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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवाल्मीकि जयंती विशेष: क्या केवल जन्म से कोई महान बनता है या कर्म से? जानिए आदिकवि का दर्शन

वाल्मीकि जयंती विशेष: क्या केवल जन्म से कोई महान बनता है या कर्म से? जानिए आदिकवि का दर्शन

महर्षि वाल्मीकि जयंती: अगर आदिकवि न होते, तो क्या 'राम' जन-जन तक पहुँचते? त्रेतायुग के रचयिता, जिन्होंने रामायण से प्रभु राम को अमर किया और समाज को समरसता का पाठ पढ़ाया.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 26 Oct 2026 03:38 PM (IST)
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अगर आपसे पूछा जाए कि आपके परदादा के दादा का क्या नाम था या आपकी 7वीं पीढ़ी के पूर्वज कौन थे, तो शायद आप सिर खुजाने लगेंगे. अधिकतर लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा. कुछ ही पीढ़ियों बाद स्मृतियां धुंधली हो जाती हैं. लेकिन त्रेतायुग करोड़ों वर्ष पुराने युग के एक महापुरुष का नाम आज भी जन-जन के दिल में ताजा है: 'महर्षि वाल्मीकि'!

हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा (शरद पूर्णिमा) को देशभर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पूरी श्रद्धा से मनाई जाती है. आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे काल की सीमाओं से परे अमर हो गए?

महर्षि न होते, तो शायद 'श्रीराम' भी न होते

यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वाल्मीकि न होते तो शायद हमें प्रभु राम का यह रूप देखने को न मिलता. राम धरती पर अवतरित हुए, इसका सबसे पहला प्रामाणिक विवरण वाल्मीकि रामायण से ही मिलता है. दुनिया भर में रामायण के जितने भी संस्करण हैं, उन सभी का मूल आधार यही ग्रंथ है. राम जन्मे अवश्य थे, लेकिन उनके आदर्शों और चरित्र को घर-घर तक पहुँचाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया.

संस्कृत साहित्य के पहले कवि

महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का प्रथम कवि यानी 'आदिकवि' कहा जाता है. शास्त्रों के अनुसार, वे भृगुवंश में प्रचेता (वरुण) की दसवीं संतान के रूप में जन्मे थे और उन्होंने हजारों वर्षों की घोर तपस्या की थी.

उन्होंने विश्व को 24,000 श्लोकों और 7 कांडों में विभाजित अनुपम महाकाव्य 'रामायण' दिया:

  • बालकांड: सरलता का प्रतीक
  • अयोध्याकांड: जीवन का सत्य
  • अरण्यकांड: त्याग की महिमा
  • किष्किन्धाकांड: जीवन-संघर्ष
  • सुंदरकांड: नवजीवन की प्रेरणा
  • युद्धकांड: धर्मयुद्ध
  • उत्तरकांड: धर्म की स्थापना

केवल ऋषि नहीं, खगोलशास्त्री और दार्शनिक भी

वाल्मीकि केवल कवि नहीं थे; वे लव-कुश के गुरु, राजा दशरथ के मित्र और एक कुशल खगोलशास्त्री भी थे. आधुनिक सॉफ्टवेयरों के विश्लेषण से सिद्ध हुआ है कि श्रीराम के जन्म के समय जिन ग्रहों और नक्षत्रों का वर्णन उन्होंने किया था, वे वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सटीक हैं.

इतना ही नहीं, हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म ‘मैट्रिक्स’ जिस 'भ्रम और सत्य' की अवधारणा पर बात करती है, उस पर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ ‘योगवासिष्ठ’ में युगों पहले चिंतन प्रस्तुत कर दिया था. इसमें बताया गया है कि मन ही समस्त सुख-दुःख, बंधन और मुक्ति का कारण है. इसके अलावा, उनकी रामायण में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का गहरा संदेश झलकता है.

हमारे लिए क्या संदेश है?

वाल्मीकि जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और आत्मोन्नति का पर्व है. उनके नायक श्रीराम समरसता के प्रतीक हैं, जो अयोध्यावासियों, वनवासियों, वानरों, जटायु, शबरी, निषादराज, केवट और विभीषण सबके बने.

महर्षि वाल्मीकि हमें सिखाते हैं कि जन्म नहीं, बल्कि ज्ञान, परिश्रम, संवेदनशीलता और विचार ही इंसान को युगों-युगों के लिए महान और अमर बनाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Valmiki Jayanti Maharshi Valmiki Sharad Purnima 2026 Ramayana Adi Kavi
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