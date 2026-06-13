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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMatra Pitr Pooja: मातृ-पितृ पूजा: क्या माता-पिता का आशीर्वाद सचमुच बदल सकता है आपकी जिंदगी?

Matra Pitr Pooja: मातृ-पितृ पूजा: क्या माता-पिता का आशीर्वाद सचमुच बदल सकता है आपकी जिंदगी?

Matra Pitr Pooja: क्या माता-पिता का आशीर्वाद सच में जीवन बदल सकता है? जानिए मातृ-पितृ पूजा का महत्व, इसके आध्यात्मिक लाभ और क्यों सनातन परंपरा में इसे सबसे बड़ी पूजा माना गया है.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 13 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Matra Pitr Pooja: आज के दौर में लोग सफलता, पैसा और पहचान पाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. लेकिन इस दौड़ में अक्सर हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और जीवन की हर कठिनाई में हमारा साथ दिया. माता-पिता केवल हमारे जन्मदाता नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन की पहली पाठशाला और सबसे बड़े शुभचिंतक भी होते हैं.

भारतीय संस्कृति में माता और पिता को देवतुल्य माना गया है. यही कारण है कि "मातृ-पितृ पूजा" केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम व्यक्त करने का एक अनमोल अवसर है. यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति माता-पिता का स्नेह और आशीर्वाद है.

आखिर क्यों कहा जाता है – "मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः"?

सनातन संस्कृति में माता-पिता को भगवान के समान सम्मान दिया गया है. इसका कारण केवल उनका जन्म देना नहीं, बल्कि जीवन के हर पड़ाव पर उनका निस्वार्थ योगदान है. एक मां अपने बच्चे के लिए अनगिनत त्याग करती है, जबकि पिता अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन-रात संघर्ष करता है.

शास्त्रों में माता-पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी पूजा माना गया है.

माता-पिता का सम्मान: सफलता का अनदेखा रहस्य:

बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जीवन में संतुष्टि और मानसिक शांति की कमी महसूस करते हैं. भारतीय परंपरा मानती है कि माता-पिता का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और आत्मविश्वास का संचार करता है.

जब हम अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो परिवार में प्रेम, विश्वास और तालमेल बढ़ता है. यही माहौल व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है.

श्रवण कुमार से लेकर भगवान गणेश तक, हर कहानी देती है यही संदेश:

भारतीय इतिहास और धार्मिक कथाओं में माता-पिता की सेवा के अनेक उदाहरण मिलते हैं. श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा को जीवन का लक्ष्य बना लिया था. वहीं भगवान गणेश ने अपने माता-पिता की परिक्रमा करके यह सिद्ध किया कि माता-पिता ही संपूर्ण संसार के समान हैं.

इन कथाओं का उद्देश्य केवल प्रेरणा देना नहीं, बल्कि यह समझाना भी है कि माता-पिता का सम्मान जीवन को महान बना सकता है.

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मातृ-पितृ पूजा से परिवार में आते हैं ये अच्छे बदलाव:

मातृ-पितृ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम भी है.

  • परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ता है.
  • बच्चों में संस्कार और अनुशासन विकसित होते हैं.
  • माता-पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक दूरी कम होती है.
  • घर का वातावरण सकारात्मक और सुखद बनता है.
  • बड़ों का आशीर्वाद आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाता है.

मातृ-पितृ पूजा कैसे करें? सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका

मातृ-पितृ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भावनाएं हैं. बच्चे अपने माता-पिता का तिलक कर सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं. साथ ही माता-पिता के प्रति सम्मान, सेवा और आज्ञापालन का संकल्प लेना इस पूजा को और अधिक सार्थक बनाता है.

यह आयोजन भव्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है. सच्चे मन से किया गया सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 13 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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