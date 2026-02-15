हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahashivratri 2026: ईशा फाउंडेशन में रातभर चलेगा महाशिवरात्रि उत्सव, यहां देखें समय-सारणी, जानें कैसे जुड़ें

Mahashivratri 2026: ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि रातभर चलने वाला धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है. इस साल सद्गुरु स्वयं योगेश्वर लिंग महा अभिषेक करेंगे. देखें कार्यक्रम की समय सारणी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

Sadhguru Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व आज देशभर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. शिवभक्त और पूरा माहौल इस पावन दिन पर शिवमय हो गया है और चारों ओर हर-हर महादेव के नारे लग रहे हैं. महाशिवरात्रि की इस शुभ रात्रि पर चारों प्रहर पूजा का विधान है. इस शुभ रात्रि पर तमिलनाडु स्थित सद्गुरु के ईशा योग केंद्र में पूरी रात उत्सव का माहौल रहता है.

हर साल की तरह इस साल भी सद्गुरु के सानिध्य में महाशिवरात्रि का उत्सव होगा. शाम 6 बजे से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे 12 घंटे तक लगातार यह उत्सव चलता रहेगा. इसमें सद्गुरु के गहन ध्यान, प्रवचन, भजन और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत, गायन व नृत्य की प्रस्तुतियां भी शामिल होती हैं. इस इवेंट का लाइव टेलिकास्ट भी किया जाता है, जिससे कि दुनियाभर के लोग इस आध्यात्मिक रात्रि से जुड़कर इसका हिस्सा बन सके. आप अपने क्षेत्र व देश के समयानुसार इस इवेंट से जुड़ सकते है. देखें कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल-

शाम 6 बजे पंचभूत क्रिया
शाम 6 बजकर 54 मिनट पर लिंग भैरवी महा आरती
शाम 7 बजकर 5 मिनट पर सदगुरु और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का संबोधन
शाम 7 बजकर 42 मिनट पर आदियोगी दिव्य दर्शनम 
रात 8 बजे संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
रात 8 बजकर 3 मिनट सद्गुरु का प्रवचन
रात 10 बजकर 30 मिनट संगीत, नृत्य और सांस्कृति प्रस्तुतियां
रात 11 बजे रुद्राक्ष अभिषेक एवं योगेश्वर लिंग महा अभिषेकम
रात 11 बजकर 45 मिनट सद्गुरु और आदियोगी महा आरती के साथ मध्यरात्रि ध्यान
रात 12 बजकर 20 मिनट आदियोगी दिव्य दर्शनम
रात 12 बजकर 35 मिनट सद्गुरु के साथ प्रश्नोत्तर सत्र
रात 1 बजकर 10 मिनट संगीत, नृत्य और सांस्कृति प्रस्तुतियां
तड़के 3 बजकर 35 मिनट सद्गुरु के साथ ब्रह्म मुहूर्तम ध्यान
सुबह 4 बजकर 5 मिनट संगीत, नृत्य और सांस्कृति प्रस्तुतियां
सुबह 5 बजकर 40 मिनट सद्गुरु द्वारा समापन भाषण

बता दें कि इस वर्ष ईशा योग केंद्र में सद्गुरु के सानिध्य में 33वां महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा. पहली बार सद्गुरु स्वयं योगेश्वर लिंग अभिषेक भी करेंगे. वहीं मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें: सद्गुरु के सानिध्य में ईशा योग केंद्र में 33वां महाशिवरात्रि उत्सव, रक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि

सद्गुरु:- "हम वेल्लियांगिरी पहाड़ियों की तलहटी में हैं, जिसे 'दक्षिण का कैलाश' कहा जाता है. 11 डिग्री अक्षांश (latitude) पर स्थित होने के कारण यहां ऊर्जा का उभार सबसे अधिक होता है, जो महाशिवरात्रि की रात अपने चरम पर होता है. इसलिए इस रात के लिए यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है."

इस आध्यात्मिक रात्रि का हिस्सा कैसे बनें

सद्गुरु के मार्गदर्शन में होने वाली महाशिवरात्रि की इस आध्यात्मिक रात्रि का कार्यक्रम 100 से ज्यादा टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 23 भारतीय और विदेशी भाषाओं के साथ लाइव दिखाया जाएगा. 12 घंटे चलने वाला यह कार्यक्रम 15 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू होगा और अगली तिथि यानी 16 फरवरी सुबह 6 बजे तक चलेगा. आप सद्गुरु के यूट्यूब चैनल या प्रमुख न्यूज चैनलों पर इसे 23 भाषाओं में लाइव देख सकते हैं.

लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए यहां क्लिक करें-

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.a

Read
Published at : 15 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
SADHGURU ISHA FOUNDATION Mahashivratri 2026 Maha Shivratri 2026
और पढ़ें
पर्सनल कार्नर

