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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPapankusha Ekadashi Parana Time 2026: एकादशी का व्रत 8:42 बजे तक खोलें या 10:12 तक? समझें पारण समय का अंतर

Papankusha Ekadashi Parana Time 2026: एकादशी का व्रत 8:42 बजे तक खोलें या 10:12 तक? समझें पारण समय का अंतर

Papankusha Ekadashi Parana Time 2026: पापांकुशा एकादशी का पारण 23 अक्टूबर को होगा. नई दिल्ली के लिए सुबह 8:42 और 10:12 बजे तक के समय क्यों दिए गए हैं? जानें किस परंपरा में कब खोलें व्रत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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Papankusha Ekadashi Parana 2026: पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर को है और पारण अगले दिन, शुक्रवार 23 अक्टूबर को होगा. लेकिन व्रत खोलने का समय देखने पर दो अलग जानकारियां मिल रही हैं. कहीं सुबह 8:42 बजे तक पारण करने को कहा गया है, तो कहीं 10:12 बजे तक. ऐसे में किस समय को सही मानें?

नई दिल्ली के लिए ये दोनों समय अलग पंचांग पद्धतियों में दिए गए हैं. पंचांग के सामान्य पापांकुशा एकादशी पृष्ठ पर पारण सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक है. उसी वेबसाइट के इस्कॉन एकादशी कैलेंडर में समय सुबह 6:27 से 10:12 बजे तक दिया गया है. इसलिए केवल अंतिम समय देखकर किसी एक जानकारी को गलत कहना ठीक नहीं होगा. 

दोनों समय में अंतर क्यों है?

एकादशी का पारण तय करते समय केवल घड़ी नहीं देखी जाती. स्थानीय सूर्योदय, द्वादशी तिथि और संबंधित धार्मिक परंपरा के नियम भी ध्यान में रखे जाते हैं. सामान्य एकादशी कैलेंडर और इस्कॉन कैलेंडर में पारण की अवधि अलग हो सकती है.

इस मामले में दोनों कैलेंडर व्रत की तारीख 22 अक्टूबर और पारण की तारीख 23 अक्टूबर बताते हैं. पारण शुरू होने का समय भी समान है. अंतर उसकी अंतिम सीमा में है. इसलिए इस अंतर को सिर्फ शहर बदलने का नतीजा बताना अधूरी जानकारी होगी.

तो 23 अक्टूबर को व्रत कब खोलें?

नई दिल्ली में दोनों प्रकाशित समयों के भीतर पारण करना चाहते हैं, तो सुबह 6:27 से 8:42 बजे के बीच व्रत खोल सकते हैं. यह अवधि दोनों कैलेंडरों में शामिल है. इस्कॉन की परंपरा का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए संबंधित कैलेंडर में सुबह 10:12 बजे तक का समय दिया गया है.

सुबह 8:42 बजे को द्वादशी समाप्त होने का समय भी न समझें. पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली NCR में उस दिन द्वादशी दोपहर 2:35 बजे समाप्त होगी. पारण की निर्धारित अवधि और द्वादशी का समाप्त होना दो अलग बातें हैं.

दूसरे शहरों के लोग क्या ध्यान रखें?

ये समय नई दिल्ली-NCR और भारतीय मानक समय के अनुसार हैं. दूसरे शहरों में स्थानीय पंचांग देखें और जिस धार्मिक परंपरा के अनुसार व्रत रखा है, उसी के पारण निर्देश अपनाएं. किसी खबर में सिर्फ सुबह 10:12 बजे तक लिखा देखकर उसे पूरे देश के लिए एक जैसा समय न मानें. पारण की जानकारी में तारीख के साथ शहर और पंचांग पद्धति देखना भी जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Ekadashi 2026 Papankusha Ekadashi 2026
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