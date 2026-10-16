धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरतुला संक्रांति 2026: सूर्य बदलेंगे राशि, नौकरी से रिश्तों तक इन बातों पर रखें नजर

तुला संक्रांति 2026: सूर्य बदलेंगे राशि, नौकरी से रिश्तों तक इन बातों पर रखें नजर

Surya Gochar 2026: तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2026 को है. सूर्य के तुला राशि में प्रवेश से नौकरी, धन और रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Oct 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इस बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा सूर्य के नीच होने की है. लेकिन क्या इसका मतलब सभी राशियों के लिए नुकसान है? ज्योतिष में ऐसा सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जाता. किसी के लिए काम में मुकाबला बढ़ सकता है, तो किसी के लिए साझेदारी, खर्च या परिवार का मामला ज्यादा ध्यान मांगेगा.

पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर 2026, शनिवार को शाम 7:57 बजे सूर्य का तुला राशि में प्रवेश होगा. इसी को तुला संक्रांति कहते हैं. सूर्य 16 नवंबर तक इस राशि में रहेंगे. नीचे दिया गया राशिफल जन्म की चंद्र राशि से सूर्य के गोचर और उसके भाव के आधार पर है.

तुला में सूर्य नीच होने का क्या अर्थ है?

परंपरागत वैदिक ज्योतिष में सूर्य का संबंध अधिकार, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व से माना जाता है. तुला उसकी नीच राशि है. इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट जाएगा या नौकरी पर संकट आएगा. फल देखते समय सूर्य का भाव, जन्मकुंडली में उसकी स्थिति और चल रही दशा भी देखी जाती है. सिर्फ इस गोचर से राजयोग या नौकरी जाने का दावा करना अधूरा विश्लेषण होगा.

मेष राशि: रिश्ते में अपनी बात मनवाने की जिद छोड़ें

सूर्य आपकी राशि से सातवें भाव में आएंगे. जीवनसाथी, कारोबारी साझेदार और ग्राहकों के साथ व्यवहार इस महीने अहम रहेगा. किसी बातचीत में सही बात भी गलत लहजे के कारण बिगड़ सकती है. साझेदारी के काम में जिम्मेदारी और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रखें. प्रेम संबंध में हर असहमति को सम्मान की लड़ाई बनाने से बचें. सामने वाले की बात पूरी सुनना कई विवाद रोक सकता है.

वृषभ राशि: नौकरी में काम बोलेगा, बहस से बचें

छठे भाव का सूर्य गोचर परंपरागत रूप से मुकाबले और बाधाओं से निपटने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल माना जाता है. नौकरी में लंबित काम पूरे करने और अपनी उपयोगिता दिखाने का अवसर मिल सकता है. हालांकि इसका अर्थ पदोन्नति तय होना नहीं है. सहकर्मियों की राजनीति का जवाब अपने काम का रिकॉर्ड रखकर दें. उधार, किस्त और जरूरी भुगतान की तारीखों को टालना परेशानी बढ़ा सकता है.

मिथुन राशि: तारीफ सुनकर जोखिम न उठाएं

सूर्य पांचवें भाव में रहेंगे. पढ़ाई, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मक काम प्रमुख विषय बनेंगे. अपना विचार सामने रखने की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक न मिले तो जल्द निराश न हों. विद्यार्थियों को तैयारी की कमी पहचानने की जरूरत होगी. प्रेम संबंध में उपदेश देने की आदत खटक सकती है. किसी परिचित की कमाई देखकर उसी तरह का आर्थिक जोखिम उठाने से बचें.

कर्क राशि: घर और काम की खींचतान बढ़ सकती है

चौथे भाव में सूर्य आने से घर की जिम्मेदारियां और काम की मांग आमने-सामने आ सकती हैं. परिवार में पैसा कहां खर्च हो, इस पर मतभेद संभव हैं. मरम्मत, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ा खर्च हो तो पहले जरूरत और बजट देखें. संपत्ति के मामले में मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा. घर लौटने के बाद भी दफ्तर का तनाव बातचीत पर हावी न होने दें.

सिंह राशि: अपनी पहल से खुलेगी बात

आपकी राशि के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में आएंगे. परंपरागत गोचर में यह स्थिति प्रयास, संवाद और प्रतिस्पर्धा के लिए अपेक्षाकृत सहायक मानी जाती है. आवेदन भेजने, प्रस्ताव रखने या अटकी बातचीत दोबारा शुरू करने में पहल उपयोगी हो सकती है. छोटे भाई-बहन या सहकर्मी को निर्देश देते समय लहजा संभालें. आत्मविश्वास का लाभ तभी मिलेगा जब तैयारी भी साथ हो.

कन्या राशि: कमाई के साथ बोलचाल पर नजर रखें

दूसरे भाव में सूर्य धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सामने लाएंगे. घर के खर्च को लेकर आपकी राय अलग हो सकती है. बात रकम से शुरू होकर पुराने हिसाब तक न पहुंचने दें. आय और खर्च लिखकर देखने से स्थिति साफ होगी. उधार देने या बड़ी खरीद से पहले अपनी जरूरी देनदारियां देखें. काम की जगह तीखी टिप्पणी आपकी बात का असर कमजोर कर सकती है.

तुला राशि: हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं

सूर्य आपकी ही राशि में आएंगे. अपनी पहचान, काम की कद्र और दूसरों के व्यवहार को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है. आलोचना सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. लाभ भाव के स्वामी सूर्य का पहले भाव में आना संपर्कों और आमदनी से जुड़े प्रयासों को आपके निजी फैसलों से जोड़ेगा. फिर भी सिर्फ इसी आधार पर धन लाभ तय नहीं कहा जा सकता. बड़े वादे करने से पहले समय और क्षमता देखें.

