हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2025: PM Modi का व्रत, तपस्या या रहस्य? जानें कैसे साधना से साधते हैं मन और आत्मा!

Navratri 2025: PM Modi का व्रत, तपस्या या रहस्य? जानें कैसे साधना से साधते हैं मन और आत्मा!

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में पीएम मोदी का व्रत साधारण नहीं है. पीएम मोदी का यह व्रत 9 दिन सिर्फ पानी, एक फल और संयम पर आधारित एक तपस्या है. जानते हैं पीएम मोदी की व्रत साधना का रहस्य और इसका दर्शन.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Sep 2025 08:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Navratri 2025: नवरात्रि में हर कोई देवी की भक्ति करता है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्रत सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, बल्कि एक गहन साधना है. आम लोग जब फलाहार और मिठाई पर टिके रहते हैं, वहीं पीएम मोदी अपने जीवन को एक अनुशासनात्मक प्रयोगशाला बना देते हैं. यह व्रत उनके लिए शरीर से ज्यादा मन और आत्मा को साधने का साधन है.

व्रत को साधना क्यों मानते हैं मोदी?

PM मोदी कहते हैं कि नवरात्रि के नौ दिन उनके जीवन के सबसे शुद्ध दिन होते हैं. भोजन का त्याग उन्हें केवल भूखा नहीं रखता, बल्कि इंद्रियों को तीक्ष्ण करता है. वे मानते हैं कि उपवास में पानी तक की खुशबू महसूस होने लगती है. यह साधारण उपवास नहीं बल्कि तपस्या है, जहां भूख की पीड़ा आत्मबल में बदल जाती है.

एक फल, एक बार... इच्छाओं पर नियंत्रण

प्रधानमंत्री मोदी का व्रत बाकी लोगों से अलग है. वे एक फल चुनते हैं और पूरे व्रत में केवल वही ग्रहण करते हैं. कभी पपीता, कभी सेब, और कभी सिर्फ नारियल पानी. यह तरीका उन्हें शरीर को सरल रखने के साथ-साथ मन को एकाग्र करता है. जब स्वाद और विकल्पों पर नियंत्रण होता है तो आत्मा पर अधिकार अपने आप बढ़ जाता है. इसका जिक्र वे एक पॉडकास्ट में भी कर चुके हैं.

सिर्फ जल के सहारे गुजारे दिन

कभी-कभी वे नवरात्रि के पूरे दिन सिर्फ गुनगुने पानी पर रहते हैं. यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है कि देश का सबसे व्यस्त और दबाव में रहने वाला प्रधानमंत्री मोदी इतनी साधना कैसे निभा पाता है. लेकिन मोदी के लिए यह चरम संयम है. जहां शरीर की ऊर्जा भीतर की सफाई में लगती है और मन शून्यता की ओर बढ़ता है.

सादगी में छिपा स्वास्थ्य मंत्र

व्रत से इतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोजन बेहद सादा है. मोरिंगा पराठा, नीम पत्ते और मिश्री, खिचड़ी और हल्का भोजन. ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं. योग, ध्यान और वॉक के साथ उनकी दिनचर्या साबित करती है कि वे स्वास्थ्य और अध्यात्म को जीवन का आधार मानते हैं.

संयम ही असली शक्ति

दिल्ली में हाल ही में दूषित कुट्टू आटे से सैकड़ों लोग बीमार पड़े, जिसने याद दिलाया कि व्रत करते समय सावधानी और स्वच्छता भी उतनी ही ज़रूरी है. मोदी का अनुशासित और नियंत्रित व्रत हमें यह सिखाता है कि नवरात्रि का असली संदेश केवल देवी की भक्ति नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय है.

नवरात्रि व्रत राजनीति से परे एक संदेश है

PM Modi का नवरात्रि का व्रत राजनीति से परे एक संदेश देता है कि संयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है. जहां लोग व्रत को केवल आस्था से जोड़ते हैं, वहीं पीएम मोदी इसे आत्म-अनुशासन की तपस्या बना देते हैं. यही कारण है कि उनका व्रत आज भी चर्चा में रहता है, क्योंकि यह केवल भूख का त्याग नहीं, बल्कि मन और आत्मा की गहन साधना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 07:50 PM (IST)
Tags :
Durga Puja PM Modi Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

They Call Him OG Review: इमरान हाशमी और पवन कल्याण ने अपने ओजी स्टाइल से प्रभावित किया
Ashi Singh Garba: पीली सिल्क साड़ी में Aashi Singh का जलवा, Garba पर कही ये बात
Next Gen GST Reforms: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का 'बचत उत्सव' तोहफा!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Wild Animal Attacks: UP में खूंखार जानवरों का आतंक, Lucknow, Bahraich, Hapur में दहशत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
नौकरी
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
ट्रेंडिंग
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget