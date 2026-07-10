Weekly Rashifal 12-18 July 2026: मकर सहित 4 राशियों की बढ़ सकती है सैलेरी! नई जॉब के ऑफर भी आएंगे, देखें साप्ताहिक राशिफल
Weekly Rashifal 2026: 12 से 18 जुलाई 2026 तक नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल.
Weekly Rashifal 12 July to 18 July 2026: 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इन ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन और नौकरी-व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से मिला-जुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में किसी छोटी बात को लेकर मन थोड़ा व्यथित रह सकता है, जिससे घर का माहौल भी प्रभावित हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में इस सप्ताह आपकी कार्यशैली काफी आक्रामक और परिणाम देने वाली रहेगी. नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने प्रयासों का लाभ भी मिलने लगेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं. करियर में लगातार प्रगति के योग बन रहे हैं. आपके प्रयासों की सराहना होगी और आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां परेशान कर सकती हैं. सप्ताह के मध्य में सिरदर्द, आंखों में जलन या दर्द जैसी समस्याएं उभर सकती हैं. अनावश्यक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें. यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखें, क्योंकि यात्रा थोड़ी कष्टदायक हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी अस्थिर रह सकती है. आय में उतार-चढ़ाव और अचानक बढ़ने वाले खर्च मानसिक चिंता का कारण बन सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुके हुए कार्यों से धन लाभ मिलने की संभावना बनेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ रहने वाला है. आपके और साथी के बीच विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक योजनाएं बन सकती हैं. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी सुखद रहेगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. साथ ही "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार का सहयोग आपको हर परिस्थिति में मजबूती देगा. पिता का विशेष साथ और मार्गदर्शन मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा रिश्तों में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में सप्ताह की शुरुआत थोड़े उतार-चढ़ाव के साथ होगी. कोर्ट-कचहरी या सरकारी कार्यों में मनचाहा परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. हालांकि, सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ के संकेत हैं. सप्ताह के मध्य से व्यापार में गति आएगी और नए अवसर मिलने लगेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे. राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना है. धैर्य और अनुशासन बनाए रखना सफलता दिलाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. रक्तचाप, रक्त संबंधी संक्रमण, मांसपेशियों में दर्द तथा सीने से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. बढ़ते क्रोध और मानसिक तनाव से बचें तथा नियमित दिनचर्या अपनाएं.
- आर्थिक स्थिति: सप्ताह के मध्य में आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश या रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है. यात्रा तत्काल लाभदायक न लगे, लेकिन भविष्य में अच्छा आर्थिक फायदा दे सकती है. सप्ताह के अंत में बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें. क्रोध और अहंकार से दूर रहेंगे तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जीवन सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: तांबई (कॉपर)
- उपाय: इस सप्ताह तांबे की वस्तु का दान करें. इससे ग्रहों की शुभता बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे. आपके आत्मविश्वास और पराक्रम का सकारात्मक प्रभाव घर के माहौल पर भी दिखाई देगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर अपमानित होने का भय या मनमुटाव हो सकता है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखें. सप्ताह के अंत तक परिवार में खुशखबरी मिलने से वातावरण सुखद रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में फिलहाल कोई नया कार्य शुरू करने से बचें. जो काम पहले से चल रहा है, उसी पर पूरा ध्यान देना लाभदायक रहेगा. सप्ताह के मध्य में कारोबार में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय स्थिर रहेगा. सप्ताह के अंत में नए अवसर मिलने के संकेत हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास सफलता दिलाएंगे. आपकी वाणी और संवाद कौशल लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे नई संभावनाएं बन सकती हैं. विद्यार्थियों को एकाग्र होकर पढ़ाई करने की आवश्यकता है. सप्ताह के अंतिम दिनों में शुभ समाचार मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में नाक, कान और गले से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं. मौसम के प्रभाव से बचें और लापरवाही न करें. यात्रा को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान अपनाएं.
- आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में सप्ताह शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. सप्ताह के अंत में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. यात्रा से भविष्य में लाभ मिलने के योग भी बनेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी बरतें. साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. संवाद और विश्वास बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे और किसी भी प्रकार के विवाद से बचाव होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: इस सप्ताह नियमित रूप से मां काली को प्रणाम करें और उनकी आराधना करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन पिता के साथ किसी कारणवश दूरी या मतभेद की स्थिति बन सकती है. धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालने का प्रयास करें. धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी, लेकिन किसी भी विषय में अतिवाद से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. सप्ताह के अंत तक कारोबार में मजबूती आएगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि उनकी नाराजगी परेशानी का कारण बन सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर में धीरे-धीरे प्रगति के अवसर मिलेंगे. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए. वरिष्ठों की सलाह को महत्व देने से भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में चोट, दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी की आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय और दैनिक कार्यों में सावधानी रखें. अनावश्यक यात्राओं से बचना भी आपके हित में रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिलने लगेगा. धन संबंधी स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों और संतान पक्ष के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी, बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा. पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या दूरी की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन किसी भी विषय में अतिवादी सोच से बचना बेहतर होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि उनकी नाराजगी परेशानी बढ़ा सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. मेहनत और अनुशासन का लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूरी एकाग्रता रखनी चाहिए. अनुभवी लोगों की सलाह भविष्य में सफलता दिलाने में सहायक साबित होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में चोट या दुर्घटना की आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय और दैनिक कार्यों में सावधानी रखें. अनावश्यक यात्रा करने से बचें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से सप्ताह शुभ रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन मिलने के भी योग हैं. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी और संतान का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति, कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार या उपलब्धि से खुशी का माहौल बन सकता है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज का दबाव पहले से अधिक रहेगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. हालांकि, आपकी मेहनत और योजनाबद्ध कार्यशैली के कारण सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. व्यापार में धीरे-धीरे गति आएगी और नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिल सकती है. विरोधियों की गतिविधियों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.
- करियर और शिक्षा: करियर में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे. रुके हुए कार्य पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट से जुड़ी परेशानियां या थकान महसूस हो सकती हैं. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और आराम को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. सप्ताह के मध्य में आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ धन मिलने या अधूरे कार्य पूरे होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी आवश्यक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी और संतान से जुड़ी चिंताओं में राहत मिलेगी. आपसी विश्वास और समझ रिश्तों को और मजबूत बनाएगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: नीला
- उपाय: शनिवार के दिन शनिदेव को प्रणाम करें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनकी आराधना करें. इससे बाधाएं दूर होंगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार का माहौल सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा. सप्ताह के अंत में घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. किसी बात को लेकर मन में चिंता रह सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा. यदि आप साझेदारी में कोई नया निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में तरक्की का मार्ग खोलेंगी. सप्ताह की शुरुआत में बड़े फैसले टालना ही बेहतर रहेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं. नई जिम्मेदारियां आपके अनुभव और क्षमता को बढ़ाएंगी. विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. मित्रों का सहयोग भी प्रेरणा देगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार से बचने की आवश्यकता है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. छोटी-मोटी थकान को नजरअंदाज न करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सुधार के संकेत हैं. सप्ताह के मध्य में धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और आय की स्थिति पहले से बेहतर होगी. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आर्थिक संतुलन मजबूत रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ खुलकर संवाद करें, ताकि छोटी-छोटी गलतफहमियां दूर हो सकें. रिश्तों में विश्वास और सहयोग बना रहेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: इस सप्ताह मसूर की दाल का दान करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि के योग मजबूत होंगे.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत में छोटी-छोटी बातों पर बहस या विवाद से बचें, क्योंकि संयम बनाए रखने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के अंत में घर में कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियों का माहौल रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. कारोबार में अच्छी प्रगति के योग बन रहे हैं और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. यदि कोई सरकारी कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता प्राप्त होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. फिर भी संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या का पालन करें, ताकि छोटी-मोटी मौसमी परेशानियों से बचा जा सके.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से सप्ताह शुभ रहेगा. व्यापार में लाभ मिलने के साथ-साथ पुराने निवेश से भी अच्छा फायदा हो सकता है. आय के स्रोत मजबूत होंगे और धन संबंधी योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रियजन का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: बैंगनी