वृश्चिक राशि: मेहनत ज्यादा, पहचान देर से मिल सकती है

सूर्य बारहवें भाव में रहेंगे. आपके लिए सूर्य कर्म भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए काम में पर्दे के पीछे की जिम्मेदारियां बढ़ना इस गोचर का एक संभावित विषय है. किए हुए काम की जानकारी संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं. खर्चों में छोटे-छोटे भुगतान जुड़कर बजट बिगाड़ सकते हैं. बाहर की नौकरी, दूर स्थान या विदेशी ग्राहक से जुड़े प्रयास करने वाले लोग दस्तावेज और समय-सीमा पर विशेष ध्यान दें.

धनु राशि: संपर्कों से काम बनेगा, वादे जांचें

ग्यारहवें भाव का सूर्य गोचर लाभ और सहयोग के लिए परंपरागत रूप से अपेक्षाकृत अनुकूल माना जाता है. पुराने परिचित से बातचीत या किसी समूह के जरिए अवसर मिल सकता है. लेकिन अवसर मिलने और रकम हाथ में आने में फर्क है. भुगतान, कमीशन या प्रोत्साहन राशि की बात लिखित रूप में स्पष्ट करें. प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे अपना बाकी प्रयास बंद करना ठीक नहीं होगा.

मकर राशि: जिम्मेदारी मिले तो अधिकार भी स्पष्ट करें

सूर्य दसवें भाव में आएंगे. काम की समीक्षा, वरिष्ठों की अपेक्षाएं और आपकी जिम्मेदारी प्रमुख रहेंगी. चुनौतीपूर्ण काम मिल सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए साधन और अधिकार क्या हैं, यह पहले समझें. आपके लिए सूर्य आठवें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कार्यप्रणाली में बदलाव या अचानक मिली जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पद और प्रतिष्ठा की चिंता में अधूरी जानकारी पर फैसला न लें.

कुंभ राशि: सलाह सुनें, आंख बंद करके न मानें

नौवें भाव में सूर्य पिता, मार्गदर्शक, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा से जुड़े विषय सक्रिय कर सकते हैं. किसी वरिष्ठ की राय से असहमति हो तो व्यक्ति के बजाय मुद्दे पर बात करें. आपकी राशि से सूर्य साझेदारी भाव के स्वामी हैं, इसलिए जीवनसाथी या कारोबारी सहयोगी की योजनाएं भी आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं. यात्रा या कोर्स के लिए भुगतान करने से पहले शर्तें पढ़ें.

मीन राशि: साझा पैसे का हिसाब साफ रखें

सूर्य आठवें भाव में आएंगे. साझा धन, बीमा, कर, कर्ज और पुराने कागजात की समीक्षा उपयोगी रहेगी. आपके लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए किसी लंबित देनदारी या विवाद को अनदेखा करना मुश्किल बढ़ा सकता है. कोई सूचना अधूरी लगे तो पुष्टि करें. रिश्ते में शक के आधार पर आरोप लगाने से बचें. इस अवधि में जल्दबाजी से ज्यादा फायदा व्यवस्थित तरीके से काम करने में होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Sun Transit Rashifal Transit 2026 Surya Gochar 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Surya Gochar 2026: 17 अक्टूबर से तुला में नीच होंगे सूर्य, क्या इन 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें नीचभंग का नियम
Surya Gochar 2026: 17 अक्टूबर को नीच होंगे सूर्य, 5 राशियों पर असर
ग्रह गोचर
इमरान खान जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट या छोड़ना पड़ेगा भारत?  एक्टर के पास बचे हैं सिर्फ ये कानूनी रास्ते
इमरान खान: देश छोड़ना होगा या बॉम्बे HC से जाएंगे, जानें एक्टर के पास क्या आखिरी विकल्प है
ग्रह गोचर
तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह क्यों है खास?
तुला राशि पर 3 बड़े ग्रहों का असर: अक्टूबर में प्यार और पैसे के मोर्चे पर बड़ा बदलाव, जानें पूरी स्थिति
ग्रह गोचर
अक्टूबर में 2 बड़े ग्रहों की बदलेगी चाल, वक्री होंगे शुक्र-बुध; राजनीति से बाजार तक बड़े उलटफेर के संकेत
अक्टूबर में बदलेगी 2 बड़े ग्रहों की चाल: सूर्य-गुरु का गोचर, शुक्र-बुध होंगे वक्री; जानें 5 महायोगों और देश-दुनिया पर प्रभाव
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Yeh Fitoor Tera:💔Ridhan ने तोड़ दी सगाई! जान लिया की Saumya का दिल सिर्फ Jeet के लिए धड़कता है! #sbs
Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना, कहा- 'हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन...'
राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना, कहा- 'हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ मोलभाव कर रहे हैं...' UP में INDIA अलायंस में आएंगे नए दल? अखिलेश ने दिए संकेत
'कुछ मोलभाव कर रहे हैं...' UP में INDIA अलायंस में आएंगे नए दल? अखिलेश ने दिए संकेत
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
बॉलीवुड
'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी
'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर
टीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
टेक्नोलॉजी
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
ऑटो
कोलकाता में लाल-पीली रंगी गईं सड़कें, इससे ड्राइविंग में कितनी होगी दिक्कत?
कोलकाता में लाल-पीली रंगी गईं सड़कें, इससे ड्राइविंग में कितनी होगी दिक्कत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget