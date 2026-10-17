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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPapankusha Ekadashi 2026: पापांकुशा एकादशी 2026: 21 अक्टूबर से तिथि शुरू, फिर 22 को क्यों रखा जाएगा व्रत?

Papankusha Ekadashi 2026: पापांकुशा एकादशी 2026: 21 अक्टूबर से तिथि शुरू, फिर 22 को क्यों रखा जाएगा व्रत?

Papankusha Ekadashi 2026 Date: पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा. जानें एकादशी तिथि की शुरुआत, पूजा विधि और 23 अक्टूबर को व्रत खोलने का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Oct 2026 07:32 AM (IST)
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Papankusha Ekadashi 2026: पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. एकादशी तिथि 21 अक्टूबर की दोपहर से शुरू होगी, लेकिन उस दिन सूर्योदय के समय दशमी रहेगी. अगले दिन सुबह एकादशी तिथि मिलने के कारण व्रत 22 अक्टूबर को होगा.

इसका पारण 23 अक्टूबर, शुक्रवार की सुबह किया जाएगा. द्रिक पंचांग और इस्कॉन जयपुर की व्रत सूची में व्रत की यही तारीख दी गई है.

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है.

पापांकुशा एकादशी की तिथि कब शुरू होगी?

हिंदू पंचांग की नई दिल्ली के लिए दी गई गणना के अनुसार एकादशी तिथि का समय इस प्रकार है-

  • एकादशी तिथि शुरू- 21 अक्टूबर 2026, दोपहर 2:11 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्त- 22 अक्टूबर 2026, दोपहर 2:47 बजे
  • एकादशी व्रत- 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार
  • व्रत का पारण- 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

21 अक्टूबर से तिथि, फिर 22 को व्रत क्यों?

तिथि शुरू होने और व्रत रखने की तारीख हमेशा एक नहीं होती. इस बार एकादशी 21 अक्टूबर की दोपहर में लगेगी. उस दिन सूर्योदय तक दशमी रहेगी. 22 अक्टूबर को सूर्योदय के समय एकादशी होगी, इसलिए पापांकुशा एकादशी का उपवास इस दिन रखा जाएगा.

केवल तिथि शुरू होने का समय देखकर 21 अक्टूबर को व्रत की तारीख न मानें.

23 अक्टूबर को कितने बजे करें पारण?

नई दिल्ली और NCR के लिए पापांकुशा एकादशी का पंचांग अनुसार पारण समय 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 बजे से 8:42 बजे तक बताया गया है. शहर के अनुसार सूर्योदय और पारण के समय में अंतर हो सकता है.

भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें?

सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें. दीपक जलाएं. अपनी सुविधा के अनुसार फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप या विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं.

पीले कपड़े पहनना अनिवार्य नहीं है. पूजा में साफ-सफाई, श्रद्धा और संयम का ध्यान रखें.

व्रत में किन बातों का रखें ध्यान?

एकादशी व्रत की परंपरा में चावल और अन्न का सेवन नहीं किया जाता. फलाहार के नियम अपनी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा के अनुसार अपनाएं. निर्जल उपवास को सभी के लिए जरूरी न बताएं.

पारण का अर्थ अगले दिन व्रत खोलना है. इसे केवल अपनी सुविधा से किसी भी समय करने के बजाय स्थानीय पंचांग में दिए समय के अनुसार करें. जरूरतमंद को भोजन या अनाज देना चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Ekadashi 2026 Papankusha Ekadashi 2026
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