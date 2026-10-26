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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeera Bai Jayanti 2026: आज कैसे करें कृष्ण पूजा? जानें शुभ समय, विधि और महत्व

Meera Bai Jayanti 2026: आज कैसे करें कृष्ण पूजा? जानें शुभ समय, विधि और महत्व

Meera Bai Jayanti 2026: आज 26 अक्टूबर को मीराबाई जयंती पर घर में कैसे करें कृष्ण पूजा? जानिए पूर्णिमा तिथि का समय, भोग और भजन-कीर्तन का धार्मिक महत्व.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Oct 2026 08:00 AM (IST)
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Meerabai Jayanti 2026: मीराबाई जयंती आज सोमवार 26 अक्टूबर को मनाई जा रही है. कृष्ण भक्ति को समर्पित इस दिन घर पर भगवान कृष्ण की पूजा, भजन और मीरा के पदों का पाठ किया जा सकता है. पंचांग के अनुसार आज पूर्णिमा तिथि सुबह 9:41 बजे तक है. ऐसे में पूर्णिमा में पूजा करने वाले श्रद्धालु सुबह का समय चुन सकते हैं.

मीरा की भक्ति में अपने आराध्य के प्रति अटूट प्रेम दिखाई देता है. उनकी जयंती पर श्रद्धालु कृष्ण का स्मरण करते हैं और भजन-कीर्तन के जरिए उन्हें याद करते हैं. घर पर इस दिन पूजा कैसे करें और समय चुनते हुए किन बातों का ध्यान रखें, जानिए.

मीराबाई जयंती पर पूजा का समय

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार, 26 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:41 बजे समाप्त होगी. दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक है. ये समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं. दूसरे शहरों में स्थानीय पंचांग देखें.

यहां एक बात स्पष्ट है. अभिजीत उस दिन का सामान्य शुभ मुहूर्त है, मीराबाई जयंती का अलग से निर्धारित विशेष पूजा मुहूर्त नहीं. इस जयंती पर पूजा और भजन के लिए किसी एक समय की अनिवार्यता नहीं बताई गई है. पूर्णिमा तिथि में पूजा करनी हो तो सुबह 9:41 बजे से पहले करें. इसके बाद भी कृष्ण पूजा और मीरा के भजन किए जा सकते हैं.

घर पर कैसे करें कृष्ण पूजा?

घर में प्रचलित कृष्ण पूजा की सरल विधि अपना सकते हैं. स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान साफ करें. भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं. मीराबाई का चित्र उपलब्ध हो तो उनके भक्तिभाव का स्मरण करें. चित्र न होने पर भी पूजा कर सकते हैं.

अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कृष्ण को चंदन, फूल और तुलसी दल अर्पित करें. भोग में फल, मिश्री या घर में बनी सात्विक मिठाई रख सकते हैं. सामग्री जुटाने के लिए पूजा को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है.

इसके बाद कृष्ण नाम का जप करें. मीरा के पद पढ़ें या उनके भजन सुनें. परिवार के साथ कुछ समय भजन-कीर्तन भी कर सकते हैं. अंत में अपने घर की परंपरा के अनुसार आरती करें और प्रसाद बांटें. मीराबाई जयंती के प्रमुख आयोजनों में उनके पदों का गायन, पाठ और कृष्ण मंदिरों में कीर्तन शामिल हैं.

मीराबाई जयंती का धार्मिक महत्व

मीराबाई कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत कवयित्री थीं. उनके पदों में कृष्ण से मिलने की चाह, विरह और अपने आराध्य के प्रति समर्पण व्यक्त होता है. उनकी जयंती इसी भक्ति परंपरा को याद करने का अवसर है.

इस दिन मीरा के भजन गाने का महत्व उनके शब्दों के भाव को समझने में भी है. पूजा के साथ कुछ समय कृष्ण स्मरण और पदों के पाठ के लिए निकालें. मीराबाई जयंती मुख्य रूप से भक्ति और स्मरण का दिन है. इसे मनाने के लिए कठोर उपवास जरूरी नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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