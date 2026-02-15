Mahashivratri 2026: ईशा फाउंडेशन में रातभर चलेगा महाशिवरात्रि उत्सव, यहां देखें समय-सारणी, जानें कैसे जुड़ें
Mahashivratri 2026: ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि रातभर चलने वाला धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है. इस साल सद्गुरु स्वयं योगेश्वर लिंग महा अभिषेक करेंगे. देखें कार्यक्रम की समय सारणी.
Sadhguru Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व आज देशभर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. शिवभक्त और पूरा माहौल इस पावन दिन पर शिवमय हो गया है और चारों ओर हर-हर महादेव के नारे लग रहे हैं. महाशिवरात्रि की इस शुभ रात्रि पर चारों प्रहर पूजा का विधान है. इस शुभ रात्रि पर तमिलनाडु स्थित सद्गुरु के ईशा योग केंद्र में पूरी रात उत्सव का माहौल रहता है.
हर साल की तरह इस साल भी सद्गुरु के सानिध्य में महाशिवरात्रि का उत्सव होगा. शाम 6 बजे से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे 12 घंटे तक लगातार यह उत्सव चलता रहेगा. इसमें सद्गुरु के गहन ध्यान, प्रवचन, भजन और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत, गायन व नृत्य की प्रस्तुतियां भी शामिल होती हैं. इस इवेंट का लाइव टेलिकास्ट भी किया जाता है, जिससे कि दुनियाभर के लोग इस आध्यात्मिक रात्रि से जुड़कर इसका हिस्सा बन सके. आप अपने क्षेत्र व देश के समयानुसार इस इवेंट से जुड़ सकते है. देखें कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल-
|शाम 6 बजे
|पंचभूत क्रिया
|शाम 6 बजकर 54 मिनट पर
|लिंग भैरवी महा आरती
|शाम 7 बजकर 5 मिनट पर
|सदगुरु और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का संबोधन
|शाम 7 बजकर 42 मिनट पर
|आदियोगी दिव्य दर्शनम
|रात 8 बजे
|संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
|रात 8 बजकर 3 मिनट
|सद्गुरु का प्रवचन
|रात 10 बजकर 30 मिनट
|संगीत, नृत्य और सांस्कृति प्रस्तुतियां
|रात 11 बजे
|रुद्राक्ष अभिषेक एवं योगेश्वर लिंग महा अभिषेकम
|रात 11 बजकर 45 मिनट
|सद्गुरु और आदियोगी महा आरती के साथ मध्यरात्रि ध्यान
|रात 12 बजकर 20 मिनट
|आदियोगी दिव्य दर्शनम
|रात 12 बजकर 35 मिनट
|सद्गुरु के साथ प्रश्नोत्तर सत्र
|रात 1 बजकर 10 मिनट
|संगीत, नृत्य और सांस्कृति प्रस्तुतियां
|तड़के 3 बजकर 35 मिनट
|सद्गुरु के साथ ब्रह्म मुहूर्तम ध्यान
|सुबह 4 बजकर 5 मिनट
|संगीत, नृत्य और सांस्कृति प्रस्तुतियां
|सुबह 5 बजकर 40 मिनट
|सद्गुरु द्वारा समापन भाषण
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.a
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL