Rashifal 19 August 2026: आज 19 अगस्त 2026, दिन सोमवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात 7.19 तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी. आज मंगला गौरी व्रत के पावन अवसर पर ग्रहों की विशेष युति बन रही है. सूर्य, गुरु और बुध कर्क राशि में, शुक्र और चंद्रमा तुला राशि में, मंगल मिथुन में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में तथा शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं.

ग्रहों और नक्षत्रों की यह स्थिति सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है.

मेष राशि

करियर: आज संपर्क और संवाद आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ देगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा.

आज संपर्क और संवाद आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ देगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यापार: व्यापार में पुराने ग्राहकों के साथ नए बाजारों से भी लाभ के संकेत हैं. अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक करने से बचें.

व्यापार में पुराने ग्राहकों के साथ नए बाजारों से भी लाभ के संकेत हैं. अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक करने से बचें. धन: आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी न करें. किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.

आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी न करें. किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. परिवार: परिवार में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. घर-परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. घर-परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: गहरा नारंगी

वृषभ राशि

करियर: आज आपका धैर्य और व्यवहारिक सोच कार्यक्षेत्र में आपको आगे रखेगा. आपके सुझावों को वरिष्ठों की ओर से महत्व मिल सकता है.

आज आपका धैर्य और व्यवहारिक सोच कार्यक्षेत्र में आपको आगे रखेगा. आपके सुझावों को वरिष्ठों की ओर से महत्व मिल सकता है. व्यापार: व्यापार में उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देने से लाभ बढ़ेगा. बैंकिंग, कृषि, डेयरी और संपत्ति से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

व्यापार में उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देने से लाभ बढ़ेगा. बैंकिंग, कृषि, डेयरी और संपत्ति से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. धन: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. परिवार: परिवार के किसी बुजुर्ग का सहयोग महत्वपूर्ण निर्णय में मदद करेगा. घर में आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा.

परिवार के किसी बुजुर्ग का सहयोग महत्वपूर्ण निर्णय में मदद करेगा. घर में आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.

अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें. शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: हल्का भूरा

मिथुन राशि

करियर: आज कुछ नया सीखने और करने का उत्साह बना रहेगा. नौकरी में प्रशिक्षण, सेमिनार या नई तकनीक से जुड़ने का अवसर मिल सकता है.

आज कुछ नया सीखने और करने का उत्साह बना रहेगा. नौकरी में प्रशिक्षण, सेमिनार या नई तकनीक से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. व्यापार: व्यापार में सोशल मीडिया, विज्ञापन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ मिलने की संभावना है. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ सकता है.

व्यापार में सोशल मीडिया, विज्ञापन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ मिलने की संभावना है. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ सकता है. शिक्षा: विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करेंगे. नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी.

विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करेंगे. नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी. परिवार: मित्रों के साथ किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. परिवार का सहयोग भी आपको उत्साहित करेगा.

मित्रों के साथ किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. परिवार का सहयोग भी आपको उत्साहित करेगा. यात्रा: छोटी यात्रा उपयोगी रहेगी और इससे नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं.

छोटी यात्रा उपयोगी रहेगी और इससे नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं. उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: नींबू पीला

कर्क राशि

करियर: आज नौकरी में शांत और संतुलित व्यवहार आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. धैर्य के साथ काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

आज नौकरी में शांत और संतुलित व्यवहार आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. धैर्य के साथ काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. व्यापार: व्यापार में पुराने ग्राहकों का भरोसा लाभ दिला सकता है. कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी.

व्यापार में पुराने ग्राहकों का भरोसा लाभ दिला सकता है. कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार: परिवार और निजी जीवन आपकी प्राथमिकता रहेंगे. घर के किसी सदस्य की सफलता से प्रसन्नता बढ़ेगी. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा.

परिवार और निजी जीवन आपकी प्राथमिकता रहेंगे. घर के किसी सदस्य की सफलता से प्रसन्नता बढ़ेगी. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. धन: घर की सजावट या आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी का योग बन सकता है. खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें.

घर की सजावट या आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी का योग बन सकता है. खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें. उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद

सिंह राशि

करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता आपको नई पहचान दिला सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण परियोजना की जिम्मेदारी मिल सकती है.

आज आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता आपको नई पहचान दिला सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण परियोजना की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार: व्यापार में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी. नए संपर्क कारोबार में लाभ के अवसर ला सकते हैं.

