प्रति आदर व्यक्त करने का एक सुन्नत तरीका है, जो अल्लाह के आदेशों का पालन करता है. 

कुल मिलाकर, PBUH इस्लाम धर्म में पैगंबर मुहम्मद और इस्लाम के अन्य पैगंबरों के प्रति सम्मान, आशीर्वाद और भक्ति भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं
Published at : 08 Dec 2025 08:33 PM (IST)
Frequently Asked Questions

आज के दौर में PBUH का प्रयोग कहाँ होता है?

आज के डिजिटल दौर में PBUH का प्रयोग सोशल मीडिया पर लेख, ब्लॉग और धार्मिक कंटेंट के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह आदर व्यक्त करने का एक तरीका है।

