हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मनवरात्रि में नॉनवेज और शराब का त्याग क्यों? शास्त्र और तर्क से जानें बड़ा रहस्य

नवरात्रि में नॉनवेज और शराब का त्याग क्यों? शास्त्र और तर्क से जानें बड़ा रहस्य

Navratri 2025: नवरात्रि में नॉनवेज और शराब क्यों वर्जित हैं? छांदोग्य उपनिषद, देवी भागवत और आयुर्वेदिक तर्कों से समझें. यह केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि स्वास्थ्य और साधना से जुड़ा रहस्य भी है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 26 Sep 2025 05:37 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Navratri: नवरात्रि के नौ दिन साधना, शुद्धि और आत्मसंयम के पर्व माने जाते हैं. इस दौरान मां दुर्गा की उपासना केवल मंत्र-जप या व्रत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आचार-विचार और आहार पर भी सीधा असर डालती है. यही कारण है कि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नवरात्रि में नॉनवेज और शराब का सेवन वर्जित है. लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? क्या केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे गहरी तर्कशक्ति भी छिपी है?

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः

छांदोग्य उपनिषद का वचन है कि आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः. अर्थात, जैसा आहार होगा, वैसा ही मन बनेगा. नवरात्रि साधना का समय है, जब मन को सात्त्विक, स्थिर और निर्मल बनाना आवश्यक होता है.

नॉनवेज और शराब को तामसिक आहार कहा गया है, जो क्रोध, आलस्य और असंयम को जन्म देते हैं. इसी कारण देवी भागवत और गरुड़ पुराण दोनों में माता की उपासना के समय इनका त्याग अनिवार्य बताया गया है.

मद्यं मांसं च मातृव्रतेषु न सेवनम्

देवी भागवत में साफ कहा गया है कि मद्यं मांसं च मातृव्रतेषु न सेवनम्. अर्थात, मां दुर्गा के व्रत और पर्वों में मांस व मदिरा का सेवन पापफल को आमंत्रित करता है. इसे न केवल देवी का अपमान माना गया है, बल्कि पितरों और देवताओं की कृपा भी इससे बाधित होती है.

शरीर और मन का डिटॉक्स

धार्मिक दृष्टि से अलग देखें तो नवरात्रि का यह अनुशासन शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्स है. नौ दिन सात्त्विक भोजन, फलाहार और उपवास पाचन तंत्र को विराम देते हैं.

शराब और नॉनवेज शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं, वहीं उपवास और हल्का भोजन इम्युनिटी को दुरुस्त करता है. इसीलिए आयुर्वेदाचार्यों ने भी उपवास को स्वास्थ्य के लिए अमृत समान माना है.

तामसिक प्रवृत्ति बनाम साधना की एकाग्रता

नवरात्रि का असली लक्ष्य है कि मन को देवी की साधना में केंद्रित करना. शराब और नॉनवेज तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाकर मन को भटकाते हैं. इससे साधना की गहराई टूटती है. वहीं फलाहार और सात्त्विक भोजन से मानसिक शांति आती है और ध्यान की स्थिति सहज बनती है.

सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

नवरात्रि सामूहिक पर्व है. परिवार और समाज मिलकर उपासना करते हैं. जब सभी सात्त्विक जीवनशैली अपनाते हैं तो एकरूपता और सामंजस्य बनता है. नॉनवेज और शराब इस पवित्रता को भंग करते हैं और सामूहिक साधना के माहौल में असंगति पैदा करते हैं. यही कारण है कि समाज ने इसे नवरात्रि में वर्जित माना.

नवरात्रि केवल देवी उपासना का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है. शास्त्र कहते हैं कि तामसिक आहार साधना को नष्ट करता है, और तर्क बताते हैं कि यह शरीर-मन और समाज तीनों के लिए हानिकारक है. इसीलिए नौ दिनों तक नॉनवेज और शराब से दूरी बनाना ही नवरात्रि का वास्तविक व्रत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 26 Sep 2025 05:37 PM (IST)
Durga Puja Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
