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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 16 July 2026: सूर्य का कर्क में गोचर, किन राशियों के पद और सैलेरी में हो सकती है बढ़ोत्तरी, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल

Rashifal 16 July 2026: सूर्य का कर्क में गोचर, किन राशियों के पद और सैलेरी में हो सकती है बढ़ोत्तरी, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल

Rashifal 16 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज गुरुवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 15 Jul 2026 07:01 PM (IST)
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Rashifal 16 July 2026: आज 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि सुबह 11 बजकर 20 मिनट तक रहेगा,उपरांत तृतीया तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि और बुध और सूर्य मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: 16 जुलाई का दिन मेष राशि के जातकों के लिए परिवार के लिहाज से काफी शुभ रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग देखने को मिलेगा. पिता, चाचा या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको महत्वपूर्ण सलाह और सहयोग प्राप्त हो सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलने से कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. नए संपर्क बनने की संभावना है, जो भविष्य में कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल रहे हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए आपका आत्मविश्वास और मेहनत दोनों रंग लाएंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि अधिक काम के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करना लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है. प्रेमी-प्रेमिका के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

वृषभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सुखद रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और घर का वातावरण खुशहाल बना रहेगा. रिश्तेदारों से मुलाकात या बातचीत के दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा और नए व्यापारिक संपर्क बनने की संभावना है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नई उपलब्धियां मिलेंगी. किसी अनुभवी शिक्षक या मार्गदर्शक की सलाह आपके करियर के लिए लाभदायक सिद्ध होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि अधिक भागदौड़ के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. नियमित योग और सुबह की सैर आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आज धन संबंधी मामलों में अच्छी प्रगति होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करने से धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और किसी महत्वपूर्ण विषय पर सभी की सहमति बन सकती है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं. किसी नई साझेदारी या महत्वपूर्ण सौदे पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों की कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस होगा. हालांकि लगातार काम करने के कारण थकान हो सकती है.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पहले किए गए निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए बचत की योजना बनाएं. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेने से लाभ मिलेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत का अवसर मिल सकता है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: आज भगवान श्री गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री दान करें. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे बुद्धि, आत्मविश्वास और सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

कर्क राशि

  • पारिवारिक जीवन: कर्क राशि के जातकों के लिए 16 जुलाई का दिन परिवार में सुख, सहयोग और खुशियां लेकर आएगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे,परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज साझेदारी में किए गए कार्य लाभदायक साबित हो सकते हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि जोखिम भरे निवेश या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपकी कार्यशैली और मेहनत की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे और भविष्य में पदोन्नति के अवसर भी बन सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यदि आप किसी नए कोर्स या प्रशिक्षण की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है. आपकी रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी.
  • स्वास्थ्य: आज खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. तला-भुना और बाहर का भोजन करने से बचें, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त पानी पीने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहेगा. साझेदारी में किए गए कार्यों से अच्छा लाभ मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि आपने पहले कोई निवेश किया था, तो उससे भी लाभ मिलने के संकेत हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेमी-प्रेमिका के बीच विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

सिंह राशि राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 16 जुलाई का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए परिवार के मामले में संतुलित और सुखद रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग मिलने से आपके कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. घर के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा. यदि किसी पारिवारिक विषय को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था, तो आज उसका समाधान निकल सकता है. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल होने का अवसर मिलेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम लेने से बचें. नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहें और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल रहे हैं. नई तकनीक या कौशल सीखने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपको स्वस्थ बनाए रखेगा. आंखों और सिरदर्द जैसी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा. आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. आय में वृद्धि होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें.

