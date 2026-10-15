क्या राजनीति में चमकेगी दिव्या मित्तल की किस्मत? नई पार्टी के ऐलान पर ग्रहों ने दिया बड़ा इशारा

धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनई पार्टी तो बना ली, पर क्या साथ देंगे ग्रह? दिव्या मित्तल के सियासी भविष्य पर चौंकाने वाला खुलासा

नई पार्टी तो बना ली, पर क्या साथ देंगे ग्रह? दिव्या मित्तल के सियासी भविष्य पर चौंकाने वाला खुलासा

पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने 2027 चुनाव के लिए 'जननीति भारत' पार्टी का ऐलान कर दिया है. जानिए पार्टी गठन की कुंडली, बुध-शुक्र योग और सियासी भविष्य क्या संकेत देता है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

प्रशासनिक सेवा को अलविदा कहने के बाद अब दिव्या मित्तल की राजनीतिक पार्टी का औपचारिक शंखनाद हो चुका है. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी पार्टी 'जननीति भारत' की घोषणा कर दी है, लेकिन पार्टी गठन के ठीक उसी मुहूर्त की कुंडली कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है. 15 अक्टूबर की दोपहर 1:11 बजे के ग्रहों का गणित यानी स्थापना कुंडली जमीन पर एक बड़ा सियासी पेंच दिखा रही है.

चेहरा तो चमकेगा, पर क्या जमीन पर टिकेगा संगठन?

पार्टी की मकर लग्न की कुंडली में दसवें घर में बैठे बुध और शुक्र दिव्या मित्तल को जबरदस्त मजबूती दे रहे हैं. शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है, जिसका सीधा मतलब है कि दिव्या का चेहरा चमकेगा, उनकी बात दूर तक सुनी जाएगी और उनकी ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ेगी. जनता उनके प्रशासनिक अनुभव और बेबाक अंदाज से सीधे कनेक्ट करेगी.

मगर असली पेंच फंसा है पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले शनिदेव पर. संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं का कारक शनि यहां कमजोर पड़ रहा है. इसका साफ मतलब यह निकलता है कि दिव्या मित्तल का चेहरा तो आगे दौड़ जाएगा, लेकिन पीछे पार्टी का ढांचा हांफता नजर आ सकता है.

सोशल मीडिया पर चर्चा होगी, बज भी बनेगा, मगर बूथ तक वोटरों को लाने के लिए जो पसीना बहाने वाली फौज चाहिए, उसकी कमी पार्टी को अधिक महसूस होगी.

सिस्टम पर सीधा वार, पर क्या वोट में बदलेगा गुस्सा?

दिव्या मित्तल ने मैदान में उतरते ही पानी, स्कूल, महिला सुरक्षा और सरकारी दफ्तरों में लटकी फाइलों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है. कुंडली में बुध और शुक्र का मेल भी यही बताता है कि उनकी राजनीति नीतियों और बिचौलियों पर सीधे वार के इर्द-गिर्द घूमेगी.

यह साफ-सुथरा तेवर सिस्टम से त्रस्त युवाओं, पढ़ी-लिखी आबादी और जेन-जी को तुरंत आकर्षित करेगा. माहौल ऐसा बनेगा जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है. मगर चुनावी राजनीति की डगर बहुत कठिन होती है. सिस्टम के खिलाफ पैदा हुआ गुस्सा और हमदर्दी सीधे वोट की पेटी तक तब तक नहीं पहुंचते, जब तक जमीन पर जातियों और मजबूत कार्यकर्ताओं का पक्का नेटवर्क न हो.

मंगल-चंद्रमा का खेल: भीड़ जुटेगी या बिखर जाएगी?

पार्टी के ग्रह एक और बड़ा मोड़ दिखा रहे हैं. जनता और फायदे के घर में चंद्रमा और मंगल ने एक-दूसरे के घर बैठकर एक अनोखा योग बना रखा है. यह योग शुरुआत में भारी जनसमर्थन और युवाओं के आक्रामक जोश की लहर पैदा करेगा. पार्टी के कार्यक्रमों में भारी भीड़ भी देखनो को मिल सकती है.

