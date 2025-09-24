Islam religion: मुस्लिम लोग किसी अच्छी खबर को सुनकर माशाअल्लाह क्यों कहते हैं?

Islam religion: मुस्लिम लोग अच्छी खबर सुनकर माशाअल्लाह (Mashallah) कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है, 'जो अल्लाह ने चाहा वह हो गया'. यह खुशी, प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, साथ ही यह स्वीकार करता है कि, अल्लाह की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है.

इसके अलावा, यह बुरी नजर से बचाने या किसी अच्छी चीज की रक्षा करने के विश्वास के साथ भी कहा जाता है.

मुस्लिम लोग माशाअल्लाह क्यों कहते हैं?

मुस्लिम लोग अच्छी खबर सुनकर "माशाअल्लाह" इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह एक अरबी शब्द है जो प्रशंसा, सराहना, या आभार व्यक्त करता है, जिसका अर्थ है "अल्लाह की मर्जी से" या "अल्लाह की इच्छा से".

यह इस विश्वास को दर्शाता है कि जो भी अच्छी बात हुई है वह अल्लाह की इच्छा और कृपा से हुई है. इसके अलावा बुरी नजर या ईर्ष्या से सुरक्षा मिल सकती है. कुछ संस्कृतियों में इसे कहने का एक कारण हो सकता है.

अच्छी खबर को सुनकर माशाअल्लाह पढ़े जानें के कारण

अल्लाह की मर्जी को स्वीकारना

माशाअल्लाह कहने का एक मुख्य कारण यह स्वीकार करना है कि, ब्रह्मांड में जो भी अच्छा होता है, वह अल्लाह की इच्छा से होता है. इससे यह पता चलता है कि हर चीज का श्रेय अल्लाह को दिया जाता है, भले ही वह खुशी की बात हो.

प्रशंसा और कृतज्ञता

जब कोई अच्छी खबर सुनता है, तो माशाअल्लाह कहने से प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त होती है. यह अल्लाह द्वारा दी गई अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है.

बुरी नजर से सुरक्षा: कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि, माशाअल्लाह कहने से किसी को ईर्ष्या या बुरी नजर से बचाया जा सकता है. यह किसी अच्छी चीज की प्रशंसा करने के बाद उसे सुरक्षित करने का एक तरीका है.

अविश्वसनीय या सुंदर बात पर

जब आप कुछ ऐसा देखते या सुनते हैं जो अविश्वसनीय या बहुत सुंदर होता है, तब भी "माशाअल्लाह" का प्रयोग किया जा सकता है.

संतुष्टि और खुशी

माशाअल्लाह शब्द खुशी, आनंद और संतुष्टि को व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. खासकर जब कोई अविश्वसनीय या अद्भुत बात सुनता है या देखता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.