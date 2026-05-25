Nautapa 2026: सूर्य देव को अर्पित करें ये 5 चीजें, दूर हो सकती है दुख-दरिद्रता

Nautapa 2026: हर साल गर्मी के मौसम में लगातार 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे “नौतपा” कहा जाता है. इस दौरान सूर्य की किरणें बेहद तीखी मानी जाती हैं और तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है. वर्ष 2026 में नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो चुकी है और इसका समापन 2 जून को होगा.

सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में नौतपा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इन नौ दिनों में सूर्य देव की विशेष पूजा और कुछ अचूक उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस कठिन समय में तपस्या और दान-पुण्य करने से सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

नौतपा में सूर्य देव को क्या अर्पित करें?

यदि आप भी अपने जीवन से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो नौतपा के दौरान सूर्य देव को ये 5 चीजें जरूर अर्पित करें:

1. नारियल पानी

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, नौतपा के दौरान सूर्य देव को नारियल पानी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. तेज गर्मी के इस मौसम में जल का दान और अर्पण विशेष फलदायी होता है. इससे कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं. साथ ही व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

2. काला तिल

ज्योतिष शास्त्र में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है. नौतपा में सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देते समय उसमें काला तिल मिलाना अत्यंत लाभकारी होता है. इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो सकता है. यह उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाने और घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में भी सहायक माना जाता है.

3. जौ

नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा में जौ का उपयोग करने या उन्हें जौ अर्पित करने से कुंडली में कमजोर सूर्य मजबूत होता है. सूर्य का मजबूत होना व्यक्ति के आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि करता है. ज्योतिष मान्यता के अनुसार, इस उपाय से नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और लंबे समय से रुके कार्य भी पूरे होने लगते हैं.

4. गुड़

जो लोग लंबे समय से रोग-दोष, आर्थिक परेशानियों या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें नौतपा में सूर्य देव को गुड़ अर्पित करना चाहिए. गुड़ का संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है. रविवार या नौतपा के दिनों में सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाने या पानी में मिलाकर अर्घ्य देने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है.

5. केसर और दूध

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य देव को केसर मिश्रित दूध अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है. यह उपाय कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति को बेहतर बनाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है, मान-सम्मान बढ़ता है और भाग्य का पूरा साथ मिलता है.

नौतपा में पूजा का क्या है विशेष महत्व?

ज्योतिषीय दृष्टिकोण: नौतपा केवल अत्यधिक गर्मी का समय नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और सूर्य उपासना का विशेष काल भी माना जाता है. इस दौरान सूर्य देव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से जल अर्पित करना, सूर्य मंत्रों का जाप करना और पूरी तरह सात्विक जीवनशैली अपनाना बेहद शुभ माना गया है.

मान्यता है कि इन 9 दिनों में श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को कम कर सकते हैं और घर में धन-धान्य के भंडार भर सकते हैं.

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