कन्या राशि राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए सकारात्मक और संतुलित रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा. किसी सदस्य के साथ छोटी-मोटी कहासुनी होने की संभावना है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या नई व्यवस्था से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा, वहीं संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने के योग हैं.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा, विशेष रूप से विदेश से जुड़े कारोबार, आयात-निर्यात या व्यापार विस्तार की योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं. हालांकि, विरोधियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना आपके हित में रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिलेंगे. नई स्किल सीखने या अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम के अनुसार खानपान में लापरवाही न करें. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. नए आय स्रोत विकसित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बेहतर होगा. हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में विश्वास एवं पारदर्शिता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

तुला राशि राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए शुभ और संतुलित रहने की संभावना है. आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है, इसलिए उनके अनुभव का सम्मान करें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. व्यापार में नई तकनीक या आधुनिक तरीकों को अपनाने से अच्छा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी मेहनत और क्षमता से सफलतापूर्वक निभाएंगे. अधिकारियों का सहयोग भी आपके पक्ष में रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नई तकनीक या नया कौशल सीखने का अवसर भी मिल सकता है, जो भविष्य में लाभकारी रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में माता-पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. स्वयं भी नियमित दिनचर्या अपनाएं, संतुलित भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. इससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. आय में वृद्धि के साथ निवेश से भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को नया और अच्छा विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: गुलाबी
  • उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक श्रीसूक्त का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के सहयोग और अपनापन महसूस कराने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,परिवार के सदस्यों का साथ मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी. किसी धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में बड़े लाभ के लालच में छोटे लेकिन लाभदायक अवसरों को नजरअंदाज न करें. धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य में बेहतर परिणाम देंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. मेहनत और नियमित अभ्यास भविष्य की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त पानी पीना और नियमित व्यायाम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन चलाते समय और खानपान में विशेष सावधानी बरतें. पर्याप्त आराम भी जरूरी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. लंबे समय से चली आ रही कोई इच्छा पूरी हो सकती है. आय में वृद्धि के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जिससे आपसी समझ और मजबूत होगी.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: मरून
  • उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

धनु राशि राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से सुखद रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. आपकी मधुर वाणी और सकारात्मक व्यवहार नए ग्राहकों को आकर्षित करेंगे, जिससे कारोबार में वृद्धि हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. पद, प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं. मेहनत का उचित फल मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है. करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं. अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर नई उपलब्धियां हासिल करने का अवसर मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. पर्याप्त पानी पीने और समय पर आराम करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. धन में वृद्धि के योग हैं और लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे रिश्तों में नई ताजगी और सकारात्मकता का अनुभव होगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और केले के वृक्ष की श्रद्धापूर्वक पूजा करें.

मकर राशि राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से शुभ रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन, पूजा या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी मेहनत और समझदारी से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफलता मिलेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे कारोबार को नई गति मिल सकती है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है. विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने की इच्छा रखने वालों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. मेहनत और निरंतर प्रयास आपके भविष्य को नई दिशा देंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही से बचें. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और समय पर आराम करें. नियमित योग और हल्का व्यायाम आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं और विदेश से धन लाभ या आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. सोच-समझकर किए गए निवेश भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी. अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: नेवी ब्लू
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से सकारात्मक रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा और मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका अहम रह सकती है. आपकी समझदारी और संतुलित सोच से घर का माहौल सुखद बना रहेगा. अपनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है. यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो सभी दस्तावेजों और नियमों की अच्छी तरह जांच करें. निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. विदेश से जुड़े कार्यों, व्यापार या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का अच्छा फल देने वाला रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. नई तकनीक या नया कौशल सीखने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. तनाव और अनावश्यक चिंता से बचने का प्रयास करें. नियमित योग, ध्यान और संतुलित दिनचर्या अपनाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन भी जरूरी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना आवश्यक होगा. निवेश सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों से बचें. भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में विश्वास एवं मधुरता बढ़ेगी.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: आसमानी
  • उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

मीन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख और खुशियों से भरपूर रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सलाह भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. अपनों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में लंबे समय से रुकी हुई कोई महत्वपूर्ण डील पूरी होने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. कारोबार में नई संभावनाएं भी सामने आ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें. पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित और हल्का भोजन करें. पर्याप्त पानी पिएं तथा नियमित योग और हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. हालांकि, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और निवेश या आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और प्रेमी-प्रेमिका के बीच विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को विवाह या नए रिश्ते से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: हल्का पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली दाल का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 15 Jul 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Jagannath Rath Yatra 2026 Rashifal 16 July 2026
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