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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTulsidas Jayanti 2026: सफलता चाहिए तो तुलसीदास जी के ये 5 कोट्स Gen Z के आएंगे काम

Tulsidas Jayanti 2026: सफलता चाहिए तो तुलसीदास जी के ये 5 कोट्स Gen Z के आएंगे काम

Tulsidas Jayanti 2026: तुलसीदास जयंती 19 अगस्त 2026 को है.श्रीराम भक्त तुलसीदास जी के विचार सिर्फ धर्म से जुड़े नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी मिलती है जो Gen Z के लिए फायदेमंद है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Aug 2026 06:17 PM (IST)
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Tulsidas Jayanti 2026: श्रीराम के परम भक्त तुलसीदास जी की जयंती 19 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी. गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में जीवन, कर्म, व्यवहार और सफलता को लेकर ऐसी बातें कही हैं, जो आज Gen Z को सफलता और सही दिशा दिखाने में कारगर साबित हो सकती है. उनकी रचनाओं में व्यक्ति को मेहनत, संयम, सही संगति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. 

Gen Z के लिए तुलसीदास जी के कोट्स

कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहिं सो तस फल चाखा॥

अर्थ: तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कर्म को प्रधान माना गया है. व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होता है.

आज के दौर में सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद से तुलना करना आसान है. ये विचार याद दिलाता है कि दूसरों के परिणाम पर ध्यान देने के बजाय अपने प्रयास और काम पर फोकस करना चाहिए. लगातार मेहनत और सही दिशा में किया गया कर्म सफलता की नींव बन सकता है.

बिनु सतसंग बिबेक न होई।राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥

अर्थ: अच्छी संगति से व्यक्ति में विवेक और सही गलत को समझने की क्षमता बढ़ाती है.

दोस्तों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटी का असर सोच और व्यवहार पर पड़ता है. ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरित करें, सीखने के लिए मोटिवेट करें और सकारात्मक सोच रखें, करियर और पर्सनल ग्रोथ दोनों में मदद कर सकता है.

धीरज धरम मित्र अरु नारी। आपद काल परखिए चारी॥

अर्थ: संकट के समय धैर्य, धर्म, मित्र और जीवनसाथी की वास्तविक परीक्षा होती है.

करियर में तुरंत सफलता न मिलने पर निराश होने के बजाय धैर्य बनाए रखना जरूरी है. असफलता के समय ही व्यक्ति को अपने सही सहयोकियों और अपनी मानसिक मजबूती का पता चलता है. असफलता का दौर बहुत सीख देता है.

बड़े भाग मानुष तनु पावा।

अर्थ: मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है इसलिए इसे सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए.

उपलब्धियां मिलने के बाद अहंकार के बजाय सीखते रहने की आदत व्यक्ति को लंबे समय तक आगे बढ़ाती है. हर सफलता को अंतिम मंजिल मानने के बजाय उसे आगे बढ़ने की सीढ़ी समझना बेहतर है.

समय बड़ बलवान

अर्थ: समय अत्यंत शक्तिशाली होता है और परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है

हर चीज तुरंत हासिल करने की इच्छा के बजाय सही अवसर और समय का इंतजार करना जरूरी है. पढ़ाई, करियर, बिजनेस या किसी नई शुरुआत में जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है.

तुलसीदास जी के प्रेरणादायक कोट्स

तुलसी इस संसार में, भांति-भांति के लोग।

सबसे हँस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग॥

गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह-तरह के स्वभाव और विचार वाले लोग रहते हैं. इसलिए हमें सभी के साथ प्रेम, विनम्रता और मधुर वाणी से बातचीत करनी चाहिए.

तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर.

बसीकरन इक मंत्र है, परिहरु बचन कठोर॥

अर्थ: मीठे और अच्छे शब्दों से आसपास का माहौल सुखद बनता है. कठोर वाणी से बचना चाहिए, क्योंकि विनम्र व्यवहार लोगों के दिल जीत सकता है.

काम क्रोध मद लोभ की, जौ लौं मन में खान।

तौ लौं पण्डित मूरखौं, तुलसी एक समान।।

इस दोहे के माध्यम से तुलसीदासजी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर काम यानी कामेच्छा, क्रोध, अहंकार और लालच हावी हो जाता है तो एक पढ़ा-लिखा और समझदार व्यक्ति भी अनपढ़ के तरह व्यवहार करने लगता ह.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Aug 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Tulsidas Quotes Gen Z Tulsidas Jayanti 2026
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