व्यापार में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी. नए संपर्क कारोबार में लाभ के अवसर ला सकते हैं. सामाजिक जीवन: सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ने के संकेत हैं. आपकी बातों और कार्यशैली को लोग महत्व देंगे.

सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ने के संकेत हैं. आपकी बातों और कार्यशैली को लोग महत्व देंगे. परिवार: परिवार में किसी बड़े निर्णय के लिए आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. घर के मामलों में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है.

परिवार में किसी बड़े निर्णय के लिए आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. घर के मामलों में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है. व्यक्तित्व: आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अपनी बात रखते समय विनम्रता का भी ध्यान रखें.

आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अपनी बात रखते समय विनम्रता का भी ध्यान रखें. उपाय: रविवार को सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.

रविवार को सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: शहदिया

कन्या राशि

करियर: आज आपकी व्यवस्थित और बारीकी से काम करने की आदत सफलता दिलाएगी. नौकरी में लेखा, तकनीकी, दस्तावेज या विश्लेषण से जुड़े काम करने वालों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

आज आपकी व्यवस्थित और बारीकी से काम करने की आदत सफलता दिलाएगी. नौकरी में लेखा, तकनीकी, दस्तावेज या विश्लेषण से जुड़े काम करने वालों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. व्यापार: व्यापार में गुणवत्ता सुधारने और अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने से लाभ बढ़ सकता है.

व्यापार में गुणवत्ता सुधारने और अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने से लाभ बढ़ सकता है. शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता का पूरा फायदा मिलेगा. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी.

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता का पूरा फायदा मिलेगा. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. परिवार: परिवार में किसी जरूरी दस्तावेज से जुड़ा काम पूरा हो सकता है. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

परिवार में किसी जरूरी दस्तावेज से जुड़ा काम पूरा हो सकता है. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य: समय पर भोजन करें और आराम के लिए भी समय निकालें. व्यस्तता के बीच अपनी दिनचर्या को नजरअंदाज न करें.

समय पर भोजन करें और आराम के लिए भी समय निकालें. व्यस्तता के बीच अपनी दिनचर्या को नजरअंदाज न करें. उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.

बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं. शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: पिस्ता हरा

तुला राशि

करियर: आज रिश्तों और सहयोग के माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी में सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा और टीमवर्क से काम आसानी से पूरे होंगे.

आज रिश्तों और सहयोग के माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी में सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा और टीमवर्क से काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापार: व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. नए व्यावसायिक संपर्क भी बन सकते हैं.

व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. नए व्यावसायिक संपर्क भी बन सकते हैं. धन: आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें.

आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें. प्रेम और परिवार: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. परिवार में सहयोग और आपसी समझ बढ़ेगी.

जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. परिवार में सहयोग और आपसी समझ बढ़ेगी. रचनात्मक क्षेत्र: कला, फैशन, संगीत और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.

कला, फैशन, संगीत और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: गुलाबी-सफेद

वृश्चिक राशि

करियर: आज आपका धैर्य और आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों को भी संभालने में मदद करेगा. कार्यस्थल पर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने में सफलता मिल सकती है.

आज आपका धैर्य और आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों को भी संभालने में मदद करेगा. कार्यस्थल पर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने में सफलता मिल सकती है. व्यापार: व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए नई रणनीति बनाना लाभकारी रहेगा. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए नई रणनीति बनाना लाभकारी रहेगा. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. धन: आर्थिक मामलों में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा.

आर्थिक मामलों में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा. परिवार: परिवार में किसी पुराने मतभेद का समाधान बातचीत से हो सकता है. रिश्तों में सुधार के लिए अपनी बात शांतिपूर्वक रखें.

परिवार में किसी पुराने मतभेद का समाधान बातचीत से हो सकता है. रिश्तों में सुधार के लिए अपनी बात शांतिपूर्वक रखें. निर्णय: महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें.

महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें. उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: अंगूरी लाल

धनु राशि

करियर: उच्च शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण, विदेश या यात्रा से जुड़े लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

उच्च शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण, विदेश या यात्रा से जुड़े लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार: व्यापार में नए क्षेत्रों और ग्राहकों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. किसी नई योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है.

व्यापार में नए क्षेत्रों और ग्राहकों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. किसी नई योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. शिक्षा: नए अनुभव आपके ज्ञान और व्यक्तित्व को समृद्ध करेंगे. विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय उपयोगी रहेगा.