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू चौंकाने वाला है. चंद्रमा पर शनि की दृष्टि यह साफ चेतावनी दे रही है कि यह समर्थन टिकने वाला नहीं है. आज जो भीड़ जयकारे लगा रही है, वह किसी नए मोड़ पर बिखर भी सकती है. पार्टी के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द यही होगा कि इस उमड़ती भीड़ को चुनाव के दिन तक अपने पाले में बांधकर कैसे रखा जाए.

2027 की असली लड़ाई: बड़ा उलटफेर या चुनिंदा सीटों पर खेल?

शुरुआती दौर पार्टी के प्रचार और चर्चा बटोरने के लिए काफी अच्छा दिख रहा है. मगर असली अग्निपरीक्षा जनवरी 2027 के बाद शुरू होगी, जब केतु और सूर्य का दौर आएगा. टिकटों के बंटवारे, नए सहयोगियों के चयन और आंतरिक मतभेद उस वक्त पार्टी के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं.

ग्रहों की यह बिसात साफ बता रही है कि 'जननीति भारत' यूपी में सत्ता की कुर्सी तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचने वाली. हां, इतना तय है कि दिव्या मित्तल का यह सियासी दांव कुछ चुनिंदा सीटों पर पुराने दिग्गजों का गणित बिगाड़ दे. दिव्या मित्तल की साख गाड़ी को स्टार्ट तो कर देगी, लेकिन सफर कितना लंबा होगा, यह जमीन पर टिके कार्यकर्ताओं के दम पर ही तय होगा.

कुंडली में कुछ क्षेत्रों में असर बनाने के संकेत दिख रहे हैं जो पूरे यूपी में बड़ी जीत से अधिक मजबूत हैं. लेकिन इससे सीटों की संख्या, दिव्या मित्तल की व्यक्तिगत जीत या किसी दल का वोट कटने का दावा नहीं किया जा सकता.

जननीति भारत की पहली परीक्षा सिर्फ दिव्या मित्तल के लिए समर्थन जुटाना नहीं होगी. असली सवाल होगा कि जहां दिव्या खुद उम्मीदवार नहीं होंगी, वहां उनके नाम पर कितने वोट पड़ेंगे?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Divya Mittal Prediction 2026 Jan Niti Bharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
नई पार्टी तो बना ली, पर क्या साथ देंगे ग्रह? दिव्या मित्तल के सियासी भविष्य पर चौंकाने वाला खुलासा
क्या राजनीति में चमकेगी दिव्या मित्तल की किस्मत? नई पार्टी के ऐलान पर ग्रहों ने दिया बड़ा इशारा
ग्रह गोचर
Surya Gochar 2026: 17 अक्टूबर से तुला में नीच होंगे सूर्य, क्या इन 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें? जानें नीचभंग का नियम
Surya Gochar 2026: 17 अक्टूबर को नीच होंगे सूर्य, 5 राशियों पर असर
राशिफल
Kal Ka Rashifal 16 October 2026: शुक्रवार को शोभन योग से मेष को कानूनी राहत और तुला की होगी नई होम डील! पढ़ें 12 राशियों का भाग्यफल
Kal Ka Rashifal 16 October 2026: शुक्रवार को शोभन योग से मेष को कानूनी राहत और तुला की होगी नई होम डील! पढ़ें 12 राशियों का भाग्यफल
ग्रह गोचर
इमरान खान जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट या छोड़ना पड़ेगा भारत?  एक्टर के पास बचे हैं सिर्फ ये कानूनी रास्ते
इमरान खान: देश छोड़ना होगा या बॉम्बे HC से जाएंगे, जानें एक्टर के पास क्या आखिरी विकल्प है
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
इंडिया
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
ओटीटी
इस फ्राइडे रोमांस, थ्रिलर और हॉरर का मिलेगा फुल डोज, OTT पर रिलीज हो रहीं 7 नई फिल्में
रोमांस से थ्रिलर-हॉरर तक, इस वीकेंड ओटीटी पर नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी
स्पोर्ट्स
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
इंडिया
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
ऑटो
10 लाख रुपये से कम में सनरूफ वाली SUV, महिंद्रा की नई CNG कार लॉन्च
10 लाख रुपये से कम में सनरूफ वाली SUV, महिंद्रा की नई CNG कार लॉन्च
ट्रेंडिंग
स्टेशन पर 15 मिनट रुकी ट्रेन, चाचा उतरकर नहाने लगे; देखें वीडियो
स्टेशन पर 15 मिनट रुकी ट्रेन, चाचा उतरकर नहाने लगे; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget