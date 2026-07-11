मेष राशि (Aries)

आज कारोबार में लाभ और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. पुराने प्रयास सफल होंगे और नए व्यावसायिक संपर्कों से फायदा होगा.

युवा वर्ग की परेशानियां दूर होंगी और जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे.

वृष राशि (Taurus)

आज धन लाभ के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. नौकरी में अनुभव का लाभ मिलेगा और सहयोगियों का साथ मिलेगा.

दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बीतेगा और यात्रा के भी योग हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

आज कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें, धैर्य से लिए गए फैसले ही लाभ देंगे. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है.

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है.

कर्क राशि (Cancer)

आज नए प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप में सफलता मिलने के योग हैं. नई योजनाओं को वरिष्ठों की मंजूरी मिल सकती है.

खानपान का ध्यान रखें और गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि (Leo)

आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके काम पूरे होंगे. निवेश में बड़ा जोखिम लेने से बचें.

परिवार का साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज करियर और व्यापार में बड़ी सफलता के संकेत हैं, विशेषकर आयात-निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होगा. अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे.

घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे और पारिवारिक विवाद से बचें.

तुला राशि (Libra)

आज ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे. प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं.

परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज साहस और धैर्य के बल पर कारोबार में सफलता मिलेगी. अधूरी व्यावसायिक इच्छा पूरी होने के संकेत हैं.

परिजनों का सहयोग मिलेगा और धार्मिक यात्रा या करियर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)

आज करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. प्रभावशाली वाणी से नए क्लाइंट्स और आर्थिक लाभ मिलेगा.

परिवार से सुखद समाचार मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पुराने निवेश से अच्छा लाभ होगा. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं.

फिजूलखर्ची से बचें और शाम को मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज कानूनी और वित्तीय मामलों में पूरी सावधानी रखें. निवेश और बड़े फैसले सोच-समझकर ही लें.

विदेशी कंपनियों या रिमोट जॉब से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

मीन राशि (Pisces)

आज व्यापार में रुकी हुई महत्वपूर्ण डील पूरी होगी और करियर में तरक्की के योग बनेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

धन के लेन-देन में सतर्क रहें और अपनी कोई पुरानी इच्छा पूरी कर सकते हैं.