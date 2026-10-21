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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 21 October 2026: सुबह 7 बजे से पंचक, दोपहर में एकादशी, व्रत आज रखें या कल?

Aaj Ka Panchang 21 October 2026: सुबह 7 बजे से पंचक, दोपहर में एकादशी, व्रत आज रखें या कल?

Aaj Ka Panchang 21 October 2026: आज का पंचांग विशेष होने जा रहा है, सुबह 7 बजे से पंचक, दोपहर 2:11 बजे से एकादशी. जानें व्रत की सही तारीख, दिल्ली का राहुकाल और शुभ मुहूर्त.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Oct 2026 07:25 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार को एकादशी तिथि दोपहर 2:11 बजे शुरू होगी, लेकिन पापांकुशा एकादशी का व्रत आज नहीं है. व्रत गुरुवार, 22 अक्टूबर को रखा जाएगा. इसलिए पंचांग में आज एकादशी का आरंभ देखकर व्रत की तारीख को लेकर भ्रमित न हों. तिथि शुरू होने और व्रत रखने के दिन में अंतर है.

आज सुबह चंद्रमा भी राशि बदलेगा. मकर से कुंभ में प्रवेश करते ही पंचक शुरू हो जाएगा. वहीं, बंगाली परंपरा के अनुसार आज विजयादशमी है. पूजा और व्रत की तैयारी करने वालों के लिए आज इन अलग-अलग धार्मिक अवसरों का समय समझना जरूरी है.

एकादशी आज शुरू होगी तो व्रत कल क्यों?

पापांकुशा एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे से 22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे तक रहेगी. आज सूर्योदय के समय दशमी है, जबकि कल सूर्योदय पर एकादशी रहेगी. पंचांग में भी नई दिल्ली NCR के लिए व्रत की तारीख 22 अक्टूबर दी है.

इसका मतलब है कि आज दोपहर से उपवास शुरू करके कल दोपहर तिथि समाप्त होते ही व्रत नहीं खोलना है. एकादशी का उपवास केवल तिथि शुरू होने से समाप्त होने तक नहीं रखा जाता. व्रत का दिन और अगले दिन पारण का समय अलग से देखा जाता है.

22 अक्टूबर को व्रत रखने वालों का पारण 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक है. आज व्रत की तैयारी कर लें और कल के संकल्प तथा पूजा का कार्यक्रम उसी अनुसार रखें.

सुबह 7 बजे से पंचक, चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

आज सुबह 7 बजे चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा. इसी समय पंचक शुरू होगा, जो 25 अक्टूबर को शाम 7:22 बजे तक रहेगा. पंचक की गणना चंद्रमा के धनिष्ठा के अंतिम भाग से रेवती नक्षत्र तक के भ्रमण से जुड़ी है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंचक का आरंभ आज शाम नक्षत्र बदलने पर नहीं होगा. यह सुबह ही शुरू हो जाएगा. इसलिए पंचक का समय देखने वाले केवल धनिष्ठा नक्षत्र की समाप्ति का इंतजार न करें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- बुधवार
मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों
पक्ष- शुक्ल
तिथि- दशमी दोपहर 2:11 तक, फिर एकादशी
नक्षत्र- धनिष्ठा शाम 7:47 तक, फिर शतभिषा
योग- गण्ड 22 अक्टूबर की रात 12:33 तक, फिर वृद्धि
करण- गर दोपहर 2:11 तक, फिर वणिज
चंद्र राशि- मकर सुबह 7:00 तक, फिर कुंभ
सूर्य राशि- तुला
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:25-शाम 5:46
चंद्रोदय- दोपहर 2:55
चंद्रास्त- 22 अक्टूबर की रात 2:19

वणिज करण के बाद 22 अक्टूबर की रात 2:35 बजे विष्टि करण यानी भद्रा शुरू होगी. यह आज के दिन के समय की भद्रा नहीं है.

आज बंगाल विजयादशमी क्यों है?

उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया गया, जबकि बंगाली परंपरा की विजयादशमी आज है. दोनों की तारीख तय करने के नियमों में अंतर होने से इस वर्ष अलग दिन पड़े हैं.

दुर्गा पूजा में शामिल परिवार अपने पंडाल या पूजा समिति के कार्यक्रम के अनुसार चलें. नई दिल्ली के लिए बंगाल विजयादशमी का विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:44 बजे तक दिया गया है. इसे हर स्थान के विसर्जन जुलूस का निर्धारित समय न समझें. स्थानीय कार्यक्रम अलग हो सकते हैं.

आज शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब है?

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. रवि योग सूर्योदय से शाम 7:47 बजे तक रहेगा. हालांकि, रवि योग होने का मतलब पूरे दिन को हर काम के लिए एक जैसा शुभ मान लेना नहीं है.

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:44-5:35
अमृत काल- सुबह 8:38-10:21
गोधूलि- शाम 5:46-6:11
राहुकाल- दोपहर 12:06-1:31
यमगण्ड- सुबह 7:50-9:15
गुलिक- सुबह 10:40-दोपहर 12:06
दुष्टमुहूर्त- सुबह 11:43-दोपहर 12:28

अमृत काल का शुरुआती हिस्सा यमगण्ड से मिलता है. इसलिए केवल किसी एक शुभ समय को देखकर विवाह, गृहप्रवेश या खरीदारी का मुहूर्त तय न करें. संबंधित कार्य के लिए पूरा मुहूर्त देखना जरूरी है.

आज की 3 जरूरी बातें

- एकादशी तिथि आज शुरू होगी, पापांकुशा एकादशी का व्रत कल है.
- पंचक सुबह 7 बजे से शुरू होगा.
- आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर में राहुकाल का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:15 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Papankusha Ekadashi 2026
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