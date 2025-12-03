हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahakal Temple Updates: नए साल पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के नियमों में हुए बड़े बदलाव

Mahakal Temple Updates: नए साल पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के नियमों में हुए बड़े बदलाव

Mahakal Temple Updates: उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर हर साल लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र रहता है. वहीं नए साल के समय इसकी रौनक कई गुना बढ़ जाती है. मगर भीड़ को देखते हुए कुछ बदलाव लागू किए हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 03 Dec 2025 07:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mahakal Temple Updates: उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में सैकड़ो की तादाद में श्रद्धालु आते हैं. मगर जैसे ही नया साल शुरू होता है, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बड़कर  लाखों में हो जाती है. जिसमें ज्यादातर बाहर के भक्त ही शामिल होते हैं.

मगर जब-जब भक्तों की भीड़ मंदिर में देखने को मिलती है. तब मंदिर की समिति ने इसके प्रति कोई ना कोई महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया है. इस बार भी समिति ने नए साल में महाकाल मंदिर के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में. 

नए साल में लाखों की संख्या में श्रद्धालु 

नए साल की शुरुआत हर व्यक्ति बाबा के दर्शन के साथ करना चाहता है. मगर इस वजह से महाकाल दरबार में लाखों की भीड़ देखने को मिल जाती है. इसलिए इस बार भीड़ को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है.

जिसमें इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ महाकाल के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेगी.

नए साल में बंद रहेगी ऑनलाइन बुकिंग

इस बार नए साल को लेकर महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी. भीड़ को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन बुकिंग की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है.

मगर जो भी श्रद्धालु देश-विदेश या दूसरे राज्य से आ रहें हैं, उनके लिए इन दिनों भगवान महाकाल की भस्म आरती के चलित दर्शन जारी रहेंगे. 

250 रुपये वाली शीघ्र दर्शन सुविधा पर भी रोक 

वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 250 रुपये वाली शीघ्र दर्शन सुविधा अस्थायी रूप से बंद करने पर भी चर्चा चल रही है. कहा जा रहा है कि नए दर्शन प्रबंधन प्लान में इस विकल्प को कुछ समय के लिए बंद रखने के लिए तैयार है.

पिछले साल भी भारी भीड़ के कारण इन दो दिनों में फास्ट ट्रैक दर्शन बंद कर दिए गए थे और सभी भक्तों को एक समान व्यवस्था के तहत महाकाल के दर्शन करवाए गए थे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 03 Dec 2025 07:37 PM (IST)
Tags :
Mahakal Mandir Ujjain Mahakal Mandir Bhasm Aarti

Frequently Asked Questions

जिन भक्तों की ऑनलाइन बुकिंग है, वे क्या करें?

जो भक्त देश-विदेश या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनके लिए इन दिनों भगवान महाकाल की भस्म आरती के चलित दर्शन जारी रहेंगे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

कोयला खदान पर छिड़ा संग्राम, ग्रामीण ने पुलिस को खदेड़ा!
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | KFH
Silver ने बाजार में मचाया तूफान | Gold–Silver Record High Explained | Rupee Crash Impact| Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 Full Review | Price, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 Full Review | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing Date | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
'ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते, जितना इस्लाम...' जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
जनरल नॉलेज
केमिकल या पानी...दिल्ली की हवा को साफ करने में कौन ज्यादा असरदार, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
केमिकल या पानी...दिल्ली की हवा को साफ करने में कौन ज्यादा असरदार, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
हेल्थ
लंबे समय से बना हुआ है पीठ दर्द तो न मान बैठना थकान, हो सकता इस खतरनाक कैंसर का इशारा
लंबे समय से बना हुआ है पीठ दर्द तो न मान बैठना थकान, हो सकता इस खतरनाक कैंसर का इशारा
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget