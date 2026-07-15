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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Jagannath Rath Yatra 2026 Wishes: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ 16 जुलाई को होगा. इस पावन दिन पर अपनों को सुख-समृद्धि से भरे ये संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 15 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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Happy Jagannath Rath Yatra 2026 Wishes: 16 जुलाई 2026 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ होगा. जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों में विराजमान होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करेंगे. इस दिव्य यात्रा में लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि रथयात्रा के दर्शन और इसमें शामिल होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. ऐसे पावन अवसर पर लोग अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को भगवान जगन्नाथ की कृपा, सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना के साथ शुभकामना संदेश भी भेजते हैं.

नगर भ्रमण को निकले हैं जगन्नाथ स्वामी, दुखों 
को हरने वाले, हमारे अंतर्यामी.
 रथ यात्रा की अनंत शुभकामनाएं
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

जिनकी दृष्टि से त्रिभुवन सनाथ, 
वो जग के मालिक जग के नाथ, 
फैलाकर आज अपने दोनों हाथ, 
आए अपनाने हमें स्वयं जगन्नाथ 
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

भगवान जगन्नाथ की कृपा से आपके जीवन में
सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का रथ सदैव आगे बढ़ता रहे.
जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

आपको महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं.
रथ यात्रा का यह पर्व आपके जीवन में शान्ति, समृद्धि व वैभव लाये.
मधुसूदन की कृपा आप पर सदैव बनी रहे.
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

थाम मेरा हाथ अपने रथ में ले चल मुझे साथ
लुभाए न मुझको अब कोई पदार्थ
ले चल अपने साथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ
जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

नगर पुरी के नाथ हैं जगत के आधार, 
राम, कृष्ण, कल्की यही नारायण अवतार। 
जगन्नाथ रथ यात्रा की मंगलमय शुभकामनाएं
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

मेरा तो बस अब एक ही स्वार्थ
धर्म युद्ध हो या कर्म युद्ध
तू बने सारथी, मैं बनूं पार्थ
अपने रथ में ले चल मुझे साथ
जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

जगन्नाथ की ज्योति से नूर मिलता है, 
सबके दिलों को सुरूर मिलता है, 
जो भी निःस्वार्थ आता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार 
कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलता है। 
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं
Jagannath Rath Yatra Wishes: जगत के नाथ का मिले साथ...जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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