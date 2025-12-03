जो भक्त देश-विदेश या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनके लिए इन दिनों भगवान महाकाल की भस्म आरती के चलित दर्शन जारी रहेंगे।
Mahakal Temple Updates: नए साल पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के नियमों में हुए बड़े बदलाव
Mahakal Temple Updates: उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर हर साल लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र रहता है. वहीं नए साल के समय इसकी रौनक कई गुना बढ़ जाती है. मगर भीड़ को देखते हुए कुछ बदलाव लागू किए हैं.
Mahakal Temple Updates: उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में सैकड़ो की तादाद में श्रद्धालु आते हैं. मगर जैसे ही नया साल शुरू होता है, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बड़कर लाखों में हो जाती है. जिसमें ज्यादातर बाहर के भक्त ही शामिल होते हैं.
मगर जब-जब भक्तों की भीड़ मंदिर में देखने को मिलती है. तब मंदिर की समिति ने इसके प्रति कोई ना कोई महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया है. इस बार भी समिति ने नए साल में महाकाल मंदिर के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में.
नए साल में लाखों की संख्या में श्रद्धालु
नए साल की शुरुआत हर व्यक्ति बाबा के दर्शन के साथ करना चाहता है. मगर इस वजह से महाकाल दरबार में लाखों की भीड़ देखने को मिल जाती है. इसलिए इस बार भीड़ को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है.
जिसमें इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ महाकाल के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेगी.
नए साल में बंद रहेगी ऑनलाइन बुकिंग
इस बार नए साल को लेकर महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी. भीड़ को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन बुकिंग की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है.
मगर जो भी श्रद्धालु देश-विदेश या दूसरे राज्य से आ रहें हैं, उनके लिए इन दिनों भगवान महाकाल की भस्म आरती के चलित दर्शन जारी रहेंगे.
250 रुपये वाली शीघ्र दर्शन सुविधा पर भी रोक
वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 250 रुपये वाली शीघ्र दर्शन सुविधा अस्थायी रूप से बंद करने पर भी चर्चा चल रही है. कहा जा रहा है कि नए दर्शन प्रबंधन प्लान में इस विकल्प को कुछ समय के लिए बंद रखने के लिए तैयार है.
पिछले साल भी भारी भीड़ के कारण इन दो दिनों में फास्ट ट्रैक दर्शन बंद कर दिए गए थे और सभी भक्तों को एक समान व्यवस्था के तहत महाकाल के दर्शन करवाए गए थे.
