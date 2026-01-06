Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि 2026 में कब शुरू, नोट करें डेट, घटस्थापना मुहूर्त
Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होगी. अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन दिनों में माता की पूजा करना श्रेष्ठ है. जानें माघ गुप्त नवरात्रि का मुहूर्त.
Magh Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि माता की दस महाविद्या को समर्पित है. माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, इस दौरान माता की गुप्त तरीके से पूजा होती है. अघोरी और तांत्रिकों के लिए माघ गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व रखती है. इस बार माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है. ये 9 दिन सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत खास है.
माघ गुप्त नवरात्रि 2026
- तारीख – 19 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक
माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी 2026 को सुबह 1.21 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 20 जनवरी को सुबह 2.14 मिनट पर इसका समापन होगा.
माघ गुप्त नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त 2026
- घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 07:14 – सुबह 10:46
- कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त – दोपहर 12:11 - दोपहर 12:53
माघ गुप्त नवरात्रि तिथियां 2026
- 19 जनवरी 2026 – प्रतिपदा तिथि
- 20 जनवरी 2026 – द्वितीया तिथि
- 21 जनवरी 2026 – तृतीया तिथि
- 22 जनवरी 2026 – चतुर्थी तिथि
- 23 जनवरी 2026 – पंचमी तिथि
- 24 जनवरी 2026 – षष्ठी तिथि
- 25 जनवरी 2026 – सप्तमी तिथि
- 26 जनवरी 2026 – अष्टमी तिथि
- 27 जनवरी 2026 – नवमी तिथि
- 26 जनवरी 2026 – नवरात्रि व्रत पारण
माघ गुप्त नवारत्रि के नियम
- गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अन्यथा नियम के विरूद्ध चलने पर मां भगवती रुष्ठ हो सकती हैं.
- माघ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में मास-मदिरा, लहसुन-प्याज और अन्य तामसिक प्रकार के आहार का सेवन नहीं करना चाहिए.
- झूठ न बोलें, क्रोध-अहंकार से दूर रहें. बुजुर्गों और स्त्रियों का दिल न दुखाएं. आलस को खुद पर हावी न होने दें.
- पूजा पद्धति के अनुसार इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाना वर्जित माना जाता है.
- अगर आप 9 दिनों का व्रत हैं तो इस दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, घर को साफ रखें.
- गृहस्थ जीवन वाले सामान्य तौर पर माता की पूजा करें, किसी के अहित के उद्देश्य से कोई पूजा न करें, न ही तामसिक पूजन करें, क्योंकि ऐसा करने के दौरान एक गलती भी आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.
