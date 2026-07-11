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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 11 July 2026: आज योगिनी एकादशी व्रत पारण में 3 शुभ संयोग, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 11 July 2026: आज योगिनी एकादशी व्रत पारण में 3 शुभ संयोग, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 11July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 11 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 11 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और शनिवार है. योगिनी एकादशी का व्रत पारण आज दोपहर 1.50 से शाम 4.36 के बीच किया जाएगा. इस दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करें और फिर तुलसी मिला जल ग्रहण करेंं. 

आज शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक लगाएं हनुमान चालीसा का पाठ करें. मान्यता है इससे शनि का साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है. 

11 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 July 2026)

  • तिथि - एकादशी (11 जुलाई 2026, सुबह 8.16 - 12 जुलाई 2026, सुबह 2.04
  • वार- शनिवार
  • नक्षत्र- कृत्तिका
  • योग- गण्ड, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और त्रिपुष्कर
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 1.53
  • चंद्रोस्त- शाम 4.21
  • चंद्र राशि- वृषभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 7.15 - सुबह 8.59
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 8.38

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 8.49 - सुबह 10.43
  • यमगण्ड काल-  दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54
  • गुलिक काल - सुबह 5.31 - सुबह 7.15

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - वृषभ
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

11 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

आज कारोबार में लाभ और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. पुराने प्रयास सफल होंगे और नए व्यावसायिक संपर्कों से फायदा होगा.
युवा वर्ग की परेशानियां दूर होंगी और जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे.

वृष राशि (Taurus)

आज धन लाभ के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. नौकरी में अनुभव का लाभ मिलेगा और सहयोगियों का साथ मिलेगा.
दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बीतेगा और यात्रा के भी योग हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

आज कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें, धैर्य से लिए गए फैसले ही लाभ देंगे. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है.
स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है.

कर्क राशि (Cancer)

आज नए प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप में सफलता मिलने के योग हैं. नई योजनाओं को वरिष्ठों की मंजूरी मिल सकती है.
खानपान का ध्यान रखें और गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि (Leo)

आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके काम पूरे होंगे. निवेश में बड़ा जोखिम लेने से बचें.
परिवार का साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज करियर और व्यापार में बड़ी सफलता के संकेत हैं, विशेषकर आयात-निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होगा. अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे.
घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे और पारिवारिक विवाद से बचें.

तुला राशि (Libra)

आज ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे. प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं.
परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज साहस और धैर्य के बल पर कारोबार में सफलता मिलेगी. अधूरी व्यावसायिक इच्छा पूरी होने के संकेत हैं.
परिजनों का सहयोग मिलेगा और धार्मिक यात्रा या करियर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)

आज करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. प्रभावशाली वाणी से नए क्लाइंट्स और आर्थिक लाभ मिलेगा.
परिवार से सुखद समाचार मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पुराने निवेश से अच्छा लाभ होगा. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं.
फिजूलखर्ची से बचें और शाम को मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज कानूनी और वित्तीय मामलों में पूरी सावधानी रखें. निवेश और बड़े फैसले सोच-समझकर ही लें.
विदेशी कंपनियों या रिमोट जॉब से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

मीन राशि (Pisces)

आज व्यापार में रुकी हुई महत्वपूर्ण डील पूरी होगी और करियर में तरक्की के योग बनेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.
धन के लेन-देन में सतर्क रहें और अपनी कोई पुरानी इच्छा पूरी कर सकते हैं.

आज का उपाय

योगिनी एकादशी का व्रत पारण करने से पहले ब्राह्मण को दान दें.

आज का लकी कलर

पीला, नीला, काला 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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