Meen Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव गोपनीयता, अलगाव, व्यय, सुदूर यात्रा, गुप्त चिंताएं, गुडविल रक्षा व अप्रत्याशित खर्चे स्थान) में संचरण करेंगे. बारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर अत्यधिक गोपनीयता (Secrecy), एकांतप्रियता और दुनिया की भीड़भाड़ से खुद को अलग-थलग (Isolation) रखने की तीव्र प्रवृत्ति रहेगी; आप अपने आंतरिक विचारों को किसी से भी साझा करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए बाजार में गुडविल की रक्षा करने, ग्रहण दोष के चलते गुस्से पर काबू रखने, मंदी का सामना करने और फिजूलखर्ची रोकने का रहेगा.

गुडविल बनाए रखने के लिए करने होंगे एक्स्ट्रा एफर्ट्स: बाजार में कड़े कॉम्पिटिशन और अस्थिर परिस्थितियों के बीच अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और साख (Brand Goodwill) को मजबूती से बनाए रखने के लिए व्यापारियों को सामान्य से कहीं अधिक एक्स्ट्रा हार्ड वर्क और अथक प्रयास करने पड़ेंगे; ग्राहकों की संतुष्टि पर पूरा ध्यान देना होगा.

ग्रहण दोष से गुस्से व आवेश पर रखें नियंत्रण: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव के कारण कभी-कभी व्यापार में आपका अचानक और जल्दी गुस्सा करना या आवेश में आ जाना सीधे बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है; क्लाइंट्स या सप्लायर्स से बातचीत करते समय शांत व संयमित रहें.

कॉम्पिटिशन के चलते झेलनी पड़ेगी कुछ मंदी: मार्केट में प्रतिद्वंद्वियों की आक्रामक नीतियों और तीखे कॉम्पिटिशन के चलते कारोबारियों को अपने व्यापार में कुछ समय के लिए मंदी या ग्राहक संख्या में कमी का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य रखें और रणनीति में बदलाव करें.

सुख-सुविधाओं पर अनावश्यक खर्च से बचें, बजट पर दें ध्यान: बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से सुख-सुविधाओं, ऐशो-आराम और विलासिता से संबंधित गतिविधियों में अनावश्यक रूप से धन व्यय करने से पूरी तरह बचें; वर्तमान समय में अपने मासिक बजट और संचित पूंजी का ध्यान रखना आपके लिए सबसे अहम रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विपरीत ग्रह गोचर के बीच बड़ी गलतियों से बचने, कार्यक्षेत्र की मुश्किलों से पार पाने और व्यर्थ के हस्तक्षेप से दूर रहने का रहेगा.

विपरीत ग्रह गोचर से काम में सतर्कता, न करें कोई बड़ी मिस्टेक: ग्रह गोचर इस समय प्रतिकूल स्थिति में बना हुआ है, इसलिए नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को ऑफिस में काम करते समय किसी भी तरह की बड़ी मिस्टेक, चूक या लापरवाही से पूरी तरह बचना होगा; आपकी एक छोटी सी असावधानी भी उच्चाधिकारियों की नाराजगी का कारण बन सकती है.

वर्कस्पेस पर मुश्किलों का करना पड़ेगा सामना: कार्यस्थल पर आज के दिन आधिकारिक कार्यों को पूरा करने में कई अप्रत्याशित मुश्किलों, तकनीकी बाधाओं और असहयोग का सामना करना पड़ सकता है; हिम्मत न हारें और हर काम को दो बार जांचकर ही आगे बढ़ाएं.

व्यर्थ के विवादों और दूसरों के मामले में दखल न दें: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर दूसरों के फालतू के वाद-विवाद, गॉसिप और निजी मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करें; केवल अपने निर्धारित काम से मतलब रखें, अन्यथा किसी अन्य के विवाद का ठीकरा आपके सिर फूट सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा परिवार से सीमित सहयोग और जीवनसाथी के सक्रिय साथ का संकेत दे रहा है.

परिवार का सपोर्ट रहेगा न के बराबर: घर-परिवार के सदस्यों से आज आपको किसी मामले में सपोर्ट या भावनात्मक सहारा ना के बराबर ही मिल पाएगा, जिससे मन थोड़ा खिन्न हो सकता है; किसी से अत्यधिक अपेक्षा न रखें.

जीवनसाथी बनेंगे काम बढ़ाने में बड़े मददगार: ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपका जीवनसाथी (Life Partner) आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा; आपके रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने में जीवनसाथी का भरपूर सकारात्मक योगदान मिलेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन संयम बरतने और किसी नए प्रयोग को टालने का है. छात्र-छात्राएं, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने संबंधित फील्ड में कुछ नया और क्रांतिकारी करने का प्रयास करना चाहेंगे; परंतु वर्तमान में ग्रह स्थिति विपरीत होने के कारण तुरंत किए गए इन नए प्रयोगों में आपके हाथ असफलता लग सकती है. अतः फिलहाल नया जोखिम लेने के बजाय अपनी बुनियादी तकनीक और नियमित अभ्यास को ही मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन, पैरों में दर्द और मानसिक भारीपन की समस्या परेशान कर सकती है. ठंडी चीजों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के तीव्र दुष्प्रभावों के शमन हेतु देवाधिदेव महादेव और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या हरी इलायची अर्पित कर 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. आज के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या काले तिल दान करें. इससे बारहवें भाव के चंद्रमा से होने वाले अनावश्यक खर्च और अलगाव का भाव दूर होगा, ग्रहण दोष के चलते व्यापार में मंदी और गुस्से पर नियंत्रण रहेगा, ऑफिस में बड़ी गलतियों से बचाव होगा और जीवनसाथी के सहयोग से रुके कार्य संपन्न होंगे.

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