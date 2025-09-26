शरीर पर 8 बर्थ मार्क्स पिछले जन्म का राज खोलते हैं? जानिए इसके बारे में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birth Marks: हममें से ज्यादातर लोगों के शरीर पर कहीं न कहीं एक अजीब सा निशान जरूर बना रहता है. जो निशान जन्म के साथ आए हो, उन्हें बर्थमार्क कहते हैं. आइए जानते हैं इसका पिछले जन्म से क्या संबंध है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Sep 2025 08:33 AM (IST)
शरीर पर जन्म चिन्ह का पिछले जन्म से संबंध!

माना जाता है कि गर्दन के पास अगर कोई खास चिन्ह या बर्थमार्क हो, तो इसका मतलब व्यक्ति पिछले जन्म में एक संत, योगी और आध्यात्मिक गुरु था. दरअसल गर्दन को स्थिरता और नेतृत्व से जोड़कर देखा जाता है.
सीने के ऊपरी हिस्से पर अगर किसी भी तरह का बर्थमार्क हो, तो इसका मतलब पिछले जन्म अपने किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाई है.
कांधे पर बर्थमार्क होने का मतलब है कि, पिछले जन्म में आपने किसी की जिम्मेदारी उठाई थी. क्योंकि कंधा जिम्मेदारी और संघर्ष का प्रतीक होता है.
कमर या रीढ़ की हड्डी के नीचे किसी भी तरह का बर्थमार्क होने का मतलब पिछले जन्म में किसी को पीठ पीछे धोखा दिया था.
हाथ के ऊपर बर्थमार्क होने का मतलब आप पिछले जन्म में एक कर्मयोगी थे. क्योंकि हाथ का संबंध कर्म से होता है.
पांव के नीचे किसी भी तरह का बर्थमार्क होने का मतलब आप पिछले जन्म में सफर में थे या भटक रहे थे.
माथा के नीचे बर्थमार्क होने का मतलब आप पिछले जन्म एक ज्योतिषी या तंत्र-मंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे. ऐसा इसलिए क्योंकि माथे का संबंध ज्ञान, बुद्धि और भविष्य से संबंध रखता है.
आंखों के पास किसी भी तरह का बर्थमार्क होने का मतलब आप पिछले जन्म में काफी भावनात्मक किस्म के व्यक्ति थे या फिर पिछले जन्म में आप काफी रोए थे.
Published at : 26 Sep 2025 08:33 AM (IST)
