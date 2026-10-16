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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसिर्फ रील्स के लिए नहीं है गरबा! उस मिट्टी के मटके और जलते दिए में छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा सच

सिर्फ रील्स के लिए नहीं है गरबा! उस मिट्टी के मटके और जलते दिए में छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा सच

Garba Meaning: क्या गरबा सिर्फ एक डांस है? जानिए बीच में जलने वाले दिए, गोल घेरे में घूमने और 3 तालियों के पीछे की असली वजह, जो शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Oct 2026 03:23 PM (IST)
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नवरात्रि की रातें, बेस पर बजते ढोल, डांडिया की खनक और हवा में तैरती एनर्जी. आज की पीढ़ी के लिए गरबा शायद सबसे बड़ा फेस्टिव वाइब, एस्थेटिक रील्स बनाने का मौका और दोस्तों के साथ घंटों झूमने का जरिया बन चुका है.

लेकिन कभी सोचा है कि जब हजारों लोग एक साथ, एक ही रिदम में गोल-गोल चक्कर काटते हैं, तो शरीर के भीतर वह अजीब सा करंट और पॉजिटिविटी कहां से आती है? जिसे हम सिर्फ एक डांस फॉर्म या कल्चरल पार्टी मान रहे हैं, वह असल में सनातन परंपरा का सबसे पुराना और पावरफुल 'एनर्जी सर्किट' है.

'गर्भ दीप': उस मिट्टी के मटके में छिपा सबसे बड़ा कोड

गरबा का नाम किसी म्यूजिक बीट से नहीं, बल्कि संस्कृत के शब्द 'गर्भ' से निकला है. पारंपरिक गरबा के बीचों-बीच जो मिट्टी का छेद वाला मटका रखा जाता है और जिसके अंदर एक अखंड दिया जलता है, उसे 'गर्भ दीप' कहते हैं.

यह कोई आम डेकोरेशन नहीं, बल्कि खुद ह्यूमन बॉडी का सटीक सिंबल है. वह छिद्रों वाला मिट्टी का मटका हमारा शरीर है, जो पंचतत्वों से बना है और जिसमें कई सेंसरी पोर्स हैं. उसके अंदर टिमटिमाता हुआ दीपक हमारी आत्मा यानी उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, जो कभी नहीं बुझती. जब हम उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो असल में हम इस शरीर के भीतर मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ट्रिगर कर रहे होते हैं.

वो गोल घेरा और घूमती दुनिया का टाइम-लूप

गरबा हमेशा एक बड़े सर्कल में ही क्यों खेला जाता है? कभी आपने ध्यान दिया है कि सौरमंडल में सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं और हमारी गैलेक्सी खुद एक चक्रव्यूह की तरह घूमती है?

गरबा का वह गोल घेरा जीवन के टाइम-लूप यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दिखाता है.

परिधि पर सब कुछ लगातार मूव कर रहा है, स्पीड बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन सेंटर में रखा वह 'गर्भ दीप' और मां की शक्ति बिल्कुल स्थिर है. इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया चाहे कितनी भी तेजी से बदले, आपकी जिंदगी का सेंटर और कोर हमेशा स्थिर और अटूट रहना चाहिए.

तीन तालियों का साउंडट्रैक और आंतरिक चक्रों का रीसेट

गरबा में बजने वाली तीन तालियां केवल ताल मिलाने के लिए नहीं हैं. इसके पीछे बाकायदा एक वाइब्रेशनल साइंस काम करता है. पहली ताली ब्रह्मा यानी क्रिएशन के नाम, दूसरी ताली विष्णु यानी प्रिजर्वेशन के नाम और तीसरी ताली महेश यानी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम होती है.

जब हजारों हथेलियां एक साथ टकराती हैं, तो उससे जो 'नाद' पैदा होता है, वह एक साउंड थेरेपी की तरह काम करता है. यह साउंड वेव दिमाग के स्ट्रेस को खत्म कर हमारे शरीर के तीन बुनियादी गुणों... सत्व, रज और तम को एक लाइन में ला खड़ा करती है.

अगली बार जब आप डांडिया थामकर उस सर्कल में उतरें, तो सिर्फ स्टेप्स मैच मत कीजिएगा. उस सेंटर पर नजर रखिए, जहां वह दीपक जल रहा है. यह सिर्फ जमीन पर कदम थिरकाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के सबसे बड़े सोर्स के साथ सीधे सिंक करने का त्योहार है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 03:23 PM (IST)
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Durga Puja Garba Navratri 2026
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