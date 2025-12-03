Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Bhoot Shuddhi Vivah: बीते सोमवार को एक्ट्रेस सामंथा रूथ ने फिल्म निर्माता राज निदिमोरु से तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में विवाह किया. यह विवाह भूत शुद्धि की शाश्वत योग परंपरा के अनुसार आयोजित किया गाया था, जिसमें परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए थे.

यह परंपरा विचारों, भावनाओं और भौतिकता से जीवनसाथी के साथ एक गहरा संबंध बनाती हैं. वहीं राज और सामंथा की शादी की रस्में सुबह के 6:00 बजे से ही शुरु हो गई थीं. भूत शुद्धि विवाह एक ऐसा विवाह जिसमें दुल्हा-दुल्हन के साथ शादी में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों को भी लाभ मिलता है.

यह विवाह यौगिक काल की सबसे प्राचीन विवाह पद्धति है, जिसे आगे बढ़ाने का प्रयास सदगुरु द्वारा किया गया है .

भूत शुद्धि विवाह क्या है?

भूत शुद्धि विवाह ईशा योग केंद्र द्वारा किए जाने वाले तीन पवित्र विवाह संस्कारों में से एक है. जिसमें पहला लिंग भैरवी विवाह और दूसरा वैभव विवाह है. सामंथा और राज ने इन विकल्पों में से भूत शुद्धि विवाह को चुना, क्योंकि इसमें दंपत्ति को पांच प्राकृतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि की प्रक्रिया से गुजराया जाता है.

माना जाता है कि यह अनुष्ठान जोड़ों को ना सिर्फ भावनात्मक, बल्कि एक गहरे तात्विक स्तर पर भी जोड़ता है. इस प्रक्रिया के दौरान देवी की कृपा का आह्वान किया जाता है, ताकि उनके रिश्ते में संतुलन, समृद्धि और आंतरिक सामंजस्य बना रहे.

लिंग भैरवी क्यों का खास?

लिंग भैरवी को दिव्य स्त्री-ऊर्जा का ऐसा स्वरूप माना जाता है, जिसमें उग्रता और करुणा दोनों का अनोखा मिलन दिखाई देता है. इसे सद्‌गुरु द्वारा ईशा योग केंद्र में प्राण-प्रतिष्ठित किया गया है. यह आठ फुट ऊंचा ऊर्जा स्वरूप भक्तों को जीवन के हर चरण जन्म से लेकर मृत्यु तक में सहयोग प्रदान करता है.

यहां कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनका लक्ष्य साधकों के जीवन में स्थिरता, संतुलन और समृद्धि लाना होता है.

वहीं बता दें की यह सामंथा की दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने 2017 में अभिनेता नागा चैतन्य से विवाह किया था, लेकिन 2021 में दोनों अलग हो गए. राज के जीवन में भी यह उनका दूसरा विवाह है. उनकी पहली शादी श्यामली डे से हुई थी, जो 2022 में समाप्त हो गई.