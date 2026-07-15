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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर ये 5 चीजें दान करने से चमक सकती है किस्मत, मिलेगा गुरु का आशीर्वाद

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर ये 5 चीजें दान करने से चमक सकती है किस्मत, मिलेगा गुरु का आशीर्वाद

Guru Purnima 2026 पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है? जानिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 5 शुभ दान, उनका महत्व और भगवान विष्णु व गुरु की कृपा पाने के उपाय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 07:38 PM (IST)
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Guru Purnima 2026: सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है. वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई, बुधवार को मनाई जाएगी. यह दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को आता है और महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गुरु की पूजा, भगवान विष्णु का स्मरण और दान-पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना पुण्यदायी माना गया है. हालांकि, दान हमेशा निस्वार्थ भाव से और योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए. आइए जानते हैं कि इस दिन किन 5 चीजों का दान शुभ माना जाता है.

अन्न का दान

धार्मिक ग्रंथों में अन्नदान को महादान कहा गया है. मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, अनाज या फल का दान करने से भगवान विष्णु और गुरु की कृपा प्राप्त होती है. यह दान सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक माना जाता है.

पीले वस्त्र

भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का संबंध पीले रंग से माना जाता है. इसलिए इस दिन पीले वस्त्र, पीला अंगोछा या जरूरतमंदों को कपड़ों का दान शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि आती है.

धार्मिक पुस्तकें या शिक्षा सामग्री

गुरु पूर्णिमा ज्ञान का पर्व है. इसलिए इस दिन धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकें, कॉपी, पेन या अन्य शैक्षणिक सामग्री का दान करना भी शुभ माना गया है. इससे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है.

हल्दी, चने की दाल और पीली मिठाई

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पीली वस्तुओं का संबंध गुरु ग्रह (बृहस्पति) से माना जाता है. इसलिए हल्दी, चने की दाल, बेसन के लड्डू या अन्य पीली मिठाइयों का दान भी शुभ माना जाता है.

दक्षिणा और गुरु सेवा

यदि आपके जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक हैं, तो उन्हें श्रद्धा के साथ दक्षिणा, वस्त्र, पुस्तक या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी उपहार देना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गुरु की सेवा और सम्मान से ज्ञान, सफलता और शुभ फल की प्राप्ति होती है.

गुरु पूर्णिमा पर क्या करें?

  • सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास का स्मरण करें.
  • अपने गुरु या शिक्षकों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें.
  • विष्णु सहस्रनाम या गुरु मंत्र का जाप करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.
  • अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करें.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, गुरु पूर्णिमा पर किया गया दान तभी सार्थक माना जाता है, जब उसमें अहंकार नहीं बल्कि सेवा और श्रद्धा का भाव हो. उनका कहना है कि इस दिन गुरु का सम्मान, ज्ञान का आदर और जरूरतमंदों की सहायता करना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

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About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 15 Jul 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
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