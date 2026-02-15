बता दें कि इस वर्ष ईशा योग केंद्र में सद्गुरु के सानिध्य में 33वां महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा. पहली बार सद्गुरु स्वयं योगेश्वर लिंग अभिषेक भी करेंगे. वहीं मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें: सद्गुरु के सानिध्य में ईशा योग केंद्र में 33वां महाशिवरात्रि उत्सव, रक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि

सद्गुरु:- "हम वेल्लियांगिरी पहाड़ियों की तलहटी में हैं, जिसे 'दक्षिण का कैलाश' कहा जाता है. 11 डिग्री अक्षांश (latitude) पर स्थित होने के कारण यहां ऊर्जा का उभार सबसे अधिक होता है, जो महाशिवरात्रि की रात अपने चरम पर होता है. इसलिए इस रात के लिए यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है."

इस आध्यात्मिक रात्रि का हिस्सा कैसे बनें

सद्गुरु के मार्गदर्शन में होने वाली महाशिवरात्रि की इस आध्यात्मिक रात्रि का कार्यक्रम 100 से ज्यादा टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 23 भारतीय और विदेशी भाषाओं के साथ लाइव दिखाया जाएगा. 12 घंटे चलने वाला यह कार्यक्रम 15 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू होगा और अगली तिथि यानी 16 फरवरी सुबह 6 बजे तक चलेगा. आप सद्गुरु के यूट्यूब चैनल या प्रमुख न्यूज चैनलों पर इसे 23 भाषाओं में लाइव देख सकते हैं.

लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए यहां क्लिक करें-