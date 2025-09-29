हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबांग्लादेश की रहस्ययमी जिन्नात मस्जिद, जहां इंसान नहीं, जिन्न करते हैं इबादत!

बांग्लादेश की रहस्ययमी जिन्नात मस्जिद, जहां इंसान नहीं, जिन्न करते हैं इबादत!

Jinnat Mosque: बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर इलाके में एक ऐसी भी मस्जिद स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि, इस मस्जिद का निर्माण सालों पहले जिन्नातों द्वारा एक रात में किया गया था. जानिए इसका रहस्य!

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 29 Sep 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Jinnat Mosque in Bangladesh: भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक ऐसी भी मस्जिद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि, इसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं, बल्कि जिन्न ने किया है.

इस मस्जिद का नाम, मस्जिद ए जमे अब्दुल्लाह है. आइए जानते हैं जिन्नात से जुड़े इस मस्जिद के पेचीदा रहस्यों के बारे में.

बांग्लादेश के इस मस्जिद को लेकर स्थानीय लोग बताते हैं, साल 1888 में इस मस्जिद के पास एक मौलाना रहा करते थे, जिनका नाम अब्दुल्ला था. कहा जाता है कि, मौलाना अब्दुल्ला ने जिन्नातों की मदद से एक रात में ही इस मस्जिद का निर्माण कराया था. 

मस्जिद का सबसे बड़ा रहस्य!

मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि, मस्जिद ए जमे अब्दुल्लाह बनने के बाद से आज तक इसमें जिन्नातों का बसेरा है. यह मस्जिद बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर इलाके में स्थित है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्जिद में कोई भी रहता नहीं है, बावजूद इसके आधी रात होते ही मस्जिद के अंदर से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं. ऐसा लगता है कि, मस्जिद के अंदर कोई कुरान की आयतें पढ़ रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि, मस्जिद में कोई भी मौलाना या मुफ्ती नहीं रहता. 

इंसानों से ज्यादा जिन्नातों की मस्जिद

बांग्लादेश के इस मस्जिद को लेकर कहा जाता है कि, जब भी कोई इस मस्जिद के अंदर जाता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है, मानों कोई उसके पीछे-पीछे चल रहा हो. शायद यही एक वजह है कि 200 साल बाद भी यह मस्जिद इंसानों से ज्यादा जिन्नात की है.

कई लोगों का मानना है कि, इस तरह की मस्जिद अकेले बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि भारत, अजरबेजान, सऊदी अरब जैसे कई देशों में है. इस तरह की मस्जिद को लेकर कहा जाता है कि, कभी भी ऐसी किसी  मस्जिद में जाएं तो साफ मन से, नहीं तो हो सकता है आप अपने साथ किसी जिन्न को ले जा रहे हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 29 Sep 2025 12:39 PM (IST)
