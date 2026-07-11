Aaj Ka Panchang 11 July 2026: आज योगिनी एकादशी व्रत पारण में 3 शुभ संयोग, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 11July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 11 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और शनिवार है. योगिनी एकादशी का व्रत पारण आज दोपहर 1.50 से शाम 4.36 के बीच किया जाएगा. इस दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करें और फिर तुलसी मिला जल ग्रहण करेंं.
आज शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक लगाएं हनुमान चालीसा का पाठ करें. मान्यता है इससे शनि का साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है.
11 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 July 2026)
- तिथि - एकादशी (11 जुलाई 2026, सुबह 8.16 - 12 जुलाई 2026, सुबह 2.04
- वार- शनिवार
- नक्षत्र- कृत्तिका
- योग- गण्ड, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और त्रिपुष्कर
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 1.53
- चंद्रोस्त- शाम 4.21
- चंद्र राशि- वृषभ
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.15 - सुबह 8.59
- शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 8.38
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 8.49 - सुबह 10.43
- यमगण्ड काल- दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54
- गुलिक काल - सुबह 5.31 - सुबह 7.15
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - वृषभ
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
11 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
पीला, नीला, काला
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