नए अनुभव आपके ज्ञान और व्यक्तित्व को समृद्ध करेंगे. विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय उपयोगी रहेगा. परिवार: परिवार के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग बन सकता है. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा.

परिवार के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग बन सकता है. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. निर्णय: उत्साह बनाए रखें और किसी भी योजना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी व्यावहारिकता जरूर जांचें.

उत्साह बनाए रखें और किसी भी योजना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी व्यावहारिकता जरूर जांचें. उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें.

गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: भगवा

मकर राशि

करियर: आज आपकी मेहनत और अनुशासन का पूरा लाभ मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से आपकी छवि मजबूत होगी.

आज आपकी मेहनत और अनुशासन का पूरा लाभ मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से आपकी छवि मजबूत होगी. व्यापार: व्यापार में उत्पादन और प्रबंधन से जुड़े सुधार लाभकारी साबित हो सकते हैं. कामकाज को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा.

व्यापार में उत्पादन और प्रबंधन से जुड़े सुधार लाभकारी साबित हो सकते हैं. कामकाज को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. धन: आर्थिक मामलों में भविष्य की बचत और निवेश योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. खर्चों को नियंत्रित करना फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक मामलों में भविष्य की बचत और निवेश योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. खर्चों को नियंत्रित करना फायदेमंद रहेगा. परिवार: परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण घरेलू निर्णय में आपकी भूमिका अहम हो सकती है.

परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण घरेलू निर्णय में आपकी भूमिका अहम हो सकती है. स्वास्थ्य: काम के साथ पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखें.

काम के साथ पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखें. उपाय: शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें.

शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें. शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: चारकोल ग्रे

कुंभ राशि

करियर: आज आपकी नवीन सोच और रचनात्मकता नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है. तकनीकी, डिजिटल, अनुसंधान, शिक्षा और स्टार्टअप से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में आपके सुझावों को वरिष्ठों का समर्थन मिल सकता है.

आज आपकी नवीन सोच और रचनात्मकता नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है. तकनीकी, डिजिटल, अनुसंधान, शिक्षा और स्टार्टअप से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में आपके सुझावों को वरिष्ठों का समर्थन मिल सकता है. व्यापार: व्यापार में नई तकनीक अपनाने से कामकाज बेहतर होगा. नए प्रयोग भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं.

व्यापार में नई तकनीक अपनाने से कामकाज बेहतर होगा. नए प्रयोग भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं. परिवार: परिवार में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. मित्रों के साथ किसी रचनात्मक परियोजना की शुरुआत हो सकती है.

परिवार में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. मित्रों के साथ किसी रचनात्मक परियोजना की शुरुआत हो सकती है. धन: नई योजनाओं से आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी भी फैसले में व्यावहारिकता का ध्यान रखें.

नई योजनाओं से आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी भी फैसले में व्यावहारिकता का ध्यान रखें. व्यक्तित्व: अवसरों को व्यावहारिक योजना के साथ आगे बढ़ाएं और जल्दबाजी से बचें.

अवसरों को व्यावहारिक योजना के साथ आगे बढ़ाएं और जल्दबाजी से बचें. उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: समुद्री हरा

मीन राशि

करियर: साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग, परामर्श और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. नौकरी में आपका सहयोगी स्वभाव सहकर्मियों का विश्वास जीत सकता है.

साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग, परामर्श और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. नौकरी में आपका सहयोगी स्वभाव सहकर्मियों का विश्वास जीत सकता है. व्यापार: व्यापार में ग्राहकों की जरूरत के अनुसार बदलाव करना लाभकारी रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच कारोबार को नई दिशा दे सकती है.

व्यापार में ग्राहकों की जरूरत के अनुसार बदलाव करना लाभकारी रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच कारोबार को नई दिशा दे सकती है. परिवार: परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. घर में आपसी प्रेम और सहयोग बना रहेगा.

परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. घर में आपसी प्रेम और सहयोग बना रहेगा. धन: आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लें. भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें.

आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लें. भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें. निर्णय: सकारात्मक सोच बनाए रखें और महत्वपूर्ण फैसलों में भावनाओं के साथ व्यावहारिक पक्ष पर भी ध्यान दें.

सकारात्मक सोच बनाए रखें और महत्वपूर्ण फैसलों में भावनाओं के साथ व्यावहारिक पक्ष पर भी ध्यान दें. उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: हल्दी पीला

Tulsidas Jayanti 2026: सफलता चाहिए तो तुलसीदास जी के ये 5 कोट्स Gen Z के आएंगे काम

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