हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि 2026 में कब शुरू, नोट करें डेट, घटस्थापना मुहूर्त

Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि 2026 में कब शुरू, नोट करें डेट, घटस्थापना मुहूर्त

Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होगी. अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन दिनों में माता की पूजा करना श्रेष्ठ है. जानें माघ गुप्त नवरात्रि का मुहूर्त.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 Jan 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

Magh Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि माता की दस महाविद्या को समर्पित है. माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, इस दौरान माता की गुप्त तरीके से पूजा होती है. अघोरी और तांत्रिकों के लिए माघ गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व रखती है. इस बार माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है. ये 9 दिन सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत खास है.

माघ गुप्त नवरात्रि 2026

  • तारीख – 19 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक

माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी 2026 को सुबह 1.21 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 20 जनवरी को सुबह 2.14 मिनट पर इसका समापन होगा.

माघ गुप्त नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त 2026

  • घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 07:14 – सुबह 10:46
  • कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त – दोपहर 12:11 - दोपहर 12:53

माघ गुप्त नवरात्रि तिथियां 2026

  • 19 जनवरी 2026 – प्रतिपदा तिथि
  • 20 जनवरी 2026 – द्वितीया तिथि
  • 21 जनवरी 2026 – तृतीया तिथि
  • 22 जनवरी 2026 – चतुर्थी तिथि
  • 23 जनवरी 2026 – पंचमी तिथि
  • 24 जनवरी 2026 – षष्ठी तिथि
  • 25 जनवरी 2026 – सप्तमी तिथि
  • 26 जनवरी 2026 – अष्टमी तिथि
  • 27 जनवरी 2026 – नवमी तिथि
  • 26 जनवरी 2026 – नवरात्रि व्रत पारण

माघ गुप्त नवारत्रि के नियम

  • गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अन्यथा नियम के विरूद्ध चलने पर मां भगवती रुष्ठ हो सकती हैं.
  • माघ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में मास-मदिरा, लहसुन-प्याज और अन्य तामसिक प्रकार के आहार का सेवन नहीं करना चाहिए.
  • झूठ न बोलें, क्रोध-अहंकार से दूर रहें. बुजुर्गों और स्त्रियों का दिल न दुखाएं. आलस को खुद पर हावी न होने दें.
  • पूजा पद्धति के अनुसार इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाना वर्जित माना जाता है.
  • अगर आप 9 दिनों का व्रत हैं तो इस दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, घर को साफ रखें.
  • गृहस्थ जीवन वाले सामान्य तौर पर माता की पूजा करें, किसी के अहित के उद्देश्य से कोई पूजा न करें, न ही तामसिक पूजन करें, क्योंकि ऐसा करने के दौरान एक गलती भी आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.

January Ekadashi 2026: जनवरी में एकादशी कब-कब ? नोट करें षटतिला और जया एकादशी की डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 06 Jan 2026 08:20 AM (IST)
