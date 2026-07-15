Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Happy Jagannath Rath Yatra 2026 Wishes: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ 16 जुलाई को होगा. इस पावन दिन पर अपनों को सुख-समृद्धि से भरे ये संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Happy Jagannath Rath Yatra 2026 Wishes: 16 जुलाई 2026 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ होगा. जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों में विराजमान होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करेंगे. इस दिव्य यात्रा में लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं.
धार्मिक मान्यता है कि रथयात्रा के दर्शन और इसमें शामिल होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. ऐसे पावन अवसर पर लोग अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को भगवान जगन्नाथ की कृपा, सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना के साथ शुभकामना संदेश भी भेजते हैं.
नगर भ्रमण को निकले हैं जगन्नाथ स्वामी, दुखों
को हरने वाले, हमारे अंतर्यामी.
रथ यात्रा की अनंत शुभकामनाएं
जिनकी दृष्टि से त्रिभुवन सनाथ,
वो जग के मालिक जग के नाथ,
फैलाकर आज अपने दोनों हाथ,
आए अपनाने हमें स्वयं जगन्नाथ
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं
भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपके जीवन में
सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का रथ सदैव आगे बढ़ता रहे.
जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं
आपको महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं.
रथ यात्रा का यह पर्व आपके जीवन में शान्ति, समृद्धि व वैभव लाये.
मधुसूदन की कृपा आप पर सदैव बनी रहे.
थाम मेरा हाथ अपने रथ में ले चल मुझे साथ
लुभाए न मुझको अब कोई पदार्थ
ले चल अपने साथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ
जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं
नगर पुरी के नाथ हैं जगत के आधार,
राम, कृष्ण, कल्की यही नारायण अवतार।
जगन्नाथ रथ यात्रा की मंगलमय शुभकामनाएं
मेरा तो बस अब एक ही स्वार्थ
धर्म युद्ध हो या कर्म युद्ध
तू बने सारथी, मैं बनूं पार्थ
अपने रथ में ले चल मुझे साथ
जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं
जगन्नाथ की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुरूर मिलता है,
जो भी निःस्वार्थ आता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार
कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलता है।
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं
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