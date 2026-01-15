Makar Sankranti 2026: 15 जनवरी को मना रहे मकर संक्रांति तो जान लें स्नान-दान का शुभ समय

Makar Sankranti 2026: इस साल 2026 में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी. हालांकि अब भ्रम दूर हो चुका है. 14 जनवरी के साथ ही कई स्थानों पर 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है. ऐसे में जो श्रद्धालु 15 जनवरी को मकर संक्रांति मना रहे हैं, उनके लिए स्नान और दान का शुभ समय जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति पर किए स्नान-दान से ही पर्व का पुण्य फल प्राप्त होता है.

अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज के अनुसार, 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर स्नान-दान के लिए सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा.

स्नान का मुहूर्त (Makar Sankranti Snan-Daan Time)

मकर संक्रांति पर प्रातःकाल पवित्र नदी, सरोवर या घर पर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. वैसे तो पवित्र और विशेष तिथियों में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है.

15 जनवरी को मकर संक्रांति पर स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:27 से 06:21 तर है. इस मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए 54 मिनट का समय रहेगा.

इसके अलावा सुबह 07:15 से 8 बजे तक पुण्यकाल रहेगा. यह समय भी स्नान-दान के लिए उत्तम रहता है.

जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाएं वे दोपहर में 12:10 से 12:52 के बीच स्नान-दान कर सकते हैं. इस समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

इसके अलावा दोपहर 2:16 से 2:28 के बीच विजय मुहूर्त रहेगा. इसे भी स्नान दान के लिए शुभ माना जाता है.

मकर संक्रांति पर स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित कर उपासना करें और इसके बाद जरूरतमंदों में तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और खिचड़ी आदि का दान करें. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, मकर संक्रांति पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है. यह समय आत्मशुद्धि, संयम और सेवा का संदेश देता है. इसलिए मकर संक्रांति के दिन स्नान-दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.