- उपाय: इस सप्ताह काली वस्तु, जैसे काले तिल या काले कपड़े का दान करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होगा.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार का सहयोग आपके लिए सबसे बड़ी ताकत रहेगा. घर का माहौल सामान्य और शांत रहेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा. घरेलू मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना लाभदायक रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा. सप्ताह की शुरुआत में अधिक भागदौड़ रहेगी, लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर में निरंतर प्रयास सफलता दिलाएंगे. नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहेगा. नियमित अध्ययन और अनुशासन बनाए रखने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. नाक, कान और गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. मौसम के प्रभाव से बचें और संतुलित आहार के साथ पर्याप्त आराम करें. सप्ताह की शुरुआत में थकान अधिक महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह राहत देने वाला रहेगा. सप्ताह के मध्य में धन संबंधी स्थिति बेहतर हो सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और यात्रा से भी भविष्य में लाभ के संकेत मिल रहे हैं. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंध सामान्य और संतुलित रहेंगे. जीवनसाथी तथा प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में विश्वास बनाए रखने से छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर होंगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: इस सप्ताह उड़द की दाल का दान करें. इससे नकारात्मक बाधाएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार का माहौल सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. घर के सदस्यों का साथ मिलने से मानसिक संतोष बना रहेगा. सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार या पारिवारिक उपलब्धि से घर में खुशी का वातावरण बन सकता है. रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: यह सप्ताह नौकरीपेशा और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलने से रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी. धैर्य और लगन से किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे.
- करियर और शिक्षा: करियर में उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं. वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दांत, मुंह या गले से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं. समय पर उपचार लें और खानपान में सावधानी बरतें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. मध्य में नए आय के अवसर मिल सकते हैं, जबकि सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के योग हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. आपसी विश्वास और समझ रिश्तों को मजबूत बनाएगी तथा भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार का माहौल सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी तथा परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. सप्ताह के अंत में घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद रहेगा और किसी रुके हुए पारिवारिक कार्य के पूरा होने से खुशी का माहौल बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा और धीरे-धीरे लाभ के संकेत मिलेंगे. सप्ताह के मध्य में नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में व्यावसायिक लाभ और नए अवसरों का कारण बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. नए संपर्क कार्यक्षेत्र में प्रगति दिला सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर में नए अवसर मिलने की संभावना है. अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए. मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं.
- स्वास्थ्य: इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहें. घबराहट, बेचैनी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. यदि यात्रा पर जा रहे हैं, तो सावधानी बरतना आवश्यक होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सप्ताह सामान्य रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. किसी नए संपर्क से भविष्य में आय के अवसर भी बन सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: बैंगनी
- उपाय: प्रतिदिन मां काली को प्रणाम करें और उनकी आराधना करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और जीवन में सुख-समृद्धि तथा सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार का सहयोग आपके लिए संबल बनेगा. घर का वातावरण सामान्य और शांत रहेगा. सप्ताह के मध्य में धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में परिवार के साथ शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार सामान्य गति से चलता रहेगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि होने से बजट प्रभावित हो सकता है. इस समय बड़े निवेश या नए आर्थिक फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: करियर में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे. सप्ताह के अंतिम दिनों में नई जिम्मेदारी या उन्नति का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच से अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. सिरदर्द, आंखों में तकलीफ या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, स्क्रीन टाइम कम रखें और संतुलित भोजन का पालन करें. नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा. शुरुआत में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति में संतुलन आएगा और भविष्य की योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा. आपसी विश्वास और संवाद रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
Ravi Pradosh Vrat 2026: आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत 11 या 12 जुलाई कब? कंफ्यूज न हो, सही तारीख में पूजा से मिलेगी शिव कृपा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.